"Insieme al Terzo settore per migliorare il futuro" - Il programma formativo 2022/2023

Formarsi per essere pronti!

Sembra che gli ultimi anni stiano mostrando in maniera decisa quanto bisogno ci sia di organizzazioni Non profit nel nostro Paese e nel resto del mondo.

Se diamo uno sguardo veloce agli ultimi dieci o dodici anni a far data, per così dire, dalla crisi economico finanziaria del 2008/2010, alla pandemia degli ultimi due anni - dalla quale ci si sta riprendendo solo in parte, e fino agli ultimi drammatici eventi della guerra nell’Est dell’Europa, non c’è momento in cui il Non profit non venga chiamato in causa per intervenire a sostegno di persone e territori.

L’emergenza ambientale che stiamo vivendo, la ricerca necessaria di forme di sostenibilità sociale ed economica, la stabilità occupazionale, la sperimentazione di nuove forme di collaborazione tra profit e Non profit sono i principali aspetti che gli enti del Terzo settore hanno quotidianamente sotto gli occhi e che li rendono protagonisti attivi nell’organizzazione delle comunità, siano queste locali o internazionali.

Abbiamo quindi la necessità di un Terzo settore che - con i suoi pregi e le sue aree di miglioramento - sia in grado di assumersi la responsabilità del ruolo che gli compete e che sia in grado di assolverlo.

È su questa riflessione, semplice certo, ma per nulla banale e scontata, che ConfiniOnline ha pensato la propria proposta formativa per il 2022/2023. Riteniamo di poter dare il nostro contributo alla crescita di questo settore strategico, non solo confermando il nostro interesse, ma aumentando lo sforzo per produrre occasioni di apprendimento e miglioramento destinate ai diversi attori che compongono la galassia del Terzo settore italiano.

In particolare, abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione sull’area del management, senza per questo trascurare gli altri importanti settori di cui ci occupiamo: la progettazione e il fundraising che contribuiscono a generare valore sociale oltre che a garantire la sostenibilità degli enti e la comunicazione, strumento necessario per la condivisione della mission e per la partecipazione delle comunità.

Due delle innovazioni all'interno della proposta 2022/2023 sono: la realizzazione di tre percorsi laboratoriali in presenza - dopo due anni passati quasi esclusivamente online - e l’elaborazione di proposte specifiche per alcune tipologie di organizzazioni, in particolare, le cooperative e le imprese sociali.

E non è tutto, perché abbiamo in previsione di arricchire ulteriormente le opportunità formative e di aggiornamento nel corso dell’anno, ora in fase di progettazione, per rispondere in maniera sempre più puntuale e utile ai bisogni delle Organizzazioni Non Profit, oramai già da diverso tempo immerse nel percorso della “Riforma”.

Ancora un anno insieme, se vorrete, ancora un anno ricco e interessante a servizio di tutti coloro che lavorano o che prestano la propria attività di volontariato nelle nostre comunità.

ConfiniOnline

Con questa introduzione, vi invitiamo a prendere parte al webinar gratuito che abbiamo organizzato proprio per presentarvi tutte le novità del programma di formazione 2022/2023.

Vi aspettiamo numerosi mercoledì 22 giugno dalle ore 17:00 alle ore 18:00!