Opportunità di lavoro nel Non Profit (03/12/2020)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Cooperativa Sociale L'Incontro

cerca



1 HIGH VALUE DONOR

La Cooperativa Sociale L'Incontro (cooperativa sociale di tipo A), che sta per avviare un importante progetto “Fondazione Dopo di Noi”, cerca una persona che si occupi di potenziare e sviluppare le attività di raccolta fondi.

La persona ideale, oltre ad avere idonea formazione in materia di relazioni con i donatori e conoscenza dei principali strumenti di raccolta fondi online e offline, dovrà avere attitudine alle relazioni, empatia, capacità di lavorare in team, approccio creativo, proattivo e disponibilità a mettersi in gioco.



È richiesta laurea triennale, con specializzazione post-laurea in Fundraising (Master o scuole alta formazione) e preferibile esperienza di 2 anni in uffici fundraising e comunicazione.

Sono necessarie ottime capacità di relazione e negoziazione, buone capacità di parlare in pubblico e di relazione one to one con i donatori, conoscenza principali strumenti informatici e dei principali social network.

Saranno valutate positivamente le competenze in scrittura di progetti per rispondere a enti di erogazione e fondazioni per raccolta fondi.



Inquadramento: full time – 40 ore settimana – sostituzione di maternità

Durata contratto: 1 anno, con possibilità di successiva stabilizzazione

Scadenza candidature: 20 dicembre 2020

Disponibilità ad iniziare: da febbraio 2021

Sede di lavoro: Castelfranco Veneto

Modalità di invio della candidatura: inviare C.V. (inclusivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali) e lettera motivazionale a v.campagnaro@consorzioinconcerto.it all’attenzione di Valentina Campagnaro indicando come oggetto: candidatura fundraiser 2021.



Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale Onlus

cerca



1 OPERATIONS / F&O ADMINISTRATOR

La Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale Onlus cerca una figura che si occupi della gestione amministrativa e contabile.

I principali compiti e responsabilità sono:

Operatività su conti correnti e cassa per ricezione di denaro, pagamenti

Erogazione dei finanziamenti

Erogazione dei finanziamenti Tenuta contabile e rendicontazione finanziaria e di bilancio

Predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativo/contabile

Predisposizione dei documenti e delle pratiche per l’adempimento degli obblighi normativi

Elaborazione procedure e revisione delle esistenti

È richiesta laurea o formazione post-diploma ed esperienza (minimo 5 anni) in una posizione affine.

È necessaria eccellente conoscenza scritta e orale della lingua inglese (C1) e della lingua spagnola (fluente).

Inquadramento: full-time - 38 ore settimanali - Livello D1 (CCNL Socio-Assistenziale 2017-2019 AGIDAE)

Durata del contrato: 1 anno (a partire dal 18 gennaio 2021) con possibilità di inserimento a tempo indeterminato

Scadenza candidature: 13 dicembre 2020

Sede: Roma

Modalità di invio della candidatura: inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo: fmsi@fms.it, allegando una lettera di presentazione e autorizzando il trattamento dei dati personali.



Fondazione Le Chiavi di Casa

cerca



1 EDUCATORE/EDUCATRICE

La Fondazione Le Chiavi di Casa ricerca una figura di Educatore/Educatrice che, lavorando in sinergia con altri educatori e con la Coordinatrice dei progetti educativi e saltuariamente con l’amministrazione, la comunicazione e la direzione della Fondazione, possa contribuire alla buona riuscita dei progetti di autonomia di persone con disabilità.

La figura ricercata dovrà svolgere, per la maggior parte delle ore lavorative, attività frontali con gli utenti coinvolti nei progetti della Fondazione, operando con loro in gruppo o individualmente. Per un numero minore di ore, la figura dovrà relazionarsi con la Coordinatrice dei progetti educativi e relazionarsi insieme a lei con i familiari degli utenti, con lo staff della Fondazione, con gli Enti Pubblici a cui i vari utenti fanno riferimento e con partner lavorativi per le aree di co-progettazione.

È richiesta Laurea triennale L19 – Scienze dell’educazione o L/SNT2 – Educazione professionale; esperienza lavorativa nel campo del sociale e della disabilità adulta; patente di guida.

Inquadramento: Part Time, 20 ore settimanali, di cui 16 ore in attività frontale e 4 ore di coordinamento educativo. Contratto a Tempo Determinato con concreta possibilità di trasformarlo in Tempo Indeterminato qualora sussistano le condizioni da ambo le parti. Contratto collettivo CCNL ANASTE (con tredicesima e quattordicesima).

Scadenza candidature: 31 dicembre 2020

Sede: Bologna

Modalità di invio della candidatura: inviare una mail a lavoraconnoi@lechiavidicasa.org allegando oltre al CV una breve lettera motivazionale e, se in possesso, lettere di referenze.