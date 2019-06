Giovani, quest'estate scegliete il Non Profit!

I giovani hanno davanti a loro mesi di caldo e libertà senza vincoli, se scegliessero di dedicarsi al Non Profit cosa potrebbero fare?

Eccoci con degli esempi di proposte di viaggi formativi, utili al mondo Non Profit ed esperienziali per i ragazzi!



L'Associazione InformaGiovani offre a ragazzi/e residenti in Italia (di qualsiasi nazionalità) e di età fra 14 e 17 anni la possibilità di partecipare ad uno scambio giovanile in Spagna, vicino Barcellona dal 23 al 29 luglio, sul tema dello sport e cultura.



L'Associazione Icarus offre a giovani residenti in Italia (di qualsiasi nazionalità) di età compresa fra 18 e 25 anni di partecipare ad uno scambio internazionale con altri ragazzi/e di Belgio, Estonia, Slovacchia, Spagna che si terrà vicino Palermo dal 10 al 20 agosto.

Campo di volontariato in Repubblica Ceca con i bambini con disabilità



L'associazione VER invita ad un campo di volontariato in Francia nella città di Beauvoisin, i volontari dal 5 al 26 agosto supporteranno le diverse attività de rivolte alla solidarietà internazionale e al volontariato.

L'associazione "Lisca Bianca" organizza un campo di volontariato internazionale in Sicilia, a Palermo dal 15 al 25 luglio i volontari supporteranno i lavori di sistemazione di uno spazio comunale destinato ad ospitare attività culturali e sociali.

I dettagli e le altre proposte le trovate sul sito di Informagiovani, al link: https://www.campidivolontariato.net/iniziailviaggio.html

Buona estate Non Profit giovani!