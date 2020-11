E' Black Friday tutto l'anno con ConfiniOnline

Il Black Friday è una giornata caratterizzata da promozioni, è nato negli Stati Uniti d'America e negli ultimi anni si è diffuso in tutto il mondo.

Il Black Friday è un appuntamento fisso per lo shopping a prezzi scontati anche in Italia: è l'occasione per approfittare di sconti e prezzi vantaggiosi per iniziare lo shopping natalizio, acquistando i primi regali di Natale risparmiando. Durante il Black Friday puoi trovare, infatti, promozioni sia nei negozi che online.

Black Friday significa venerdì nero; cade ogni nel primo venerdì dopo il Thanksgiving, il giorno del Ringraziamento, festività tipica degli Stati Uniti d'America, che ricorre il quarto giovedì di novembre.

Nel 2020 il Black Friday è oggi: il 27 novembre.

A ConfiniOnline il Black Friday dura tutto l'anno, sono sempre attive infatti queste nostre scontistiche:

riduzione del 15%, su ogni singola quota di iscrizione, nel caso di due o più partecipanti della medesima organizzazione allo stesso corso!

riduzione del 10% nel caso di acquisto di 5 corsi!

riduzione del 15% nel caso di acquisto di 10 corsi!

riduzione del 25% nel caso di acquisto di 20 corsi!

Scegli QUI i Corsi adatti a te e alla tua organizzazione approfitta degli sconti, acquistando online

A questo LINK puoi accedere direttamente al carrello, gli sconti sono automatici.

Buono shopping, regalati oggi la FORMAZIONE giusta per il TUO FUTURO!