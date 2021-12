Opportunità di lavoro nel Non Profit (16/12/2021)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

fio.PSD

cerca

1 PROJECT AND RESEARCH ASSISTANT

Per il conferimento di un incarico professionale, fio.PSD sta cercando una persona con formazione su tematiche sociali che supporterà le attività di promozione, sviluppo e implementazione di progetti, azioni e programmi portati avanti dalla Federazione in ambito nazionale, europeo ed internazionale. Le attività riguarderanno il supporto desk nella elaborazione di documentazione specialistica e note tecniche sul tema della homelessness, raccolta materiali per focus tematici e partecipazione a gruppi di lavoro specialistici. La persona supporterà altresì le attività di ricerca ed elaborazione dati nell’ambito di specifici progetti che coinvolgono la Federazione.

Requisiti richiesti:



Essere in possesso di Diploma di Laurea (DL) in Scienze economiche, statistiche e sociali; Scienze statistiche demografiche e sociali; Statistica; Scienze Politiche e Relazioni Internazionali; Economia politica; Psicologia clinica e di comunità o corrispondente Laurea Specialistica (LS)/Magistrale (LM)



Essere in possesso di un Dottorato di ricerca o essere PhD Candidate o aver maturato almeno due anni di documentata ricerca scientifica coerente ai temi della presente Call



Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese (livello B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue)



Avere un’adeguata conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati nello svolgimento delle attività di analisi e sviluppo di progetti complessi (Sistemi operativi; Pacchetto Office; Google Calendar, Google Drive, …) nonché di strumenti di comunicazione informatica (Zoom/Webex e simili…)



Buona conoscenza del software statistico per l’elaborazione dei dati (SPSS)



Requisiti preferenziali:



Esperienza in attività di ricerca (desk e field) nell’ambito delle politiche di contrasto alla povertà estrema



Esperienza internazionale (per esempio Erasmus o Servizio civile internazionale)



Conoscenza di una seconda lingua (oltre l’inglese)

Competenze richieste:



Produzione di contenuti complessi in formato note, schede, articoli, paper



Realizzazione di tabelle e grafici a corredo di analisi e testi



Elaborazione e sintesi di documentazione sul tema povertà estrema (senza dimora)



Tipo di contratto: Incarico professionale/Contratto di collaborazione (24 mesi)

Luogo di lavoro: Roma con possibilità di smart-working

Trasferte di lavoro: Disponibile a viaggiare su territorio nazionale e internazionale

Modalità di invio della candidatura: inviare CV e una sintetica lettera di presentazione e pervenire via mail all’indirizzo segreteria@fiopsd.org

Scadenza: 24/12/2021

Fondazione Casa Amica

cerca

1 COORDINATORə E OPERATORə SERVIZI E AGENZIE PER L’ABITARE

Fondazione Casa Amica, con sede in Bergamo, da oltre 25 anni operante nel campo dello sviluppo di progetti di social housing, della gestione immobiliare integrata e dei servizi abitativi per enti pubblici e privati, ricerca una figura di coordinamento e operativa dei servizi di agenzia per l’abitare sul territorio della provincia di Bergamo, dove la Fondazione gestisce quattro agenzie per la casa nei comuni di Bergamo, Romano di Lombardia e negli ambiti di Treviglio e dell’Isola Bergamasca e svolge attività di sportello e consulenza in diversi Comuni e Ambiti della medesima provincia.

Le mansioni che andrà a svolgere saranno quelle di coordinatore e operatore dei servizi abitativi territoriali e delle Agenzie per la Casa in gestione alla Fondazione, in particolare del Comune di Bergamo, svolgendo le seguenti attività:



Coordinamento operatori di servizio



Programmazione, organizzazione dei servizi, rendicontazioni



Raccordo con i referenti comunali e/o d’Ambito



Predisposizione bandi e piani di programmazione



Istruttoria, verifica pratiche e loro chiusura e liquidazione



Partecipazione alle commissioni e alle riunioni



Coordinamento con le altre agenzie sul territorio e dei servizi abitativi



Sviluppo delle attività delle Agenzie e co-progettazione dei servizi



Competenze



Il candidato deve avere buone capacità di coordinamento del team di lavoro e delle diverse attività svolte dagli operatori. Dovrà inoltre avere:



esperienza di lavoro con le pubbliche amministrazioni. Sarà valutata positivamente la conoscenza della normativa regionale in materia di Servizi abitativi (LR 16/16 e RR 4/17 e smi) e nazionale sulla locazione (L.431/98 e smi), in particolare sul canale del canone concordato;



capacità di predisporre avvisi e bandi pubblici;



capacità di raccordo operativo e di co-progettazione con l'ente pubblico e con le agenzie del territorio (sindacati, associazioni di categoria, ecc…).



Le figure aziendali con le quali andrà ad interfacciarsi sono il direttore della fondazione in merito agli aspetti progettuali e istituzionali del servizio e il referente amministrativo per la gestione dei fondi e per le attività di rendicontazione.

Si considera elemento qualificante aver avuto esperienze di lavoro in agenzie per la casa comunali o d’ambito e/o in amministrazioni pubbliche.

È prevista l’assunzione a tempo determinato per 12 mesi, con previsione di stabilizzazione a tempo indeterminato. CCNL commercio, terziario, distribuzione e servizi, minimo II° livello. 30 ore o full time. Sede di lavoro Bergamo e provincia.

Modalità di invio della candidatura: tramite LinkedIn

Word Vision Italia

cerca

1 DONOR CARE OFFICER

Il Dipartimento Fundraising di World Vision Italia è alla ricerca di un Donor Care Officer.

Principali attività:



Attività di data entry relativa alle anagrafiche e ai dati dei donatori



Estrazioni dei dati attraverso l’uso di query e di strumenti di analisi



Gestione dei dati e dei materiali di comunicazione relativi ai bambini sostenuti a distanza



Gestione dei rapporti con i Program Manager dei progetti sul campo (in lingua inglese) per scambio dati e comunicazioni relative ai bambini sostenuti a distanza



Gestione delle chiamate inbound e delle email dei donatori



Attività di cultivation e di retention con i donatori via telefono e via email.



Reportistica mensile su tutte le varie attività gestite



Mantenimento delle relazioni con i colleghi degli uffici esteri



Ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi del dipartimento Fundraising



Requisiti necessari:



Esperienza con i database relazionali



Ottima conoscenza della lingua inglese



Capacità di scrittura e buone doti comunicative



Conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel come strumento di analisi e di reportistica dei dati



Requisiti preferenziali:



Aver maturato un’esperienza diretta in una posizione simile all’interno di un ufficio di raccolta fondi



Aver frequentato master o corsi sulle tecniche di fundraising



Attitudini:



Capacità relazionale



Capacità di problem solving



Profonda motivazione al ruolo e condivisione dei valori dell’organizzazione



Sede di lavoro: Roma.

Tipologia di contratto: Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato in sostituzione malattia – full time (40 ore settimanali).

Retribuzione: Livello IV del CCNL.

Modalità di invio della candidatura: inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: sostenitori@wveu.org, specificando nell’oggetto il proprio cognome e il riferimento della posizione: SOST_DONORCARE.

Occorre inviare un CV aggiornato, accompagnato da una lettera di motivazione, indicando almeno 2 persone per le referenze, specificando il loro ruolo e fornendo i loro contatti e-mail e telefonico. I documenti inviati dovranno essere rinominati nel seguente modo: “cognome_cv” e “cognome_lettera”.

Scadenza: 31/12/2021