Opportunità di lavoro nel Non Profit (14 novembre)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Per LVIA:

1 COORDINATORE PROGETTO in BURUNDI

Settori di intervento: Accesso all’energia (elettrica solare) e sviluppo rurale

Ruolo: Coordinatore di progetto

Durata: 24 mesi

Data presunta di partenza: 20 Gennaio 2020

Requisiti richiesti:

- Titolo di studio: Laurea quinquennale in ingegneria ambientale/energetica (preferibile), economia, agronomia, scienze politiche.

- Esperienza pregressa: Almeno 5 anni di esperienza nella gestione di progetti di sviluppo, preferibilmente inerenti il tema dell’accesso all’energia.



- Conoscenze: Ottime conoscenze di gestione amministrativa e contabile, nonché delle procedure UE. Padronanza degli strumenti informatici (pacchetto Office, internet, posta elettronica, software contabili, ecc.).



- Lingua: Ottima conoscenza della lingua francese, preferibile anche lingua italiana e inglese.



- Competenze:

Capacità di implementazione di progetti complessi

Capacità di gestione e coordinamento dello staff locale

Capacità gestionali ed amministrative/procedurali

Capacità di visione e di sintesi

Capacità di comunicazione e mediazione con partner ed istituzioni.





Requisiti Preferenziali



Precedenti esperienze nell’area dei Grandi Laghi, preferibilmente in Burundi.

Approfondimenti teorico/pratici sul tema delle energie rinnovabili in contesti di sviluppo (master, corsi di specializzazione, ecc.).

Precedenti collaborazioni con L.V.I.A.



INVIARE C.V. in italiano dettagliato e lettera motivazionale entro il 20 novembre 2019 a: formazione@lvia.it (indicare nell’oggetto: “Call CP Burundi”).

1 RAPPRESENTANTE PAESE in ETIOPIA



Settori di intervento: Sviluppo agropastorale, sicurezza alimentare, ambiente, energia

Ruolo: Rappresentante Paese Etiopia

Durata: 12 mesi

Data presunta di partenza: 15 gennaio 2020

Requisiti richiesti:

- Titolo di studio: Laurea quinquennale in agronomia, economia, scienze politiche, ingegneria ambientale

- Esperienza pregressa: Almeno 5 anni di esperienza nella gestione/amministrazione di ONG (sedi centrali e/o locali) o nel coordinamento di progetti di cooperazione, di cui almeno 3 anni di esperienza nel coordinamento di progetti di sviluppo rurale.

- Conoscenze: Ottima conoscenza dello sviluppo rurale in Africa. Ottima conoscenza delle procedure UE e AICS. Padronanza degli strumenti informatici (pacchetto Office, internet, posta elettronica, ecc.).

- Lingua: Ottima conoscenza della lingua inglese

- Competenze:

Capacità di implementazione di progetti complessi

Capacità di gestione e coordinamento dello staff locale

Capacità gestionali ed amministrative/procedurali

Capacità di visione e di sintesi

Capacità di comunicazione e mediazione con partner ed istituzioni.



- Requisiti Preferenziali

Precedenti esperienze nell’East Africa, preferibilmente in Kenya.

Precedenti esperienze di rappresentanza Paese di ONG.

Approfondimenti teorico/pratici su sviluppo agropastorale, WASH, sicurezza alimentare, energia (master, corsi di specializzazione, ecc.).

Precedenti collaborazioni con L.V.I.A.



INVIARE C.V. in italiano dettagliato e lettera motivazionale entro il 20 novembre 2019 a: formazione@lvia.it (indicare nell’oggetto: “Call RP Etiopia”)

Per Parrocchia Santa Rita di Tor Bella Monaca:

1 EDUCATORE/TRICE PER SOSTITUZIONE MATERNITA’

nell’ambito del progetto “Torbellinfanzia” a Tor Bella Monaca. Il progetto è gestito in collaborazione con Associazione Apurimac ETS.

Principali mansioni: l’Educatore/trice in coordinamento con il Coordinatore Educatore, si occuperà di realizzare le attività di cura e gestione della quotidianità di bambini/e 3-6 anni frequentatori dello Spazio Infanzia.

Si realizzeranno inoltre attività ludico-ricreative artistiche, letture animate, laboratori di psicomotricità, di manipolazione dei materiali, costruzioni, giochi di gruppo ed altre attività didattiche.

Periodo di impiego: Sostituzione Maternità

Orario lavorativo orientativo : fascia pomeridiana/serale



Requisiti richiesti: Laurea in Educatore Professionale; scienze dell'educazione/scienza della formazione primaria/pedagogia o altri titoli equipollenti; Attitudine ed esperienza al lavoro con i bambini 3-6 anni.



Requisito preferenziale: pregresse esperienze di conduzione e progettazione di attività educative in contesti di educazione interculturale.

Sede: Parrocchia Santa Rita Tor Bella Monaca – Roma



Invio candidature:

Inviare la propria candidatura corredata dal cv in pdf scrivendo nell’oggetto “Educatore/trice Spazio Infanzia” a spazioinfanziatbm@apurimac.it e pbellini43@gmail.com entro il 22/11/2019.

Nota: solo i candidati preselezionati saranno contattati per un colloquio conoscitivo.