Opportunità di lavoro nel non profit (20 febbraio)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:





Operatore socio-sanitario a Poggibonsi (Toscana)

per Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa

Gli obiettivi della Fondazione sono:

la promozione della cultura dell’integrazione;

la tutela e il sostegno rivolto alle persone in difficoltà;

la valorizzazione delle capacità di anziani, disabili, giovani, famiglie e minori;

collaborazione con il mondo dell’associazionismo per migliorare la qualità della vita della nostra comunità;

progettazione di interventi e soluzioni innovative per garantire risposte adeguate alle nuove emergenze sociali.

È indetto un avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la predisposizione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo determinato di una unità a tempo pieno e/o parziale nel profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario” Cat. B, p.e. B1, CCNL comparto Funzioni Locali, presso le strutture residenziali e semiresidenziali della Ftsa, per sopperire ad esigenze di funzionalità delle stesse.



I dettagli sulle modalità di candidatura sono disponibili qui.

Formatore attività Educazione Cittadinanza Globale in Lombardia

per Guardavanti

Guardavanti: per il futuro dei bambini ONLUS opera in Italia e in Africa nell'ambito dell'educazione, della cooperazione internazionale, della lotta alla povertà e dell'intercultura, lavorando in stretta collaborazione con i partner locali. L'associazione è nata nel 2011 per dare il proprio contributo ad uno sviluppo del mondo più equo e sostenibile.



L’associazione cerca persone motivate e sensibili, che vogliano imparare e contribuire a formare i cittadini del futuro.



La ricerca si estende alternativamente a

Studenti in Scienze dell’Educazione, Pedagogia, Scienze Politiche o simili

insegnanti in pensione o con del tempo libero

persone motivate eticamente che vogliono investire il proprio tempo

con domicilio nelle province di Milano, Pavia o Varese o limitrofi

Per maggiori info: www.guardavanti.org

Dalle 14 alle 16: 3404879487 Nicole Prece (Responsabile ECG)







Corporate fundraiser a Roma

perSi ricerca una figura con funzioni di referente del catalogo progetto WelfareLAB. Ovvero un profilo che possa coordinare a livello nazionale l’ampliamento, aggiornamento e verifica del catalogo nazionale di servizi, iniziative, beni ecc. a disposizione dei beneficiari di progetto.L’ampliamento dovrebbe passare per una raccolta di collaborazioni esterne, nel mondo soprattutto delle aziende che potrebbero donare al progetto sia beni sia altre utilità per il target delle persone in condizioni di povertà relativa.Il profilo ricercato è un corporate fundraiser con esperienze nel Terzo Settore, capace di operare integrando e valorizzando quanto già presente nel catalogo in costruzione derivante dal lavoro dei nostri territoriali, del partner di progetto e delle aziende che già sono coinvolte nel percorsi di welfare innovativo. Il suo compito sarà anche quello di gestione dell’esistente oltre che di attivazione di nuovi elementi e collaborazioni.