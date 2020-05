Fondazione con il Sud, nata dall’alleanza tra il mondo delle fondazioni bancarie e l’associazionismo, si pone come obiettivo di favorire l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno attraverso il finanziamento di iniziative esemplari nelle regioni meridionali.

Con il “Bando Sport – L’importante è partecipare” la Fondazione intende sostenere interventi da attivare nel 2021 capaci di mettere al centro l’attività sportiva come strumento di inclusione, partecipazione e integrazione tra persone che vivono in uno stesso territorio (quartiere, rione, borgo, paese) del Sud Italia.



Obiettivo del bando è sostenere proposte progettuali che valorizzino la pratica sportiva al fine di favorire la crescita del capitale sociale delle comunità che vivono all’interno di un territorio circoscritto, caratterizzato da interessi e consuetudini comuni. I progetti possono prevedere: Lo sviluppo di un’offerta sportiva multidisciplinare, integrata ed inclusiva che aspiri a coinvolgere le persone che vivono il territorio di intervento;

Il rafforzamento di pratiche sociali di prossimità e di innovazione sociale “dal basso”, partendo dalle esigenze e dai bisogni dei cittadini per realizzare interventi collettivi di interesse comune;

La rigenerazione dei luoghi e territori in un’ottica di condivisione e cura del bene comune, per avvicinare gli abitanti allo sport e riportarli a vivere attivamente gli spazi pubblici del proprio territorio, offrendo anche opportunità di crescita e occupazione;

La diffusione, attraverso lo sport, di valori educativi e culturali (lealtà, rispetto reciproco e delle regole, non violenza, amicizia, impegno, valorizzazione delle differenze, confronto e relazione, tolleranza, ecc.);

La promozione della salute e il benessere psicofisico attraverso stili di vita sani e attivi;

La promozione di relazioni basate sulla gratuità e sul dono, in un’ottica di condivisione di competenze, professionalità e tempo libero.

La richiesta di finanziamento non può superare i 300.000,00 Euro. Questo importo non può superare l’80% del costo complessivo di progetto (cofinanziamento). La durata del progetto deve essere di 24-48 mesi.



I progetti possono essere presentati da organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni, cooperative sociali e consorzi, enti ecclesiastici, fondazioni, imprese sociali).



I progetti possono essere realizzati in: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia. I progetti devono essere realizzati in un’unica regione ammissibile del Sud Italia.









Trovate tutti i riferimenti del bando alla scheda di dettaglio a questo link, curata dalla Dott.ssa Stefania Fossati, Referente di ConfiniOnline per le opportunità di finanziamento degli enti Non Profit.