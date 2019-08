Opportunità di lavoro nel Non Profit (21 agosto)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Per Comitato Collaborazione Medica (CCM):

1 Consulente per il progetto "Un approccio integrato per migliorare le condizioni di vita e rafforzare la resilienza delle comunità pastorali e agro-pastorali colpite dalla siccità nello Stato somalo"

Requisiti:

Laurea in Scienze Ambientali o affini;

Esperienza preferibile in collaborazione con ONG e istituzioni per lo sviluppo di studi e ricerche;

Più di cinque anni di esperienza lavorativa nella realizzazione di ricerche legate al tema ambientale e al sistema di innovazione;

Conoscenza di idrologia, meteorologia applicata, prevenzione delle catastrofi e gestione dei rischi;

Esperienza nell'implementazione di ricerche e studi usando la mappatura e le applicazioni webGIS.

Sede di lavoro: Filtu Woreda, Somalia.

Inizio: 16 Settembre 2019

Tipologia di contratto: Contratto a tempo determinato; la missione deve essere condotta nel periodo dal 16 al 28 settembre 2019 e deve essere presentata e approvata da CCM entro 20 giorni dal completamento della visita sul campo.

Le persone interessate possono inviare il proprio CV e lettera motivazionale a recruitmentpvs@ccm-italia.org citando il rif: “Consultancy service for the project AID11212” entro il 26/08/2019.



Per IQMSelezione:

1 Corporate Senior/Coordinatore Fundraising

Requisiti:

Laurea, con specializzazione post-laurea in fundraising;

Esperienza di circa 3 anni in strategia fundraising;

Esperienza, anche breve, di coordinamento personale (anche volontario);

Esperienza di almeno 2 anni in corporate fundrasing e grandi donatori;

E’ preferibile possedere sia una breve esperienza in medio-grande organizzazione, sia una esperienza dentro organizzazione che ha richiesto l’avvio della funzione fundraising;

Persona particolarmente analitica e metodica, capace di interagire con una pluralità di soggetti (sia interni, sia esterni all’organizzazione);

Persona con spiccato spirito ?commerciale?, capace di analizzare il territorio e di interagire con aziende/grandi donatori con approccio istituzionale.

Sede di lavoro: Milano, con trasferte in Lombardia.

Tipologia di contratto: Contratto a tempo indeterminato con inserimento immediato

Le persone interessate potranno presentare la propria candidatura, inviando una mail a giannisolfrini@iqmselezione.it, specificando la dicitura "fundraisermi/IQM" entro il 31/08/2019.

Per Comitato Collaborazione Medica (CCM):

1 Consulente per la realizzazione di uno studio uno studio antropologico tra le comunità pastorali di North Horr (Kenya) e nella regione di Gedo (Somalia).

Requisiti:

Laurea in Antropologia, Scienze sociali o materie correlate (è preferibile il possesso di un dottorato nelle stesse aree);

Almeno 7 anni di esperienza nella ricerca sociale e antropologica (di cui 4 sul campo);

Comprensione approfondita dell'ambiente e dei componenti socio-antropologici nei paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione alle comunità pastorali;

Esperienza solida e di lunga durata nella conduzione di ricerche socio-antropologiche nell'ambito di progetti di sviluppo e umanitari;

Esperienza lavorativa in Kenya e/o in Somalia e in particolare nelle aree pastorali e/o in altri

ambienti comparabili;

Eccellenti capacità comunicative;

Ottima conoscenza dell'inglese (scritta e orale); la conoscenza dell'italiano costituisce un titolo preferenziale;

Sono valutate positivamente le pubblicazioni di riviste accademiche.

Sede di lavoro: North Horr (Kenya) e Gedo (Somalia)

Tipologia di contratto: Contratto a tempo determinato; la missione deve essere condotta e finalizzata entro la fine di ottobre 2019 e il rapporto della missione deve essere

presentata prima del 31 dicembre 2019.

Le persone interessate potranno inviare il loro curriculum a recruitmentpvs@ccm-italia.org, specificando nella mail la dicitura "Consultancy. One Health Kenya and HEAL Somalia" entro il 02/09/2019.