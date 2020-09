Opportunità di lavoro nel Non Profit (17/09/2020)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Fondazione Bambini e Autismo ONLUS

cerca

1 project manager



La figura ricercata deve aver maturato preferibilmente esperienze nel sociale o nella sanità o anche all'interno di organizzazioni del Terzo Settore o avere titoli accademici specifici rispetto a questo tipo di figura.



E’ necessaria la conoscenza della lingua italiana e almeno della lingua inglese.



Come è scritto nel bando all'interno dell'’organigramma della Fondazione il project manager si occupa “della produzione e gestione di progetti che l’organizzazione sviluppa per aderire ai suoi scopi statutari.



Ha il compito di raggiungere gli obiettivi dei Progetti in cui la Fondazione è impegnata gestendo, pianificando e monitorando giornalmente le attività.

Avvalendosi della collaborazione dei responsabili di funzione dovrà assicurarsi che i progetti attivati vengano realizzati nel rispetto dei tempi, dei modi, della qualità e dei costi stabiliti.”



A questo link al bando e all'articolo di presentazione che potrà essere scaricato sia in Italiano che in Inglese .







Fondazione Scarpari Forattini onlus

cerca:



2 INFERMIERI/E

Titolo di studio richiesto: Laurea triennale in infermieristica e iscrizione IPASVI

Contratto offerto: viene garantito un contratto a tempo determinato di almeno 1 anno, inquadrato al livello 3S del vigente C.C.N.L. Uneba e Contratto Integrativo Collettivo Regione Lombardia. Il contratto potrà essere trasformato a tempo indeterminato sulla base delle esigenze organizzative della Fondazione.

Sede di lavoro: Fondazione Scarpari Forattini onlus - via Garibaldi n.25 Schivenoglia (MN)

Link per scaricare il modulo di domanda





4 OSS

Titolo di studio richiesto: Qualifica professionale di "Operatore socio sanitario" rilasciato da scuole riconosciute/abilitate

Contratto offerto: viene garantito un contratto a tempo determinato di almeno 1 anno con orario full-time di 38 ore settimanali. Il contratto potrà essere trasformato a tempo indeterminato sulla base delle esigenze organizzative della Fondazione.

Sede di lavoro: Fondazione Scarpari Forattini onlus - via Garibaldi n.25 Schivenoglia (MN)

Link per scaricare il modulo di domanda.





Maggiori informazioni sul sito www.scarpari.it/lavora-con-noi