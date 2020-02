La Ricerca & Sviluppo in Italia aumenta maggiormente nel Non Profit

Ricerca e Sviluppo, R&S (in inglese Research and Development -R&D o RND-; indicata anche come Research and Technical/Technological Development -RTD-) è una locuzione usata generalmente per indicare quella parte di un'impresa (persone, mezzi e risorse finanziarie) che viene dedicata allo studio di innovazione tecnologica da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi, o migliorare i processi di produzione.

Dal Report pubblicato dall'Istat a settembre 2019 si evince che è in aumento la spesa R&S intra-muros per il periodo di riferimento 2017-2019.

Nel 2017 infatti, la spesa per R&S intra-muros dell’insieme dei settori istituzionali (imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private Non Profit e università) ammonta a quasi 23,8 miliardi di euro. Rispetto all’anno precedente, la spesa per R&S intra-muros aumenta del 2,7% a prezzi correnti e incide in percentuale sul Pil dell’1,38%, registrando un lieve incremento rispetto all’anno precedente.



Il settore privato (imprese e istituzioni Non Profit) spende per la R&S intra-muros 15,2 miliardi di euro, di cui la quasi totalità (14,8 miliardi) sostenuta dalle imprese. Le università spendono 5,6 miliardi di euro, le istituzioni pubbliche 2,9 miliardi.



Per il 2018, i dati preliminari indicano un aumento della spesa complessiva per R&S a valori correnti delle imprese e delle istituzioni pubbliche e private Non Profit .

Nel dettaglio, la spesa cresce del 6,2% per gli Enti Non Profit , del 6,0% per le istituzioni pubbliche e del 2,8% per le imprese.

Si conferma questo trend con le previsioni per il 2019 per un ulteriore aumento della spesa in R&S intra-muros relativamente a: istituzioni private Non Profit +5,7%, istituzioni pubbliche +2,7% e imprese +0,8%.



Oltre i due terzi della spesa in R&S è concentrata in cinque regioni. Nel 2017, la classifica delle regioni che spendono di più in ricerca e sviluppo resta stabile rispetto all’anno precedente. Il 68,1% della spesa totale, pari a 16,2 miliardi di euro, è concentrato in cinque regioni (Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto). Con riferimento al settore delle imprese, tale quota supera il 75%.

Quello dei processi innovativi è un tema di strettissima attualità anche alla luce delle importanti novità introdotte dall'ultima legge di bilancio: misure che, se usufruite con prudenza e pieno rispetto della normativa, possono rappresentare un ottimo incentivo anche per il Imprese Non Profit.

