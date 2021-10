Voxel: per un futuro di donne nel tech

Voxel è la prima community transqueer-inclusive a Trento per tutte le donne che vogliono diventare o migliorare come coders e sviluppatrici software. A oggi, le donne sono sottorappresentate nel mondo dello sviluppo software e del coding, sia a livello manageriale che nei team tecnici. L'obiettivo di questo team è proprio quello di portare cambiamento e farlo nella maniera più innovativa e aperta a tutti. Vi segnaliamo una serie di incontri - o meglio, Voxel Cafè - a cui potete partecipare e mettervi alla prova. Noi ci andiamo!

Voxel è una community a Trento, supportata da Revas, che esiste per rendere più forti nel mondo tech tutte le donne, sia come community che come individui. L'obiettivo è quello di portare il cambiamento all’interno delle culture aziendali, nelle policy e nei processi di lavoro sia consci che inconsci che vanno a discriminare le donne. “Una volta che cambiamo noi stesse e i nostri spazi di lavoro, possiamo cambiare l’intero settore. E ciò richiede di ascoltare, chiedere, rispondere, supportare, partecipare”.

L'idea è quella di fornire uno spazio e un approccio a tutto tondo attorno alla sottorappresentazione delle donne nel tech. Questo, come sottolineano, significa “includere chiunque, indipendentemente da genere, identità ed espressione di genere, orientamento sessuale, disabilità, aspetto fisico, corporatura, età, razza o religione”.

Il primo incontro sarà proprio oggi, martedì 26 ottobre, dalle 18 alle 21 e ha come obiettivo la costruzione di una semplice pagina web orientata allo sviluppo di un sito curriculum vitae. Sarà una pagina web personalizzabile e condivisibile.

Il secondo incontro sarà, invece, martedì 16 novembre, dalle 18 alle 21, ha l'obiettivo di creare un bot di Telegram collegato ai server della NASA per poter comunicare l'asteroide più vicino alla terra in ogni momento!

Entrambi gli eventi si terranno presso l'Impact Hub Trentino, in via Roberto da Sanseverino, 95.

È sufficiente portare con sé un computer portatile con il carica batterie, il green pass e lo spirito giusto! Non serve essere delle “pro” del coding o conoscere HTML, CSS, JS e PYTHON, per quello ci sono le mentors e i materiali che Voxel ha preparato.

Inoltre, a marzo 2022 terranno un bootcamp di più serate dove si potranno approfondire le proprie conoscenze di sviluppo web e con tecnologie e strumenti moderni si costruirà, con le altre coders, una versione “Voxel” di Twitter, Twixel!

Qui per saperne di più sul bootcamp.

Per scoprire altro su Voxel Community, leggi qui.