Opportunità di lavoro nel Non Profit (26/11/2020)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Volontari nel Mondo RTM

cerca

1 Coordinatore/rice Progetto AICS

Settore d’intervento: Educazione della Prima Infanzia

Titolo del Progetto: “PEDAKOS – Preschool Education Development Alliance for Kosovo”

Ente finanziatore: AICS

Paese d’intervento: Kosovo



Sede di Progetto: Pristina

Area geografica di intervento: livello nazionale

Durata del Progetto: triennale

Data (prevista) di fine Progetto: Dicembre 2022

Descrizione del Progetto:

In linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n.4, PEDAKOS si pone l’obiettivo di accrescere la qualità dei servizi educativi offerti da un gruppo pilota di 15 scuole d’infanzia distribuite in tutte le regioni del Kosovo. L’innalzamento della qualità in Kosovo ruoterà attorno a 3 pilastri: formazione professionale del personale prescolare, scambio di buone pratiche ed esperienze con le scuole di Reggio Emilia, rafforzamento della partnership tra attori pubblici e privati di settore. In questo modo PEDAKOS intende supportare le istituzioni pubbliche e gli attori privati di settore nell’implementazione del Kosovo Education Strategic Plan 2017-2021 con riguardo alla componente prescolare (0-5 anni).



Responsabilità e mansioni:

1) Coordinamento del team di progetto in loco.

2) Gestione delle relazioni istituzionali in loco con i partner, le istituzioni e altri enti locali e internazionali coinvolti nel progetto.

3) Coordinamento della programmazione delle attività in loco.

4) Coordinamento degli investimenti relativi agli spazi prescolari pubblici e privati previsti da progetto in collaborazione con i partner locali e italiani.

5) Coordinamento delle azioni di visibilità, comunicazione esterna e disseminazione previste.

6) Gestione del budget di progetto per le spese previste in loco in stretto coordinamento con il Desk Italia.

7) Supervisione della contabilità e degli aspetti amministrativi di progetto in loco.

8) Coordinamento delle azioni interne ed esterne di monitoraggio e valutazione di progetto previste dal Piano di Monitoraggio e Valutazione.

9) Stesura di report di aggiornamento periodici sullo stato di avanzamento del progetto.

10) Supporto al Desk Italia nella stesura di relazioni per gli enti finanziatori.

11) Supporto al Desk Italia nella stesura di proposte di cofinanziamento e scaling-up del progetto.

12) Mantenimento di un flusso di comunicazione regolare ed efficace con gli esperti internazionali messi a disposizione del progetto dai partner italiani.

13) Gestione delle missioni in loco di formazione e assistenza tecnica degli esperti internazionali messi a disposizione del progetto dai partner italiani.



Requisiti richiesti:

Comprovata esperienza professionale di almeno 2 anni nella gestione di interventi a finanziamento AICS e/o UE

Studi (diploma/laurea/master) in campo socio-educativo, della cooperazione o delle scienze politiche e internazionali

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Buone conoscenze informatiche e grafiche

Spiccate capacità negoziali, relazionali e di problem solving

Comprovate capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro multiculturali

Attitudine al lavoro di gruppo e orientamento al risultato

Possesso della patente di guida B per autoveicoli e disponibilità alla guida

Conoscenza e condivisione dei valori fondanti RTM e delle modalità di realizzazione dei progetti dell’Organismo



Costituiscono titolo preferenziale:

Formazione specifica e/o esperienza professionale nel settore educativo

Conoscenza del contesto locale e/o dei Balcani Occidentali



Durata contratto: 12 mesi (rinnovabile fino a fine Progetto)

Tipologia di contratto: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Partenza auspicata per la sede di servizio: Febbraio 2021

Formazione: si prevede un idoneo periodo formativo

Termine per la presentazione delle candidature: 8 Dicembre 2020

Colloquio: solo i candidati ritenuti idonei verranno invitati ai colloqui di selezione.

Modalità di invio della candidatura: si prega di inviare il proprio CV in italiano in formato europeo con breve lettera di motivazione (max 1 pagina) specificando nell’oggetto “SELEZIONE COOPERANTE KOSOVO” al seguente indirizzo: selezione@rtm.ong



Per info: Elena Gaiti – Tel. 0522/514205 – selezione@rtm.ong









Mestieri Lombardia – Consorzio Coop. Sociali

cerca

2 OPERATORI/OPERATRICI SOCIALI PROGETTO FAMI

Mestieri Lombardia, Agenzia per il Lavoro no profit, ricerca 2 operatori sociali per consorzio di cooperative sociali attivo nell’ambito dell’accoglienza migranti. All’interno del Progetto Fami Care, le risorse si occuperanno di seguire gli utenti vulnerabili accolti sul territorio brianzolo, realizzando percorsi di riabilitazione e sostegno in accordo con i servizi partner di progetto, focalizzandosi sul loro processo di integrazione socio-lavorativa.



È richiesta laurea in scienze dell’educazione, titolo di tecnico della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale, o titoli equipollenti.



È necessaria la conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese e francese e aver maturato esperienza in contesti di lavoro con soggetti “fragili” adulti, in particolare esperienze di contesti di accoglienza Sprar e Cas e una buona capacità di lavorare in equipe e in rete con i servizi. È richiesta flessibilità oraria ed è indispensabile essere auto muniti.



L’orario di lavoro sarà di 20 ore settimanali, distribuite da lunedì a venerdì, il contratto avrà durata di 15 mesi con partenza a inizio Dicembre 2020. Sede di lavoro: Monza (Mb)

per info: segreteria@mestierilombardia.it



Amnesty International Sezione italiana Onlus

cerca

1 INFORMATION TECHNOLOGY SENIOR OFFICER

a Roma



We are looking for a highly motivated Information Technology Senior Officer, who combines excellent ICT skills with a customer-focused approach. We are looking for an individual who will contribute to the maintenance, optimization and development of the whole IT infrastructure; provides technical support across internal users, in a perspective of continual service improvement. It is a great opportunity for a flexible and results oriented person who will contribute to the development and technological sustainability of the Organization, contributing to an increasingly effective action in the defense of human rights.



About the Role



The Information Technology Officer ensures the following goals are reached:



Manage all Service Desk requests, analyse and resolve IT incidents with a varying degree of complexity; provide technical support and training across internal users and our relevant stakeholders, such as activists; maintain all users’ devices (operating systems, security tools, applications, laptop, tablet, software, printers), troubleshooting issues and outages.

Monitor system performance to ensure everything runs smoothly and securely;

Perform systems upgrades, backups and recovery procedures in order to ensures security of data, network and systems.

Maintain all activity and incident reports, provide support in defining technical documentation, manuals and IT policies.

About You

We are looking for an Information Technology Senior Officer with the following characteristics:

Education

Bachelor’s degree in Computer Science, Information Engineering or equivalent

IT certifications (Cisco, Microsoft, cyber security…), ITIL, ISO27001 (…), IT Risk management, GDPR is a plus

Good knowledge of English language (Lev. C1)

Experience

At least three years of postgraduate professional experience in Service & Support (1st and 2nd level user support, on-site or remote), Networking (firewall management, switch, VLan, VPN…), VM management (HyperV and VMWare) backup and disaster recovery procedures.

Proven experiences in cloud technology, Windows and Linux server administration.

Previous work experiences in cyber security and compliance management

Technical skills and knowledge

Strong experience in IT support, with a focus on IT troubleshooting and problem solving with users.

Good knowledge in VM management (HyperV and VMWare), backup and disaster recovery procedures, cloud technology, Windows and Linux server administration.

Good knowledge of cloud computing technologies

Good knowledge in Networking (firewall management, switch, VLan, VPN…)

Basic knowledge of Relational Databases (e.g. SQL, MYSQL, POSTGRESQL), standard SQL language, programming languages and development of simple webapps (preferably Python) is a plus

Competencies

Analysis and decision making: diagnose problems, provide innovative solutions and make logical, timely decisions.

Customer orientation: awareness and willingness to respond to customers in order to respond to and meet their needs, requirements and expectations.

Communications and influencing: ability to communicate consistent messages with integrity and gain commitment from different audiences.



In order to apply for this post, please send:



curriculum vitae containing the personal data processing authorisation according to General Data Protection Regulation (2016/279);

cover letter containing a self-assessment of the above-described characteristics;

recommendation letter;

any information you think would be most useful for us in understanding your background and approach.





Please make sure the three files are in PDF format and their titles are “first name last name CV”, “first name last name CL”, and “first name second name LR”.



Please send the files to the Human Resources and Organisational Development Unit by writing to the following address: recruiting@ai-italy.it (applications sent to other e-mail addresses will be disregarded).



The e-mail subject must be “Information Technology Senior Officer”. Please also indicate how you came across the vacancy information.



Only applications including these criteria and received by 20/12/2020 will be taken into consideration.



Shortlisted applicants will be contacted within ten days after the vacancy closes.



We receive a huge number of applications for our vacancies; thus, we cannot reply to applicants who don’t make it to the longlist, and we apologize for this: please be aware that only shortlisted candidates will be contacted.



We are an equal opportunity employer and value diversity at our organization. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, veteran status, or disability status.