Opportunità di lavoro nel non profit (03 luglio)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Per AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla:

1 Face to Face Specialist

REQUISITI

Conoscenze tecniche di raccolta fondi e comprovato interesse per il fundraising

Almeno un anno di esperienza nell’ambito del face to face fundraising in ruolo analogo, in una ONP o Agenzia di F2F

Costituisce titolo preferenziale una pregressa esperienza all’interno di un programma in house

Completano il profilo eccellenti capacità relazionali e di people management, autonomia organizzativa e capacità di project management, passione per le cause umanitarie e condivisione della missione di AISM

Sede di lavoro: GENOVA

Richiesta disponibilità ad effettuare frequenti trasferte sul territorio nazionale.

E’ prevista l’assunzione diretta a tempo indeterminato con contratto e condizioni economiche da definire in base all’esperienza maturata.

La selezione è affidata in via esclusiva a STAFF SPA. Per candidarsi inviare il cv via all’indirizzo e-mail genova.cv@staff.it

Per LVIA:

1 COORDINATORE ATTIVITA’ E RESPONSABILE PAESE in BURUNDI

REQUISITI

Titolo di studio: Laurea quinquennale in agronomia, economia, scienze politiche, ingegneria ambientale/energetica.

Esperienza pregressa: Almeno 3 anni di esperienza nella gestione delle attività Paese di ONG (sedi centrali e/o locali) e/o di progetti di cooperazione.

Conoscenze: Ottime conoscenze di gestione amministrativa e contabile, nonché delle procedure AICS e UE. Padronanza degli strumenti informatici (pacchetto Office, internet, posta elettronica, software contabili, ecc.).

Lingua: Ottima conoscenza della lingua francese.

Competenze:

- Capacità di implementazione di progetti complessi

- Capacità di gestione e coordinamento dello staff locale

- Capacità gestionali ed amministrative/procedurali

- Capacità di visione e di sintesi

- Capacità di comunicazione e mediazione con partner ed istituzioni.

PER CANDIDARSI

I candidati interessati possono proporre la propria candidatura inviando Curriculum Vitae e lettera di motivazione con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (Reg.UE 2016/679 – GDPR) entro il 5 luglio 2019 a: formazione@lvia.it (indicare nell’oggetto: “Call COORD e RP Burundi”).