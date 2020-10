Cibo per il Terzo Settore

Il cibo è ciò che nutre il nostro corpo e la nostra anima, per questo molte campagne di rilancio delle attività e di raccolta fondi hanno gli alimenti come protagonisti e testimonial.

Come promemoria per il weekend vi presentiamo la lista della spesa per sostenere il non Profit italiano.

IL GUSTO DELLA SOLIDARIETA’

Sabato 10 ottobre alle ore 11.30 presso Il Glicine in Via Ugo Foscolo 23/a Saonara di Padova verrà presentata l’iniziativa benefica volta a promuovere la vendita di tre sapori veneti. Le marmellate del Glicine, i panettoni Melegatti e il vino della Cantina sociale di Vò.

Il Gusto della solidarietà racchiude in un unico gesto l’aiuto non solo alle attività di inclusione sociale rivolte ai disabili ma anche la solidarietà a queste importanti attività economiche del territorio veneto messe alla prova dalle vicessitudini ben note.

Per ulteriori informazioni 3282177224 Pierluigi, sito http://www.coopglicine.it/





PERE PER AMORE

Le‌ ‌pere‌ ‌più‌ ‌buone‌ ‌aiutano‌ ‌i‌ ‌bambini‌ ‌in‌ ‌ospedale‌ . In occasione della ‌Giornata‌ ‌Nazionale‌ dell’‌ABIO‌, fino al 7 ottobre è possibile acquistare online delle pere a sostegno dell’Associazione‌ ‌per‌ ‌il‌ ‌Bambino‌ ‌in‌ ‌Ospedale. Per sostenere le tante attività dei volontari di ABIO Palermo, basta collegarsi al‌ ‌sito www.giornatanazionaleabio.org‌. Si può prenotare una‌ ‌confezione‌ di pere ‌-‌ ‌contenente‌ ‌due‌ ‌cestini ‌–‌ e scegliere di destinare il proprio contributo ad ABIO Palermo. In questo modo, si dà una mano ai volontari che ogni giorno, negli ospedali pediatrici palermitani, stanno accanto ai bambini e ai loro familiari.‌ ‌Poi le pere arriveranno direttamente a casa.



‌le "Arnas Civico - G. di Cristina ", spazi a misura di bambino, dove il bambino accolto da volontari adeguatamente formati, può continuare a giocare, a disegnare e a fare tutte quelle attività che il suo esser bambino richiedono. Ma ABIO non è solo il turno settimanale portato avanti dai nostri volontari, è anche continua formazione, sensibilizzazione rispetto al tema dell'ospedalizzazione pediatrica e promozione di una realtà locale in continua espansione che ogni anno viene ricordata su tutto il territorio nazionale attraverso la GNA - Giornata Nazionale Abio. Attraverso la Giornata Nazionale ABIO, i volontari hanno l'opportunità di far conoscere l'associazione, di attuare una raccolta fondi e di trovare nuovi volontari che siano interessati ad entrare a far parte di questa realtà. Da ciò emerge la necessità di promuovere continuamente delle iniziative che possano raccontare quello che i volontari ABIO fanno ogni giorno.





LA MELA DI AISM



Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre – giornata del Dono Day - “La Mela di AISM” ti aspetta. Considerato il mutato contesto sociale dovuto all’epidemia da Covid 19 anche la Mela di AISM si adegua alle norme di prudenza che regolano le relazioni sociali prevedendo il ritiro dei sacchetti o dei cartoni di mele presso i punti di solidarietà sul territorio. A fronte di una donazione di 9 euro è possibile prenotare il proprio sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle contattando la Sezione Provinciale AISM della propria città il cui elenco è consultabile su http://www.aism.it/mela. Si può aderire all’iniziativa “adottando” uno o più sacchetti di mele oppure un cartone di 11 sacchetti. Ognuno può scegliere di donare a chi vuole il sacchetto di mele contribuendo così a una doppia azione di solidarietà.