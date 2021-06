CSV incrocia domanda e offerta: aspiranti volontari e organizzazioni non profit

CSV Lombardia Sud rilancia i servizi gratuiti “Richiedi un orientamento al volontariato”, e il servizio “Ricerca volontari”, due utilissimi strumenti per aiutare chi vuole chi vuole adoperarsi a favore degli Enti del Terzo settore e le organizzazioni in cerca di volontari.



Per chi vuole candidarsi come volontario

Il nuovo servizio permette di fornire una prima serie di importanti informazioni e di richiedere quindi un colloquio con un operatore di CSV. Il tutto attraverso il portale web MyCSV, all’indirizzo https://lombardiasud.mycsv.it. Una volta che l’aspirante volontario si iscriverà al portale potrà compilare un breve modulo online esprimendo motivazioni, aspirazioni, disponibilità e provincia d’appartenenza. Nell’arco di una settimana verrà ricontattato da un operatore, col quale potrà approfondire la propria ricerca di volontariato rivolgendo domande più specifiche e venendo a conoscenza delle eventuali opportunità aderenti al proprio profilo e presenti nella propria provincia. Per registrarsi al servizio bastano un indirizzo mail personale e il codice fiscale.



Per le organizzazioni in cerca di nuovi volontari

L’estate è alle porte. L’emanazione da parte del Governo dell’ultimo Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 prevede la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19. Il provvedimento interessa numerosi settori, tra cui anche quelli gestiti da enti non profit. Chi è interessato ad accogliere nuovi aspiranti volontari può quindi inviare la richiesta compilando un semplice modulo online accessibile nell’area riservata MyCSV, sempre all’indirizzo https://lombardiasud.mycsv.it. Gli annunci di ricerca volontari potranno essere visibili sul sito di CSV, diffusi tramite i nostri canali e durante gli incontri di orientamento al volontariato.