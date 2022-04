Opportunità di lavoro nel Non Profit (14/04/2022)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Cooperativa Sociale Progetto Tenda

cerca

1 OPERATORə SOCIALE SENIOR – OSAL–CROSS

Progetto Tenda ricerca per la propria area lavoro un'operatorə sociale senior specializzatə nell’inclusione lavorativa di persone titolari di protezione internazionale. Obiettivo principale della figura ricercata è quello di di facilitare l’inserimento lavorativo delle persone vulnerabili (in particolare titolari di protezione internazionale).



La risorsa in particolare si occuperà di:



organizzare e condurre percorsi di orientamento sia individuali che di gruppo



effettuare la ricerca attiva (scouting) di aziende disponibili ad accogliere tirocini formativi



mantenere i contatti con le aziende in data base al fine di effettuare l’attività di monitoraggio dei tirocini, mantenere stabili relazioni e verificare opportunità di inserimento



effettuare l’abbinamento (matching) tra persone e aziende sulla base delle competenze e propensioni delle persone e i bisogni e le caratteristiche dell’azienda

gestire le pratiche amministrative relative all’avvio dei tirocini



accompagnare l’inserimento lavorativo e monitorare l’andamento del tirocinio, relazionandosi sia con il tirocinante che con il referente dell’azienda ospitante



inserire in data base tutti i dati delle persone prese in carico e delle aziende



Descrizione dei requisiti:



Titolo di studio: Laurea, preferibilmente in scienze umanistiche, psicologia, scienza dell’educazione, economia.

In alternativa: diploma scuola superiore II grado, accompagnata da una esperienza di almeno 5 anni in analoga posizione.



Esperienza pregressa: l ə candidatə candidata laureat ə ha almeno 3 anni di esperienza pregressa in analoga posizione; in particolare nella progettazione e gestione di percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, meglio se con background migratorio. Saranno valutate favorevolmente una pregressa esperienza in strutture di accoglienza per persone migranti (SPRAR, SIPROIMI; SAI) e la conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese e francese.



Competenze richieste: l ə candidat ə conosce la normativa italiana che regolamenta i contratti di lavoro, sa fare una valutazione delle competenze, guidare la stesura di un CV, simulare un colloquio, accompagnare alla ricerca attiva del lavoro. Conosce i servizi del territorio (Centro per l’impiego, SAL, agenzie per il lavoro, patronati, sindacati) e sa fornire le informazioni per facilitarne l’accesso. Ha doti organizzative, comunicative e relazionali che facilitano il rapporto con i beneficiari, la ricerca di aziende, il contatto e la relazione con titolari di aziende responsabili delle risorse umane, capi ufficio/reparto.



Capacità organizzative e di problem solving, flessibilità e capacità di lavorare in team sono caratteristiche necessarie al candidato.

Completano il profilo una buona conoscenza dell’utilizzo dei principali applicativi del pacchetto office (word ed excel) e i criteri fondamentali per effettuare efficaci ricerche in rete con i principali browser di navigazione. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza dei principali applicativi di google workstation (gmail, calendar, meet, drive).

Modalità di invio della candidatura: inviare una lettera motivazionale (max 1 pagina) e il CV (max 3 pagine), che evidenzino chiaramente la presenza dei requisiti richiesti, all’indirizzo email: lavoraconnoi@progettotenda.net, indicando nell’oggetto esclusivamente: OSAL_CROSS

Sono indispensabili almeno due referenze recenti e verificabili i cui contatti vanno indicati nella lettera motivazionale.

Scadenza: 17/04/2022

SOS Villaggi dei Bambini

cerca

1 DIGITAL CONTENT and AUTOMATION SPECIALIST

In coordinamento con il responsabile di unità, obiettivo del ruolo è quello di gestire in autonomia il comparto relativo all’email marketing automation, sviluppando flussi atti alla valorizzazione del donatore presente in CRM e ai nuovi prospect. Il candidato si occuperà inoltre dell’ideazione e della produzione di contenuti creativi (copywriting e grafiche) per DEM e newsletter. Sarà responsabile dell’adattamento dei contenuti creativi dell’organizzazione rivolti alle attività Digital (di promozione e organici) e sarà responsabile della valorizzazione dei contenuti social prodotti.

Attività



Ideazione e produzione DEM e Newsletter con focus interni ed esterni



Produzione contenuto testuale (copywriting)



Content creation per piattaforme Digitali (audio/video/foto)



Gestione siti web in ottica SEO e di Raccolta fondi



Supervisione e valorizzazione delle attività di social media management



Competenze ed esperienza



Ottime doti di scrittura creativa (comunicazione e fundraising) - Digital Content Marketing



Comprovata esperienza delle principali piattaforme di email marketing (DEM e Newsletter)



Passione per i trend social



Competenza nell’editing audio/video e foto - elaborazione e creazione di contenuti multimediali



Conoscenze in ambito di Social Media Marketing



Competenze in ambito SEO



Propensione al risultato e al raggiungimento degli obiettivi al fine di mettere in pratica progetti e finalità



Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e orale



Esperienza di almeno 1-2 anni in ambito di Digital, sarà valutata come preferenziale la conoscenza del settore non profit



Condivisione dei valori e della mission di SOS Villaggi dei Bambini;



Propensione a collaborare con tutti gli stakeholder interni ed esterni all’interno di gruppi di lavoro trasversali;



Attitudine al problem solving e autonomia operativa;



Nice to have

Dimestichezza nella gestione di agenzie di consulenza



Predisposizione al project management



Competenze in social e digital advertising



Interesse per mondo e-commerce



Familiarità con analytics e reporting



Conoscenza del canale Amazon Advertising



Scadenza: 30/04/2022

Fondazione Don Gnocchi

cerca

1 COORDINATORə PAESE BOSNIA ERZEGOVINA

Profilo richiesto



Condivisione di Missione e Visione della FDCG;



Ottima conoscenza di inglese e italiano;



Esperienze pregresse in progetti di cooperazione internazionale;



Esperienze pregresse in progettazione e gestione di progetti co-finanziati da donor pubblici e privati, nazionali e internazionali;



Capacità formative, di leadership e team building (documentabile);



Conoscenza delle principali tematiche della cooperazione internazionale e diritti umani;



Competenze informatiche nell’uso del pacchetto “Office”;



Conoscenza del Project Cycle Management;



Competenze amministrative, in particolare di rendicontazione;

Ottime capacità gestionali e di coordinamento;



Conoscenza base delle strategie e tecniche di raccolta fondi.



Costituiranno inoltre titolo preferenziale:



Studi in cooperazione internazionale e affini;



Conoscenza delle tematiche legate alla disabilità;



Conoscenza del contesto balcanico, ed in particolare della Bosnia Erzegovina;



Capacità di adattamento in contesti difficili;



Nozioni di base sulla Theory of Change (TOC);



Competenze base dei social network;



Altre competenze informatiche e linguistiche (nello specifico croato e/o tedesco).



Giornata di selezione online (per i candidati della shortlist): giovedì 5 maggio 2022

Per la selezione del personale, generalmente FDCG predilige svolgere giornate collettive di presentazione reciproca oltre ai colloqui individuali. Per consentire la più ampia partecipazione ai candidati, la giornata di selezione si svolgerà in modalità da remoto. In ogni caso sarà richiesta la partecipazione dalle ore 10.30 alle 17.30 (lavori di gruppo e colloqui individuali).

Inizio collaborazione: entro giugno 2022

Modalità di invio della candidatura: inviare in italiano CV, con il consenso al trattamento dei dati aggiornato e lettera motivazionale con l’indicazione di 2-3 referenze, a: Francesco Rosati frosati@dongnocchi.it e Chiara Martelli cmartelli@dongnocchi.it. Oggetto della email: “Vacancy Bosnia Erzegovina 2022”.

Scadenza: 25/04/2022