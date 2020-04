Opportunità di lavoro nel Non Profit (09/04/2020)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Per EMERGENCY ONG – Onlus

1 OPERATORE SOCIO SANITARIO a Bergamo



Su richiesta della Regione Lombardia, EMERGENCY ONG ha iniziato a lavorare nella città di Bergamo, la provincia più colpita dall’epidemia di Covid – 19. Un team medico e logistico ha lavorato con AREU – Azienda Regionale Emergenza Urgenza – e la Sanità degli alpini per l’allestimento di un nuovo ospedale da campo per completamente dedicato alla cura dei pazienti affetti da Covid – 19. L’ospedale è in zona Fiera di Bergamo ed è operativo da questa settimana.

Il team di EMERGENCY gestisce direttamente il reparto di Terapia intensiva e sub-intensiva.

Si stanno cercando Operatori Socio Sanitari in possesso delle seguenti caratteristiche:

Qualifica di Operatore Socio Sanitario

Preferibile esperienza ospedaliera in rianimazione

Conoscenza di base della lingua inglese

Disponibilità full- time

La collaborazione è regolata da un contratto retribuito della durata iniziale di un mese. Vitto e alloggio verranno garantiti ed eventuali spese di trasferimento su Bergamo saranno a carico di EMERGENCY.



Se sei interessato e disponibile a collaborare con EMERGENCY in qualità di OSS puoi inoltrare la tua candidatura all’indirizzo email: fo.hro@emergency.it specificando “Disponibilità OSS – Bergamo” nell’oggetto dell’email.

Per Amref Health Africa Onlus

1 Desk Officer Amministrativo e Procurement Officer



Esperienza: da 4 a 6 Anni

Dipartimento: Amministrazione e Finanza

Città: Roma con frequenti trasferte nazionali ed Internazionali

A partire da: 15 maggio 2020

deadline: 23 aprile 2020

Responsabilità principali della funzione:



Come Desk Officer amministrativo supervisiona il corretto e puntuale funzionamento delle amministrazioni nei paesi, assicura alla sede di Roma il corretto svolgimento dei principali processi amministrativi, finanziari e di controllo di gestione, la redazione dei rendiconti da presentare a donatori italiani o in loco.



Come procurement Officer, assicura la corretta applicazione delle procedure di acquisto dell’organizzazione.



Il desk amministrativo, all’interno dell’Area Resources, riporta gerarchicamente al Administration & Finance Programs Coordinator.



I suoi interfaccia funzionali sono l’Head of Program, gli amministratori e i procurement Officer presenti nei diversi paesi.



Nel dettaglio le principali attività svolte sono:

Verifica il corretto funzionamento, l’organizzazione e i processi operativi delle amministrazioni in paesi a basso reddito;Coordinamento tra le attività e priorità amministrative dell’HQs con quelle del paese

Missioni di monitoraggio amministrativo

Supporto alla selezione e formazione del personale amministrativo del paese;Controllo mensile e supporto alla chiusura della contabilità inviata dalle sedi locali e dall’amministrazione del paese

Monitoraggio mensile delle spese del paese e di ogni progetto nel paese;Calendarizzazione e controllo delle scadenze amministrative del paese e relative alla gestione dei progetti (rendiconti)

Supporto e predisposizione dei rendiconti finanziari del paese di pertinenza;Monitoraggio degli adempimenti amministrativi del paese (tenuta della contabilità, bilancio, pagamenti di imposte tra le altre)

Monitoraggio e verifica della gestione del cash flow e delle richieste fondi del paese;Supporto alla formulazione e revisione di budgets di progetto e interni all’organizzazione

Supporto e supervisione degli audit di progetto e istituzionali nel paese;Supporto e supervisione alla chiusura del bilancio annuale del paese

Supporto all’amministrazione HQ nella redazione del bilancio annuale e altri report;Revisione e approvazione dei piani di acquisto dell’organizzazione

Supporto nell’acquisto di beni e servizi per i progetti e per i bisogni generali dell’organizzazione nel rispetto delle specifiche tecniche ricevute e dei termini di acquisto applicabili

Controllo della correttezza formale delle procedure d’acquisto secondo quanto previsto dall’organizzazione

Profilo Ricercato

Laurea triennale e/o specialistica in Economia e studi equivalenti

Costituiscono titoli preferenziali:

Master in amministrazione, finanza e controllo;

master e/o corsi di amministrazione per la cooperazione internazionale

Almeno 3 anni di esperienza nel ruolo

Esperienza pregressa nella gestione di progetti finanziati da USAID, HPF, AICS, EU e altri donatori

Solida esperienza in ambito contabile e amministrativo

Conoscenza operativa di gestionali contabili

Spiccate capacità organizzative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto delle scadenze

Ottime capacità relazionali e di comunicazione

Ottime capacità al lavoro di squadra e a lavorare per processi e scadenze

Spiccata predisposizione alla risoluzione dei problemi con flessibilità e proattività

Ottima conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office

E’ desiderabile la conoscenza del settore delle Organizzazioni Non Governative

Disponibilità a trasferte all’estero in paesi a basso reddito

Sede di lavoro: Roma, con frequenti trasferte nazionali ed internazionali



Cosa offriamo: Contratto a tempo indeterminato.



I candidati in possesso dei requisiti richiesti sono pregati di inviare il proprio Curriculum Vitae con lettera motivazionale all’indirizzo di posta elettronica cv@amref.it, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e successivo Regolamento Europeo GDPR 2018.





Per INTERSOS – Organizzazione Umanitaria

1 Logistic Officer – Italia



Posizione: Logistic Officer

Codice: SR-01-1469

Paese: Italia

Città: Roma con frequenti missioni in Italia



Data d’inizio: 13/04/2020

Durata: 3 mesi – prorogabile

Supervisione di: Murino Valentina – Cesare Fermi



La figura si inserisce nell’intervento della Missione Italia a favore dei più vulnerabili. La Missione è operativa con interventi a Roma, Foggia, Crotone, Palermo.



Obiettivo della posizione



Garantire alla Missione Italia adeguato supporto logistico nello svolgimento delle attività previste nelle sedi del progetto INTERSOS24, OTTAVIA129 e possibili missioni su Foggia, Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata.



Responsabilità e compiti

Approvvigionamenti relativi ai progetti, richiesta di offerte/preventivi in base al tipo di procedura interna INTERSOS necessaria a seconda dell’importo ipotizzato, finalizzazione acquisto e consegna sul terreno in base ad indicazioni fornite dal PM;

Supporto logistico nella manutenzione ordinaria delle sedi di progetto e creazione albo fornitori

Realizzazione inventario di tutti gli asset di progetto

Gestione database acquisti

Gestione del magazzino di progetto, che includa la compilazione puntuale del registro di entrate e uscite e il controllo qualità delle merci acquistate con i fondi di progetto.

Gestione delle autovetture di progetto, supervisione della corretta compilazione del logbook e della manutenzione della flotta veicoli.

Altri task su richiesta dei supervisori.

Requisiti



Titolo di studio: Laurea

Esperienza professionale

Precedenti esperienze di gestione logistica attività sul campo

Una precedente esperienza in HQ di ONG sarà considerata preferenziale

Requisiti professionali

Patente di guida in corso di validità

ottima capacità gestione informatica

abilità manuali

Lingue: Italiano e Inglese orale e scritto

Requisiti personali

Patente B

Disponibilità a missioni sul terreno

Abilità di multi-tasking

Capacità di ascolto verso il prossimo.

COME FARE DOMANDA



I candidati interessati sono invitati a presentare la loro candidatura attraverso il seguente link:



Il sistema di candidatura è composto da 3 semplici step: i candidati devono registrarsi alla piattaforma includendo il loro nome, email, password, cittadinanza e indirizzo Skype. Poi, accedere e candidarsi inviando il proprio CV e lettera motivazionale in formato PDF.



Se si riscontrano problemi nel fare domanda tramite la piattaforma INTERSOS, i candidati possono eventualmente inviare una mail a: recruitment@intersos.org, allegando il CV e la lettera motivazionale (entrambi in formato PDF). Come oggetto del messaggio, inserire: “Platform issue – SR-”.



Solamente i candidati selezionati saranno contattati per un colloquio.