Opportunità di lavoro nel non profit (19 giugno)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Per OVCI la Nostra Famiglia:

1 CAPO PROGETTO CURE

Principali responsabilità

Gestione, programmazione e realizzazione di tutte le attività previste dal progetto: “CURE: Costruzione di Una Rete Efficace di servizi sanitari e riabilitativi nella città di Juba”

tra cui:

Organizzare e coordinare la formazione dei manager/coordinatori di 5 dispensari selezionati

Redigere ed implementare:

- un piano di sviluppo triennale dei 5 Dispensari, insieme ai manager/coordinatori

- un piano di formazione / riqualificazione tecnica degli operatori della riabilitazione, operanti nella città di Juba, in partenariato con il Ministero della Salute

- un piano di sviluppo triennale delle attività del Centro Riabilitativo Usratuna, con il manager e i coordinatori dei dipartimenti

Coordinamento dell’equipe di progetto

Mantenere le relazioni politico-istituzionali necessarie al corretto svolgimento del progetto e al coinvolgimento delle controparti ritenute fondamentali per la sostenibilità dello stesso

Tenere un’amministrazione puntuale del progetto seguendo le indicazioni e le richieste del donatore

REQUISITI

ESSENZIALI

Pregressa esperienza nella gestione progetti di cooperazione allo sviluppo

Ottime capacità gestionali, di coordinamento e supervisione attività

Capacità di pianificazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi entro i tempi previsti

Ottima conoscenza lingua inglese (scritta e parlata

Ottima conoscenza pacchetto Office

Interesse e motivazione a lavorare per una ONG rispettandone valori e principi

PREFERENZIALI

Elevate doti organizzative

Capacità di lavorare in team e per obiettivi in contesti multiculturali

Come candidarsi:

Inviare il proprio CV a manuela.vittor@ovci.org entro il 30 giugno 2019. Segnare nell’oggetto CP CURE

1 CAPO PROGETTO P.A.S.S.

Principali responsabilità

Gestione, programmazione e realizzazione di tutte le attività previste dal progetto “Promozione dell’Autonomia delle Persone con Disabilità in Sud Sudan – P.A.S.S.”

Gestire la programmazione e realizzazione di tutte le attività previste dal progetto, tra cui:

Sviluppo dell’Officina Ortopedica

Coordinamento dell’equipe locale di progetto

Attività di sensibilizzazione rivolte alle istituzioni presenti nel paese

Supervisione e organizzazione formazione personale locale

Organizzazione e partecipazione a missioni conoscitive e di valutazione per apertura nuovi punti operativi

Coordinamento con i partner di progetto in loco per la promozione dell’Officina Ortopedica e la distribuzione degli ausili

Aggiornamento costante e promozione del catalogo / listino prezzi

Mantenimento relazioni politico-istituzionali necessarie al corretto svolgimento del progetto e al coinvolgimento delle controparti ritenute fondamentali per la sostenibilità dello stesso

Tenere un’amministrazione puntuale del progetto seguendo le indicazioni e le richieste del donatore

REQUISITI

ESSENZIALI

Pregressa esperienza nella gestione progetti di cooperazione allo sviluppo

Capacità di pianificazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi entro i tempi previsti

Ottima conoscenza lingua inglese (scritta e parlata)

Ottima conoscenza pacchetto Office

Condivisione mission di OVCI

PREFERENZIALI

PREFERENZIALI Competenze tecniche su ausili e ortesi

Formazione a indirizzo economico-internazionale

Conoscenza delle procedure utilizzate dai principali donatori nazionali ed internazionali (in particolare modo AICS)

Elevate doti organizzative

Capacità di lavorare in team e per obiettivi in contesti multiculturali

Come candidarsi:

Inviare il proprio CV a manuela.vittor@ovci.org entro il 30 giugno 2019. Segnare nell’oggetto CP PASS

1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Principali responsabilità

- Gestione e controllo finanziario dei progetti attivi (AICS sviluppo ed emergenza, CBM e altri donor Internazionali), in collaborazione con i Capo progetto (CP) e il Rappresentante Paese (RP);

- Predisposizione dei budget di progetto, dei rendiconti finanziari periodici interni e da presentare ai donatori;

- Verifica procedure di acquisto beni e servizi e adempimenti successivi, nel rispetto delle indicazioni dei donatori e/o delle policy di procurement dell’Organismo;

- Supervisione procedure e controllo di cassa e banca;

- Procedura di selezione, definizione contrattuale e gestione dei rapporti successivi con imprese costruttrici;

- Supervisione e controllo dello staff amministrativo locale in merito alla gestione contabile mensile e tenuta della documentazione giustificativa di spesa;

- Supervisione e supporto alla preparazione della documentazione per l’audit annuale in loco;

- Supervisione e controllo dello staff amministrativo locale nella gestione amministrativa del personale: verifica delle normative locali in tema di lavoro e imposizione fiscale, controllo dei contratti di lavoro e del corretto calcolo di tasse e contributi in cedolino paga verifica adempimenti obblighi contrattuali da parte dello Staff locale;

- Supporto e formazione continua allo staff amministrativo locale;

- Gestione adempimenti legali dell’Organismo in loco;

- Ogni altro compito necessario e richiesto dal Rappresentante Paese e/o dall’HQ in Italia.

REQUISITI

ESSENZIALI

Laurea in ambito economico e/o percorso in progettazione e cooperazione internazionale;

- Pregressa esperienza in ruoli analoghi;

- Approfondite conoscenze in campo amministrativo e contabile;

- Budgeting, capacità di gestione finanziaria e predisposizione rendiconti;

- Conoscenza delle procedure utilizzate dai principali donatori nazionali e internazionali (AICS, UE ecc);

- Capacità organizzative e multitasking;

- Buona conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel;

- Ottima conoscenza lingua inglese.

Come candidarsi:

Inviare il proprio CV a manuela.vittor@ovci.org entro il 30 giugno 2019 con oggetto AMMINISTRATIVO JUBA

Per Comitato Collaborazione Medica CCM:

1 ESPERTO JUNIOR SULLA SALUTE AMBIENTALE in Kenya

Responsabilità:

Nel ruolo di esperto junior sulla salute ambientale, il collaboratore assicura che le seguenti attività si svolgano

in maniera coerente con quanto richiesto dall’Organizzazione

Sopralluoghi nell’area di progetto per identificare le aree soggette a infestazione di piante non autoctone e definizione delle aree; sopralluoghi nell’area di progetto per identificare le aree soggette a infestazione di piante palatabili– identificazione delle specie - e definizione delle aree

Controllo della strumentazione meteorologica manuale installata presso le Health Facilities

(termometri/pluviometri)

(termometri/pluviometri) Controllo della stazione meteorologica automatica installata presso la Health Facility di North Horr.Monitoraggio delle attività di raccolta e verifica di qualità dati in capo a CHV e CDR

Raccolta campioni Ph del terreno

Profilo Richiesto

Esperienze formative (max 20 punti ai fini della valutazione):

• Diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica

Costituiscono titoli preferenziali, con i punteggi indicati, i seguenti studi:

• Dottorato di ricerca completato in economia ambientale (max 8 punti)

• Dottorato di ricerca in corso in economia ambientale (max 6 punti

• Pubblicazioni su tematiche ambientali (max 5 punti)



Esperienze professionali (max 40 punti ai fini della valutazione):

• 10 punti per ogni esperienza lavorativa che abbia previsto attività di ricerca e analisi di dati ambientali e la produzione di relativa reportistica

• 7 punti per ogni esperienza lavorativa che abbia previsto la creazione di strumenti/indicatori per ricerche e analisi di dati ambientali

• 5 punti per ogni anno di esperienza lavorativa che abbia previsto progettazione di interventi di

promozione alla salute verso realtà, istituzioni esterne

• 3 punti per ogni anno di esperienza lavorativa che abbia previsto la creazioni di reti con realtà esterne per la promozione di strumenti, approcci, interventi sul tema della salute

Conoscenze linguistiche (max 10 punti ai fini della valutazione):

• Conoscenza dell’inglese scritta e parlata (B1/B2: Utente autonomo Quadro Comune Europeo di

Riferimento delle Lingue)

• Conoscenza della lingua spagnola e/o francese (B1/B2: Utente autonomo Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)

Altre competenze utili allo svolgimento dell’incarico rilevabili dalle esperienze formative, professionali e dalla lettera motivazionale (max 30 punti):



PER CANDIDARSI

Si prega di inviare la propria candidatura come segue:

• CV in formato PDF massimo 3 pagine, includendo l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del

regolamento europeo 679/16 e 2/3 nominativi a titolo di referenze. Firmato e datato

• Lettera motivazionale, massimo 1 pagina

Invio entro il 26 Giugno 2019 all’indirizzo recruitment@ccm-italia.org indicando come oggetto la dicitura “Esperto junior sulla salute ambientale” Il processo di valutazione delle candidature e della selezione degli esperti, sarà condotto dall’ufficio risorse umane con il supporto del referente interno del paese, sulla base dei titoli e delle esperienze acquisite. Non verranno condotti colloqui.

Si precisa che tutti i Curricula pervenuti verranno visionati, ma solo quelli selezionati saranno contattati.

1 JOB ADVERTISEMENT FOR COUNTRY REPRESENTATIVE ETHIOPIA

Responsabilità:

- Relazioni esterne

- Strategie di intervento e progettazione

- Supervisione e sviluppo dell'implementazione del progetto

- Gestione Risorse Umane

Profilo Richiesto

Contesto accademico pertinente

Gli studi post-laurea in International Humanitarian Development o studi equivalenti sono un vantaggio

Minimo 5 anni di esperienza nell'attuazione e nel monitoraggio dello sviluppo e dell'emergenza

progetti. La precedente esperienza nel ruolo di Country Representative è un vantaggio.

Buone capacità amministrative (formulazione e gestione del budget, comprensione dei contratti, reporting)

Eccellenti capacità manageriali HR in team molto complessi e multiculturali

Eccellenti capacità di negoziazione e comunicazione sia con partner locali che internazionali

Ottime capacità interpersonali e capacità di fornire prontamente feedback

Forte capacità di organizzare il proprio carico di lavoro e rispettare le scadenze anche sotto pressione

Elevata capacità di far fronte allo stress anche in contesti volatili e altamente insicuri.

Orientamento mirato

Alta capacità di adattarsi a contesti molto rurali dove ci sono cattive condizioni di vita

Competenza in Microsoft Office

Ottima conoscenza dell'inglese scritto e parlato

Ottima conoscenza dell'italiano scritto e parlato è un vantaggio



PER CANDIDARSI

Invia per e-mail il tuo curriculum (PDF- max 4 pagine) con i dettagli di tre referenze a recruitmentpvs@ccmitalia.org

Qualsiasi curriculum vitae superiore a quattro (4) pagine o in formato diverso non sarà preso in considerazione.

Obbligatorio per i candidati europei. Si prega di compilare il CV con l'autorizzazione europea sulla privacy 679/2016

Per favore, specificare nell'oggetto dell'email il titolo di posto vacante come Country Representative_Ethiopia

Qualsiasi e-mail senza un titolo chiaro non sarà presa in considerazione.

Non verranno condotti colloqui.

Si precisa che tutti i Curricula pervenuti verranno visionati, ma solo quelli selezionati saranno contattati.