Opportunità di lavoro nel Non Profit (10 ottobre)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Per LVIA:

1 COORDINATORE di PROGETTO IANDA GUINE’ in Guinea Bissau

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa: figura senior con almeno 10 anni di esperienza, di cui almeno 5 di coordinamento/gestione di programmi complessi di sviluppo rurale e di consorzi multi-partner in contesti simili. Comprovata esperienza in gestione di équipe multidisciplinari. Si richiede una figura dotata di notevole equilibrio, capacità di negoziazione e di sintesi.



Formazione accademica: Laurea quinquennale. Preferibile titoli post-laurea



Conoscenze: Ottima conoscenza delle procedure UE. Padronanza degli strumenti informatici (pacchetto Office, internet, posta elettronica, ecc.). Preferibile conoscenza degli strumenti GIS



Lingua: Ottima conoscenza della lingua portoghese



Competenze:

Capacità di comunicazione e mediazione con istituzioni, enti pubblici, partner.

Capacità di gestione di programmi consortili complessi

Capacità di gestione e coordinamento di staff espatriato e locale

Capacità di lavorare in situazioni di stress e sotto pressione

Capacità di visione e di sintesi



Requisiti Preferenziali:

La conoscenza del contesto (rurale ed istituzionale) della Guinea Bissau è un vantaggio.

Preferibile conoscenza della lingua francese ed inglese



Ruolo di intervento:

Coordinatore della componente Agricoltura di Mangrovia del programma nazionale IANDA GUINE’ (11°FED). Risicoltura di mangrovia: sviluppo dell’intera filiera risicola



Candidature:

INVIARE C.V. DETTAGLIATO E LETTERA MOTIVAZIONALE ENTRO il 20 ottobre 2019 a: formazione@lvia.it e s.cerise@lvia.it (indicare nell’oggetto: “Call Coordinatore Progetto IANDA GUINE’ ”).

1 ASSISTENTE TECNICO in AGRONOMIA in Guinea Bissau

Requisiti:

Esperienza pregressa: figura con almeno 5 anni di esperienza nel settore risicolo. Preferibile precedente esperienza in programmi complessi di sviluppo rurale e di consorzi multi-partner in contesti simili. Si richiede una figura dotata di notevole equilibrio e capacità di pianificazione.



Formazione accademica: Laurea quinquennale in agronomia/scienze agrarie. Preferibile titoli post-laurea sulla filiera risicola.



Conoscenze: Ottima conoscenza del mondo risicolo, con esperienza diretta di campo (selezione varietale, moltiplicazione, test agronomici). Padronanza degli strumenti informatici (pacchetto Office, internet, posta elettronica, ecc.). Preferibile conoscenza degli strumenti GIS



Lingua: Conoscenza della lingua portoghese



Competenze:

Capacità di comunicazione e mediazione con istituzioni, enti pubblici, partner.

Capacità di lavoro in équipe all’interno di programmi consortili complessi

Capacità di gestione e coordinamento di staff locale

Capacità di lavorare in situazioni di stress e sotto pressione

Capacità di visione e di sintesi



Requisiti Preferenziali:

La conoscenza del contesto (rurale ed istituzionale) della Guinea Bissau è un vantaggio.

Preferibile conoscenza della lingua francese ed inglese

Ruolo di intervento: Assistente Tecnico responsabile della componente agronomica del progetto “IANDA GUINE’ Arrus”

Candidature: INVIARE C.V. DETTAGLIATO E LETTERA MOTIVAZIONALE ENTRO il 20 ottobre 2019 a: formazione@lvia.it e s.cerise@lvia.it (indicare nell’oggetto: “Call Assistente Tecnico Agronomia GB”).

1 COORDINATORE di PROGETTO nel settore GENIO RURALE in Guinea Bissau

Requisiti:

Esperienza pregressa: figura junior con almeno 3 anni di esperienza pregressa nel settore genio rurale, e con almeno una esperienza all’interno di programmi complessi di sviluppo rurale e di consorzi multi-partner in contesti simili. Si richiede una figura dotata di notevole equilibrio.



Formazione accademica: Laurea quinquennale in ingegneria, ingegneria civile/idraulica, genio rurale, geotecnica.



Conoscenze: Ottima conoscenza degli strumenti GIS (QGis) e dei software di progettazione (Autocad, ecc.) Padronanza degli strumenti informatici di base (pacchetto Office, internet, posta elettronica, ecc.).



Lingua: Conoscenza della lingua portoghese.



Competenze:

Capacità di comunicazione e mediazione con istituzioni, enti pubblici, partner.

Capacità di gestione di programmi e progetti con scadenze

Capacità di gestione e coordinamento di staff locale

Capacità di lavorare in situazioni di stress e sotto pressione

Capacità di visione e di sintesi



Requisiti Preferenziali:

La conoscenza del contesto (rurale ed istituzionale) della Guinea Bissau è un vantaggio.

Preferibile conoscenza della lingua francese ed inglese

Ambito di intervento:

Interventi di genio rurale (piste di accesso e attraversamento di risaie di mangrovia). Coordinatore di progetto (componente Genio Rurale del più ampio programma Agricoltura di Mangrovia)

Candidature: INVIARE C.V. DETTAGLIATO E LETTERA MOTIVAZIONALE ENTRO il 20 ottobre 2019 a: formazione@lvia.it e s.cerise@lvia.it (indicare nell’oggetto: “Call Coordinatore Progetto Genio Rurale GB”).

Per UWC Adriatic:

1 Corporate Fundraising Manager

Requisiti:

esperienza di fundraising per organizzazioni no profit, oppure esperienza nella redazione e rendicontazione di progetti europei o esperienza di lavoro in una fondazione di erogazione;

istruzione universitaria;

esperienza, anche non professionale, nel coordinamento e nella gestione di volontari;

ottima capacità di espressione verbale e scritta nella lingua italiana;

ottima capacità di espressione verbale e scritta nella lingua inglese;

spiccate capacità relazionali;

abilità organizzative, attenzione ai dettagli, forte orientamento agli obiettivi;

capacità di identificare i possibili ostacoli nella gestione del processo di ricerca fondi e di intravvedere possibili soluzioni con l’aiuto degli altri componenti del team o dei volontari;

capacità di lavorare in gruppo;

capacità di creare sinergie e partnership;

forte identificazione con la mission dei Collegi del Mondo Unito e capacità di trasmetterla con entusiasmo;

creatività nella redazione di proposte e progetti;

capacità di lavorare in gruppo, ottime capacità organizzative e di gestione delle priorità;

predisposizione al lavoro di gruppo in ambiente stimolante multiculturale e plurilinguistico.



Tipologia di contratto: L’addetto/a sarà assunto/a in servizio a tempo pieno e a tempo determinato con un contratto di lavoro dipendente della durata di 12 mesi con possibilità di proroga

Gli interessati dovranno inviare la seguente documentazione esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo rettore@uwcad.it entro e non oltre le ore 24:00 del 20 ottobre 2019.

Tutte le informazioni alla sezione del sito dedicata.