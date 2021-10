Opportunità di lavoro nel Non Profit (14/10/2021)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Fondazione Soleterre

cerca

1 LOGISTA E AMMINISTRATIVO

La Fondazione Soleterre sta selezionando unə Logista e amministrativə da inserire nella sua operatività in Italia.

Logista e supporto amministrativo

Sede di lavoro: Milano

Durata prevista: 1 anno rinnovabile

Inizio collaborazione: gennaio 2022

Tipologia contrattuale: contratto di collaborazione

Livello retributivo: da definire in base all’esperienza

Lə collaboratorə entrerà a far parte del team del progetto Mentor II “Mediterranean Network for Training Orientation to Regular migration”, parte del programma Work IS Progress di Soleterre, finalizzato all’integrazione socio-lavorativa di persone in condizioni di precarietà occupazionale. Sarà responsabile della gestione logistica e amministrativa (inclusa rendicontazione) delle attività e della sede di progetto.

Nell’ambito del progetto Mentor II “Mediterranean Network for Training Orientation to Regular migration” Soleterre si occuperà delle seguenti attività in Italia: organizzazione del peer to peer exchange e della visita di scambio con stakeholder da Marocco e Tunisia, accoglienza e accompagnamento dei tirocinanti da Marocco e Tunisia per tutta la durata del contratto (6 mesi), inclusa organizzazione di attività socio-culturali in coordinamento con il gruppo di tirocinanti ospitati in Piemonte, gestione delle pratiche amministrative relativi alle indennità di tirocinio.

Requisiti richiesti

Esperienza di almeno 2 anni in amministrazione e rendicontazione di progetti/programmi nell’ambito del no profit.



Esperienza previa in campo organizzativo e di gestione logistica di attività rivolte a target vulnerabili



Ottima conoscenza del pacchetto Office



Buone capacità di lavorare in team, relazionali e di comunicazione, resistenza allo stress



Buona conoscenza della lingua inglese



Sarà valutata positivamente la conoscenza di un’altra lingua tra francese, spagnolo e arabo e la conoscenza del territorio di Milano.

Principali compiti e finalità

Accoglienza e supporto logistico dei beneficiari di progetto



Organizzazione logistica e gestione di tutte le attività del progetto che si realizzano nella città di Milano, in collaborazione con project manager e mediatore e con le equipe di progetto in loco



Supporto nelle attività quotidiane dei tirocinanti durante tutta la permanenza



Supporto nell’organizzazione di attività socio-culturali da svolgersi sul territorio Lombardo, in coordinamento con i partner che si occupano dell’assistenza ai tirocinanti in Piemonte



Gestione degli aspetti amministrativi del progetto attraverso: raccolta preventivi secondo le regole interne e del donor, ricerca sedi adeguate, ricerca e gestione dei fornitori per i servizi necessari, racall a partecipanti e beneficiari se necessario, promozione delle attività (invio di materiali informativi ed inviti)



Rendicontazione delle spese di progetto secondo i format interni alla Fondazione ed i format del donatore, in coordinamento con il project manager



Modalità di invio della candidatura: inviare il proprio CV (contenente l’autorizzazione al Trattamento dei dati personali) e lettera di presentazione/motivazione a risorseumane@soleterre.org, specificando nell’oggetto “Logista e amministrativo”. Indicare almeno 1 referenza con e-mail e telefono

Scadenza: 31/10/2021

Still I Rise

cerca

1 HR GENERALIST

L’HR Generalist sosterrà il responsabile delle risorse umane nella gestione delle funzioni quotidiane del dipartimento, tra cui l’assunzione e l’intervista del personale, l’amministrazione delle retribuzioni, i congedi, l’organizzazione di corsi di formazione, e l’applicazione delle politiche e delle pratiche Still I Rise per la sede centrale e i programmi all’estero.

Compiti/Responsabilità:

Reclutare, intervistare e facilitare l’assunzione di candidati qualificati per le posizioni aperte; collaborare con i manager di dipartimento per capire le capacità e le competenze richieste per le aperture di nuove vacancies.



Acquisire background check, controlli di referenze ed emettere contratti di lavoro quando necessario



Condurre l’onboarding dei dipendenti



Eseguire i compiti di routine necessari per amministrare ed implementare i programmi delle risorse umane, tra cui quelle legati a compensazione, benefit e congedi; questioni disciplinari; controversie e indagini; performance management; produttività, riconoscimento e morale; salute e sicurezza sul lavoro;

Assistere il responsabile delle risorse umane nella conduzione di sondaggi relativi alle risorse umane e programmare ed attuare eventuali azioni correttive



Fornire supporto ai dipendenti in vari argomenti relativi alle risorse umane e risolvere eventuali problemi che possono sorgere Assistere il responsabile delle risorse umane nello sviluppo e nell’attuazione delle politiche delle risorse umane



Partecipare allo sviluppo di linee guida e procedure organizzative



Assistere il responsabile delle risorse umane in tutte le attività relative al Employee Engagement, Performance Management, Learning and Development and Compensation&Benefit



Supportare l’HR Manager nella ristrutturazione dei sistemi di analisi HR esistenti



Raccogliere e analizzare i dati con metriche HR utili, come il tempo di assunzione e i tassi di turnover dei dipendenti



Mantenere la conformità con le leggi e i regolamenti italiani e locali sull’occupazione e con le migliori pratiche raccomandate; rivedere le politiche e le pratiche per mantenere la conformità



Mantenere la conoscenza delle tendenze, delle migliori pratiche, dei cambiamenti normativi e delle nuove tecnologie in materia di risorse umane, gestione dei talenti e diritto del lavoro



Produrre e presentare relazioni sull’attività generale delle risorse umane



Gestire il database dei dipendenti dell’organizzazione e preparare relazioni

Coordinarsi con i responsabili locali HR di ciascun programma all’estero per implementare o migliorare i processi e le pratiche della funzione HR



Eseguire altri compiti come assegnato

Competenze/Abilità richieste:



Studi in risorse umane, amministrazione aziendale o in un campo correlato.



Eccellenti capacità di comunicazione verbale e scritta.



Eccellente conoscenza scritta e orale dell’inglese



Comprensione delle politiche e delle procedure generali delle risorse umane



Eccellenti capacità interpersonali, di negoziazione e di risoluzione dei conflitti



Ottime capacità organizzative e attenzione ai dettagli



Ottime capacità di gestione del tempo con una comprovata capacità di rispettare le scadenze



Forti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi



Capacità di stabilire le priorità dei compiti e di delegarli quando necessario



Capacità di agire con integrità, professionalità e riservatezza.



Conoscenza approfondita delle leggi e dei regolamenti relativi al mondo del lavoro.



Competente con Microsoft Office Suite o software correlati.



Competenza o capacità di apprendere rapidamente i sistemi HRIS e di gestione dei talenti dell’organizzazione

Preferibile almeno due anni di esperienza nella gestione delle risorse umane.

Modalità di invio della candidatura: i candidati sono invitati a presentare la propria candidatura comprensiva di curriculum vitae e lettera motivazionale inviando una mail a: risorseumane@stillirisengo.org e specificando l’oggetto “HR GENERALIST”.

Scadenza: 31/10/2021

Cooperativa Sociale Progetto Sociale

cerca

1 DIRETTORə

La Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù, ricerca Direttor* Generale da collocare nel proprio organico.

La nuova risorsa dovrà tradurre strategicamente ed efficacemente in operatività la mission e le indicazioni della funzione di governo, in particolare, le azioni chiave della nuova risorsa saranno:



Gestione dei processi della cooperativa e implementazione organizzativa fra le differenti Aree: tecniche e di supporto.



Sviluppo delle opportunità di posizionamento e di implementazione dei servizi della cooperativa



Le competenze della nuova risorsa saranno:



Conoscenza della normativa inerente il Terzo Settore ed in particolare la cooperazione sociale



Chiara condivisione della visione e della missione di Progetto Sociale



Comprovate esperienze di gestione del personale e di gestione dei conflitti



Seniority: minimo 15 anni (di cui almeno 5 in un ruolo simile a quello qua richiesto)



Età: > 40 anni.



Conoscenza del territorio di riferimento della cooperativa (Cantù, Como, Lombardia).



Comprovate esperienze di networking (con interessanti contatti maturati e da condividere con Progetto Sociale).



Propensione all’innovazione sociale con esperienze maturate in tal senso.



Conoscenza della lingua inglese.



Obiettivi dell’inserimento di una nuova risorsa

Supportare il lavoro di governance del CdA.



Riorganizzare la funzione Risorse Umane, ridefinendo responsabilità, tempi e carichi di lavoro.



Creare uno sviluppo omogeneo dei distinti servizi e una trasversalità di approcci e linguaggi fra le diverse aree della cooperativa.



Accrescere il senso di partecipazione alla vita della cooperativa da parte dei soci lavoratori, favorendone la crescita di competenze.



Far crescere la cooperativa, rispetto sia al suo fatturato sia all’impatto sociale generato sul territorio di intervento.



Contratto: da definire

Ore settimanali: 30/38 ore

Luogo di lavoro: Cantù (CO)

Tempi di inserimento: entro il 30 Novembre 2021

Modalità di invio della candidatura: inviare lettera di presentazione e motivazionale, curriculum vitae e tre nominativi a titolo di referenze all'indirizzo email cda@progettosociale.it.

La cooperativa si riserva di chiudere anticipatamente la selezione nel caso venga individuato il profilo idoneo.

Dopo una prima selezione di quanto inviato, se la candidatura risponderà a quanto richiesto si procederà a un colloquio.

Pur utilizzando l’espressione “direttore” la selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L. 903/77).

Scadenza: 10/11/2021