Giornata internazionale del Volontariato: l'agenda delle proposte in Italia

Il 5 dicembre è la giornata internazionale del volontariato, un momento per valorizzare il ruolo dei volontari.

Secondo gli ultimi dati ISTAT, il 12,6% della popolazione si dedica ad attività di volontariato. Sono soprattutto i giovani e gli over 55 i più numerosi a farlo. Negli ultimi 15 anni è stato registrato un aumento del 35% di volontari.

Il tema a livello internazionale della campagna 2019 è ‘Volunteer for an Inclusive Future’: l'obiettivo è puntare sull'inclusione sociale e ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le nazioni (è il decimo dei 17 Obiettivi fissati dall'Agenda ONU 2030).

In Italia si realizzeranno diverse attività per promuovere l’azione del volontario e lanciare delle nuove proposte per il futuro. Questi sono alcuni degli appuntamenti previsti dal Non Profit italiano:

Roma propone l'iniziativa 'Ricostruire una comunità solidale: il ruolo del volontariato nel Terzo settore', all'interno del Forum del Terzo settore nella facoltà di Architettura, è previsto l’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

A Ferrara si è svolta lo scorso 29 novembre la 'Conferenza Volontari ed Attività Volontaria'.

In Salento in collaborazione con il CSV di Lecce, Brindisi e di altre località della zona si realizzano dal 3 al 7 dicembre cinque giorni di incontri culturali dal titolo 'Strada Volontarie'.

Belluno organizza una giornata di workshop per rivalorizzare il volontariato con il nome 'Terzo settore Pianeti in Movimento'.

Bergamo prevede la consegna del premio ‘Bergamo-Terra del volontariato’ alle migliori proposte delle diverse associazioni della provincia.

Piacenza festeggia la ‘Giornata Internazionale del Volontariato’ con concerti, premiazione del contest ‘Volontariato con parole nostre’ e la presentazione del progetto Settimana VIP (Volontari in Prima Linea 2019).

Rimini realizza l' ‘Open Day’ alla Casa delle associazioni G. Bracconi, un workshop con studenti per condividere le loro esperienze.

Ancona organizza ‘Ripartiamo dai lavori’, una testimonianza del volontariato regionale.

A Potenza ‘Qui siamo volontari #Basilicata’, si terrà una conferenza sul lavoro delle Associazioni.

Cosenza propone ‘Volontario anch'io’: una giornata di formazione e orientamento rivolto agli studenti.

Pavia presenta tre giorni di ‘Incontri sul e con il volontariato’ dal 4 fino al 6 dicembre.

Taranto allestisce una promozione del volontariato puntando sui giovani con il progetto ‘Giovani in volo. Oltre l’indifferenza promozione del volontariato’.



Padova, che sarà Capitale Europea del Volontariato 2020, organizza ‘Una giornata Particolare’ il 5 dicembre, un evento per la promozione del volontariato e prosegue il 6 dicembre con #loSiamo una ripresentazione teatrale di Tiziana di Masi e la quattordicesima consegna dei premi Gattamelata, un riconoscimento alla solidarietà.

E la tua organizzazione come festeggerà i volontari?