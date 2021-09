Opportunità di lavoro nel Non Profit (16/09/2021)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

LVIA

cerca

1 AMMINISTRATORə PAESE in BURKINA FASO

Requisiti richiesti

Titolo di studio: Laurea in amministrazione aziendale, economia, ingegneria gestionale o affini



Esperienza pregressa: Almeno 3 anni di esperienza nella gestione/amministrazione di ONG (sedi centrali e/o locali), imprese e/o di progetti di cooperazione, di cui almeno 2 anni inerenti la gestione/amministrazione di progetti cofinanziati da UE e/o AICS.

Conoscenze: Ottime conoscenze di gestione amministrativa e contabile, nonché delle procedure AICS e UE. Padronanza degli strumenti informatici (pacchetto Office, internet, posta elettronica, software contabili, ecc.). Ottime conoscenze in gestione gare d’appalto.



Lingua: Ottima conoscenza della lingua francese e di quella italiana

Competenze:

Capacità di gestione di progetti complessi, con tempi vincolati



Capacità di gestione e coordinamento dello staff locale



Capacità gestionali ed amministrative/procedurali



Capacità di visione e di sintesi



Capacità di comunicazione e mediazione con partner ed istituzioni.



Requisiti Preferenziali



Precedenti esperienze nel settore gestionale/amministrativo (revisore di conti, audit di performance, gestione personale, gestione gare d’appalto, ecc.)



Precedenti esperienze in Africa dell’Ovest



Approfondimenti teorici sulla cooperazione (master, corsi di specializzazione, ecc.)



Precedenti collaborazioni con LVIA.



Funzioni e responsabilità dell’Amministratore/trice Paese

In collaborazione con il Rappresentante Paese gestione degli aspetti amministrativi di RH e della logistica previste dai progetti;



Gestione finanziaria dei contratti di sovvenzione stipulati con i finanziatori;



Gestione gare d’appalto, acquisti e pagamenti previsti dai contratti di sovvenzione;



Supervisione del sistema contabile di gestione dei progetti;



Monitoraggio dell’avanzamento delle spese dei progetti;



Supervisione della corretta archiviazione di tutta la documentazione dei progetti;



Elaborazione dei rapporti finanziari e preparazione delle verifiche contabili esterne (audit)



Supervisione e assistenza amministrativa alle entità partner e ai beneficiari delle sovvenzioni a cascata

Paese: Burkina Faso

Zona d’intervento: Basato/a ad Ouagadougou, presso la sede di rappresentanza della LVIA, con missioni periodiche nelle sedi operative, condizioni di sicurezza e sanitarie permettendo

Finanziamenti: Progetti finanziati da ECHO, UNICEF, PAM, AICS e altri donatori minori

Settori di intervento: Sviluppo agricolo, sicurezza alimentare, ambiente, inclusione sociale

Ruolo: Amministratore/trice Paese Burkina Faso

La posizione riferisce a: Rappresentante Paese in Burkina Faso, Desk Amministrativo in Italia

Durata:12 mesi

Data presunta di partenza: ottobre 2021

Retribuzione: in linea con la politica salariale di LVIA

Modalità di invio della candidatura: inviare CV dettagliato in italiano e lettera motivazionale, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (Reg.UE 2016/679 – GDPR) a: formazione@lvia.it (indicare nell’oggetto: “Call Amministratore/trice Burkina Faso”)

Scadenza: 28/09/2021

Telefono Azzurro

cerca

1 ESPERTə DI RACCOLTA FONDI - CORPORATE

Telefono Azzurro cerca un Corporate Fundraiser che entri a far parte del team di Comunicazione & Fundraising. La risorsa avrà il compito di sviluppare le attività di Corporate Fundraising al fine di incrementare e migliorare l’apporto di Aziende e Fondazioni e contribuire alla sostenibilità della Mission e dei progetti di Telefono Azzurro.

Principali attività:



Sviluppo, implementazione e monitoraggio del piano di azione annuale dell'area Corporate;



collaborazione nel predisporre il budget annuale di investimenti e gli obiettivi di raccolta fondi dell'area Corporate, in condivisione con lə Responsabile Fundraising e con la Presidenza;



predisposizione di progetti e azioni di partnership con le aziende;



gestione delle relazioni con fornitori esterni e agenzie esterne per la creazione di materiali per le attività promozionali;



consolidamento delle partnership dell’organizzazione con i principali partner aziendali, in particolare del mondo Digital;



sviluppo delle relazioni con partner del mondo delle PMI per il lancio della prossima Campagna di Natale;



sviluppo delle relazioni con le Fondazioni private e bancarie.



Requisiti necessari



Laurea in Economia, Marketing o titoli affini;



master o specializzazione in Fundraising Management o CSR;



comprovata esperienza di almeno 5+ anni nell’ambito del Corporate Fundraising, preferibilmente nell'ambito del non profit;



capacità di elaborazione e gestione di un piano strategico per lo sviluppo di un piano di Fundraising;



capacità di elaborare un budget e monitorarne l'andamento;



capacità di elaborare report;



buona conoscenza nell'uso e gestione di un database (in particolare Salesforce);



buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) e delle applicazioni G-Suite;



forte propensione e curiosità per le nuove tecnologie;



motivazione sui temi della tutela dell'infanzia e per la mission di Telefono Azzurro;



ottima conoscenza della lingua inglese (C1).



Completano il profilo:



ottime capacità relazionali;



proattività;



flessibilità;



capacità di leadership;



capacità di gestire situazioni di stress;



capacità di lavorare in team.



Tipo di contratto: inquadramento e retribuzione saranno definite in base all’esperienza dellə candidatə

Sede: Milano/Roma/Modena

Modalità invio candidatura: iscrizione all’area personale di Altamira - risorse.umane.mo@azzurro.it

Scadenza: 30/09/2021



Arci Liguria Asp

cerca

1 ADDETTə CONTABILE – AMMINISTRATIVO PER L’AREA AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE

Arci Liguria cerca unə addettə contabile – amministrativo per l’Area amministrazione e rendicontazione per una sostituzione di maternità da contrattualizzare con contratto a tempo determinato part time della durata di 12 mesi, rinnovabile previa valutazione, (CCNL Cooperative Sociali).

La figura risponde direttamente al Presidente regionale e collaborerà con la segreteria e con lo staff di progettazione.

Requisiti e competenze necessarie



Titolo di studio: preferibilmente laurea in ambito economico;



Pregressa esperienza (almeno 3 anni) in gestione amministrativa, contabile ed economica nell’ambito del Terzo Settore e nell’Associazionismo. È richiesta esperienza particolare nella rendicontazione di progetti finanziati da fondi pubblici e privati preferibilmente presso enti del Terzo Settore;



Buon uso del PC, pacchetto Office e in particolare utilizzo di Excel a livello avanzato;



Dimestichezza con programmi gestionali di contabilità;



Conoscenza generale delle procedure di rendicontazione.



Attitudini necessarie

Ottima predisposizione alle relazioni interpersonali, massima flessibilità nell’organizzazione del lavoro;



Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta;



Preferibilmente domicilio a Genova o in provincia.



Nello specifico la figura in questione dovrà occuparsi di:



Curare la corretta gestione della contabilità generale, fornitori, clienti, gestione tesoreria e banche in operatività home banking;



Curare e gestire i rapporti con i soci per ciò che attiene la parte economica e contabile;



Curare e gestire tutto ciò che attiene alla parte progettazione, dalla predisposizione dei formulari, alla definizione dei preventivi per ogni singolo progetto/attività insieme ai responsabili di progetto, al monitoraggio dell’andamento delle spese progettuali e alla tenuta ordinata dei budget, fino alla rendicontazione in sede di chiusura.



Cura altresì, su questo ambito, i rapporti con i committenti e con i singoli partner.



Gestire lo stato patrimoniale e il cash flow.



Curare e gestire la redazione del bilancio, degli adempimenti fiscali, amministrazione e gestione delle paghe, operando in stretto e continuo contatto i consulenti esterni di riferimento.



Inoltre, per la parte gestione amministrativa progetto finanziati:



Analizza convenzioni, manuali di rendicontazione e di gestione dei progetti finanziari e predispone sintesi delle regole di rendicontazione per ciascun progetto;



Effettua la rendicontazione dei progetti secondo le regole di rendicontazione previste da ciascun programma di finanziamento e in linea con le disposizioni amministrative dell’ente;



Fornisce ai comitati territoriali, ai partner le indicazioni sulle modalità di rendicontazione delle spese dei progetti di cui Arci Liguria Aps è capofila;



verifica i rendiconti e la documentazione giustificativa;



Raccoglie e archivia la documentazione amministrativa di supporto (fatture, ricevute di pagamento, timesheet, note spese, etc.) necessaria alla rendicontazione;



Organizza lo scadenziario di rendicontazione e di gestione della parte amministrativa in sinergia con la segreteria;



Procede alle registrazioni in contabilità delle entrate e uscite relative ai progetti;



Effettua periodicamente le verifiche contabili;



Supporta, laddove necessario e richiesto, il Presidente regionale, lo staff di progettazione e la segreteria.



Caratteristiche personali



Precisione, focalizzazione e rispetto delle scadenze;



Capacità organizzative in termini di problem solving e di gestione (execution);



Capacità di lavorare sia in team sia di gestire processi in modo autonomo;



Disponibilità;



Capacità di comunicazione e relazione.



Sede di lavoro: Genova con disponibilità allo spostamento per eventuali esigenze progettuali

Inizio lavoro: Novembre 2021

Modalità di invio della candidatura: inviare CV (cognome.nomeCV) con lettera di motivazioni (cognome.nomeCL) all’indirizzo segreteria@arciliguria.it.

Scadenza: 30/09/21