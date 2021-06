Opportunità di lavoro nel Non Profit (03/06/2021)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

LVIA

cerca

1 COORDINATORE ATTIVITA’ E RESPONSABILE PAESE in MOZAMBICO

Requisiti richiesti



Titolo di studio: Laurea quinquennale in agronomia, economia, scienze politiche, scienze sociali, ingegneria ambientale/energetica.



Esperienza pregressa: Almeno 5 anni di esperienza pregressa nella gestione delle attività Paese di ONG (sedi centrali e/o locali) e/o di progetti di cooperazione in campo rurale e/o ambientale. Esperienza in gestione di progetti multi-attore e con la partecipazione di attori istituzionali. Conoscenza e implementazione di progetti di innovazione sociale e/o improntati sulla centralità degli individui.



Conoscenze: Ottime conoscenze di gestione amministrativa e contabile, nonché delle procedure AICS e UE. Padronanza degli strumenti informatici (pacchetto Office, internet, posta elettronica, software contabili, ecc.).



Lingua: Ottima conoscenza della lingua portoghese. Inglese preferibile.



Competenze:

Capacità di implementazione di progetti complessi



Capacità di identificazione ed elaborazione di nuove proposte progettuali



Capacità di gestione e coordinamento dello staff locale



Capacità gestionali ed amministrative/procedurali



Capacità di visione e di sintesi

Capacità di comunicazione e mediazione con partner ed istituzioni

Requisiti Preferenziali



Precedenti esperienze in Africa, preferibilmente in Mozambico



Precedenti esperienze di rappresentanza Paese di ONG.



Precedenti esperienze lavorative nel settore WASH e/o della gestione integrata dei residui solidi urbani.



Approfondimenti teorico/pratici su sviluppo agricolo, sicurezza alimentare (master, corsi di specializzazione, ecc.), sviluppo rurale.



Precedenti esperienze in progetti di emergenza e post emergenza che coinvolgono IDPs.



Precedenti collaborazioni con L.V.I.A.

Modalità di invio della candidatura: inviare Curriculum Vitae e lettera di motivazione con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (Reg.UE 2016/679 – GDPR) a: formazione@lvia.it (indicare nell’oggetto: “Call COORD e RP Mozambico”).

Scadenza: 21/06/2021

Cooperativa sociale Progetto Tenda

cerca

1 OPERATRICE/TORE SOCIALE SENIOR

La cooperativa sociale Progetto Tenda è nata a Torino nel 1999 da un gruppo di operatrici sociali specializzate nel lavoro con donne fragili e vittime di violenza che, negli anni, hanno ampliato il proprio raggio d’azione e il proprio impegno. Oggi la cooperativa agisce per contrastare le disuguaglianze nell’accesso ai diritti, per la rimozione degli ostacoli economici e sociali che creano disparità, per il sostegno delle persone più povere e fragili.

La cooperativa si è specializzata nel lavoro socio-educativo e culturale volto all’inclusione sociale ed economica dei richiedenti asilo e rifugiati, delle donne vittime di tratta, dei minori stranieri non accompagnati, delle persone senza dimora e delle famiglie in povertà.

La figura richiesta è specializzata nell’inclusione lavorativa di persone titolari di protezione internazionale.

Obiettivi della posizione: operatrice/ore si occupa di facilitare l’inserimento lavorativo delle persone vulnerabili (in particolare titolari di protezione internazionale).

La risorsa in particolare si occuperà di:



organizzare e condurre percorsi di orientamento sia individuali che di gruppo

effettuare la ricerca attiva (scouting) di aziende disponibili ad accogliere tirocini formativi

mantenere i contatti con le aziende in data base al fine di effettuare l’attività di monitoraggio dei tirocini, mantenere stabili relazioni e verificare opportunità di inserimento

effettuare l’abbinamento (matching) tra persone e aziende sulla base delle competenze e propensioni delle persone e i bisogni e le caratteristiche dell’azienda

gestire le pratiche amministrative relative all’avvio dei tirocini

accompagnare l’inserimento lavorativo e monitorare l’andamento del tirocinio, relazionandosi sia con il tirocinante che con il referente dell’azienda ospitante

inserire in data base tutti i dati delle persone prese in carico e delle aziende



Descrizione dei requisiti:



Titolo di studio: Laurea, preferibilmente in scienze umanistiche, psicologia, scienza dell’educazione, economia. In alternativa, diploma scuola superiore II grado, accompagnata da una esperienza di almeno 5 anni in analoga posizione.

Esperienza pregressa: il candidato/la candidata laureato/a ha almeno 3 anni di esperienza pregressa in analoga posizione; in particolare nella progettazione e gestione di percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, meglio se con background migratorio.

Saranno valutate favorevolmente una pregressa esperienza in strutture di accoglienza per persone migranti (SPRAR, SIPROIMI; SAI) e la conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese e francese.



Competenze richieste: la/il candidata/o conosce la normativa italiana che regolamenta i contratti di lavoro, sa fare una valutazione delle competenze, guidare la stesura di un CV, simulare un colloquio, accompagnare alla ricerca attiva del lavoro. Conosce i servizi del territorio (Centro per l’impiego, SAL, agenzie per il lavoro, patronati, sindacati) e sa fornire le informazioni per facilitarne l’accesso. Ha doti organizzative, comunicative e relazionali che facilitano il rapporto con i beneficiari, la ricerca di aziende, il contatto e la relazione con titolari di aziende responsabili delle risorse umane, capi ufficio/reparto.

Capacità organizzative e di problem solving, flessibilità e capacità di lavorare in team sono caratteristiche necessarie al candidato.

Completano il profilo una buona conoscenza dell’utilizzo dei principali applicativi del pacchetto office (word ed excel) e i criteri fondamentali per effettuare efficaci ricerche in rete con i principali browser di navigazione. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza dei principali applicativi di google workstation (gmail, calendar, meet, drive).

Sede di lavoro: Torino

Data inizio contratto: 1 luglio 2021

Tipologia contratto: contratto di lavoro dipendente Part Time (22 ore settimanali)

Inquadramento: CCNL Cooperative Sociali, livello da stabilire in funzione dell’esperienza del candidato

Durata: 1 anno, rinnovabile

Modalità di invio della candidatura: inviare una lettera motivazionale (max 1 pagina) e il CV (max 3 pagine), che evidenzino chiaramente la presenza dei requisiti richiesti, all’indirizzo email: lavoraconnoi@progettotenda.net, indicando nell’oggetto esclusivamente: OSAL. Sono indispensabili almeno due referenze recenti e verificabili i cui contatti vanno indicati nella lettera motivazionale o nel CV.

Scadenza 06/06/2021

Valemour

cerca

1 RESPONSABILE SVILUPPO DI IMPRESA SOCIALE

Valemour è un generatore di impresa che nasce per favorire l'inserimento lavorativo di giovani con disabilità intellettiva.

Inserita in contesto dinamico e stimolante la risorsa è responsabile dell’area Sviluppo dell’impresa sociale e collabora con tutte le divisioni per trovare soluzioni e strategie adeguate alle esigenze dell’organizzazione, in un’ottica di crescita e sviluppo.

Deve facilitare e assicurare il dialogo costante tra i vari reparti aziendali e gli stakeholder, in modo da allineare le singole esigenze di business in un disegno unico.

Il Responsabile commerciale ha un ruolo centrale nell’area di relazione con le imprese clienti e si coordina con il Responsabile dell’Area Relazioni e Raccolta fondi per allineare gli interventi corporate e di comunicazione.

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi assicurando che gli obiettivi e gli interventi siano disegnati, pianificati, implementati e monitorati.



Principali attività



D’intesa con la Presidenza, e in collaborazione con gli altri team, sviluppa la strategia commerciale dell’impresa sociale e ne cura la realizzazione in piani operativi e incrementa lo sviluppo delle relazioni;

Contribuisce al conseguimento degli obiettivi economici e strategici dell’area di impresa sociale attraverso la creazione e l’implementazione della strategia e la gestione di un portfolio di aziende in ottica di rinnovo, fidelizzazione e upgrading delle stesse;

Garantisce un’efficace e proattiva analisi dei mercati di riferimento e della concorrenza, identificando nuove opportunità di business. Contribuisce all’allargamento del network dell’organizzazione identificando nuove opportunità connesse alla rete di contatti esistenti e sviluppandone, soprattutto, di nuovi;

Contribuisce alla gestione delle partnership esistenti attraverso la cura e lo sviluppo della relazione con le aziende, con particolare attenzione alla relazione personale e commerciale e alla costruzione di relazioni forti con i clienti e i partner chiave;

Utilizzando la conoscenza del mercato e dei concorrenti, identifica e elabora modalità innovative di sviluppo dell’impresa sociale;

Realizza proposte, presentazioni e report da presentare per l’acquisizione, l’upgrade e la fidelizzazione dei clienti e dei partner strategici (identificazione dei progetti, definizione delle meccaniche della collaborazione con attività ad hoc rivolte ai vari stakeholders potenzialmente coinvolti);

Gestisce e accompagna il team commerciale nella propria crescita;

Monitora l’andamento del business dell’intera area dando i giusti segnali in caso di necessità;

Fornisce il proprio contributo per l’organizzazione di attività di comunicazione, PR ed eventi legate alle singole partnership quando necessario;

In accordo con il Responsabile dell’Area Relazioni e Raccolta fondi lavora sulla strategia, sulla pianificazione e sul monitoraggio delle attività dell’area Sviluppo corporate.



Requisiti e competenze richieste



Almeno 5 anni di esperienza nel settore di sviluppo dell’imprenditoria sociale o del corporate fundraising preferibilmente nel settore non profit, o nell’area marketing, relazioni esterne nel profit;

Preferibile Laurea e/o master in economia, marketing e comunicazione.

Ottima conoscenza del Pacchetto Microsoft Office 365;

Ulteriori competenze e soft skills richieste:



Una persona dinamica e propositiva, focalizzata all’obiettivo, creativa, flessibile, capace di lavorare in autonomia

Ottime capacità di gestione e sviluppo di risorse

Una risorsa predisposta al lavoro di squadra

Ottime capacità organizzative e abilità a lavorare con deadline molto strette

Disponibilità a spostarsi su territorio nazionale per incontrare clienti e partner

Buone capacità di comunicazione interpersonale

Attitudine alle relazioni

Puntualità e precisione

Forte motivazione a far parte della squadra di VALEMOUR e a mettersi al servizio della missione dell’organizzazione

Desiderio di maturare la propria professionalità nel settore dell’imprenditoria sociale

Intraprendenza di fronte alla gestione di progetti e processi complessi

Capacità di problem solving

Capacità di negoziazione

Ottima padronanza parlata e scritta della lingua italiana

Automunito

Modalità di invio della candidatura: inviare CV e lettera di presentazione all’indirizzo e-mail info@valemour.it. Indicare nell’oggetto dell’e-mail: CANDIDATURA SVILUPPO IMPRESA SOCIALE.

Scadenza: 15/06/2021