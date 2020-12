Opportunità di lavoro nel Non Profit (17/12/2020)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Openpolis

cerca



1 EURO PROGETTISTA



Openpolis cerca una figura che si occupi di:

Definire – in collaborazione con la direzione della fondazione – strategia, obiettivi, piano per la ricerca, il monitoraggio, la selezione e l’identificazione delle opportunità di finanziamento.

Dirigere e coordinare le attività di progettazione destinate al singolo Bando.

Redazione del Progetto.

Project management della realizzazione dei progetti approvati.

Rendicontazione finanziaria dei progetti approvati (in collaborazione con l’amministrazione interna).

È necessaria una conoscenza delle fonti di finanziamento e delle procedure di gestione dei progetti proprie dell’Unione Europea e di altre fonti di finanziamento di progetti non europei (in ambito pubblico e privato).

È richiesta laurea in Economia, Statistica, Giurisprudenza o Scienze Politiche, ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (altre lingue europee sono titolo preferenziale).

Esperienza di almeno due anni di progettazione e gestione di progetti finanziati con budget superiori a € 50.000.

Il lavoro si svolgerà a distanza in fase di emergenza destinato a diventare misto (distanza e presenza) in fase successiva.

Sede di Lavoro: Via Merulana 19 – Roma.

Tipologia contrattuale e retribuzione adeguati al profilo.

Modalità di invio della candidatura: inviare CV,lettera motivazionale ed esempi significativi di lavori/progetti cui si è contribuito (link e/o allegati), a fondazione@openpolis.it specificando nell’oggetto che la posizione di interesse è quella di Euro progettista.

Scadenza: 31/12/20

Inizio lavoro: inizio Febbraio 2021

Villaggio del fanciullo di Morosolo

cerca



1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A



Villaggio del fanciullo cerca una risorsa da inserire a tempo pieno nel proprio organico all’interno dell’ufficio amministrativo. La risorsa si occuperà della gestione del fascicolo personale, turni, acquisti e contabilità.



È richiesto diploma o laurea nel settore ed esperienza maturata preferibilmente presso enti che collaborano con la pubblica amministrazione. È necessaria Patente di tipo B e disponibilità immediata al lavoro full time.



Contratto: CCNL Cooperative Sociali

Sede di lavoro: Morosolo frazione di Casciago (VA) – Via S.G. Emiliani 3

Scadenza : 11/01/2021

Modalità di invio della candidatura: inviare un CV (max 3 pagine) all'indirizzo e – mail info@villaggiodelfanciullodimorosolo.it indicando nell'oggetto “IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A” e autorizzando il trattamento dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.



EMERGENCY

cerca



1 OSS – INTERVENTO EMERGENCY PRESSO OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO CROTONE