Opportunità di lavoro nel Non Profit (25/08/2022)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Greenpeace

cerca

1 HEAD OF ENGAGEMENT & INNOVATION UNIT

L’Head of Engagement & Innovation Unit (HEIU) è parte del dipartimento Comunicazione & Engagement, la cui missione è quella di sviluppare e comunicare il Programma di Greenpeace, e insieme ispirare la partecipazione di sostenitori e potenziali tali, nel quadro delle strategie di Greenpeace Italia. Contribuendo in questo modo alla missione di tutela del Pianeta, della pace e dell’ambiente globale, e agli obiettivi a essa legati.

I compiti principali dell’HEIU sono contribuire all’elaborazione delle strategie di engagement dell’organizzazione e coordinarne l’applicazione, con l’obiettivo di ampliare e rafforzare la base di persone che sostengono Greenpeace e le sue campagne. Inoltre, è sua responsabilità la gestione dell'Unità Engagement & Innovazione, garantendo la gestione delle risorse, il continuo aggiornamento degli strumenti e l’innovazione tecnologica.

L’HEIU agisce come “Digital Focal Point” per l’ufficio italiano, collaborando con le/i colleghi di Greenpeace International, di altri NROs e interni a GPITA sulle strategie di trasformazione digitale dell’organizzazione.

Profilo richiesto

Impegno per l'ambiente e la pace e identificazione con i valori sostenuti dall'organizzazione.

Formazione, conoscenza:



titolo universitario superiore in Comunicazione, Marketing, Scienze dell’Informazione, discipline digitali o equivalenti;



conoscenza e/o esperienza di marketing sociale e comunicazione multimediale;



conoscenza e/o esperienza nella tecnologia dell'informazione, gestione di database, e alfabetizzazione di tecnologie audiovisive;



conoscenza delle migliori pratiche in tema di sicurezza digitale ed efficienza tecnologica;



ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, inclusa terminologia tecnica.



Esperienza:



almeno cinque anni di esperienza in ruoli di leadership e gestione risorse;

almeno cinque anni di esperienza di lavoro in un ambiente digitale, che copra attività Web, di emailing e social network;

eventuale esperienza di lavoro con agenzie creative esterne;

esperienza nel settore no profit e nel coordinamento di risorse;

conoscenza e/o esperienza dei movimenti di cambiamento sociale;

esperienze di carattere internazionale.



Abilità professionali:



visione strategica;



capacità di gestione di progetti;



capacità di supervisionare le persone;



capacità decisionale; creatività e innovazione;



orientamento ai risultati;



capacità di problem solving;



capacità relazionali e comunicative.



Altri aspetti:



disponibilità a viaggiare su territorio nazionale e all’estero;



disponibilità di orario.



Modalità di invio della candidatura; inviare una lettera motivazionale spiegando il perché si vuole venire a lavorare a Greenpeace e cosa ci si aspetta da questo lavoro, allegando il CV contenente un recapito telefonico e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lsg. 196/2003) all’indirizzo e-mail: seleit@greenpeace.org citando il riferimento nell’oggetto: Rif: HEIU_09/22. I colloqui presumibilmente si svolgeranno nel mese di settembre.

Scadenza: 4/9/2022

Parent Project

cerca

1 ASSISTENTE SOCIALE – Area centro ascolto Duchenne

Il Centro Ascolto Duchenne nasce da un progetto pilota finanziato nel 2002 dagli Istituti di Santa Maria in Aquiro, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza di Roma e Parent Project, associazione fondata da genitori con figli affetti da distrofia.

L’équipe di assistenti sociali e psicologi del CAD, oggi, segue direttamente oltre 800 famiglie con progetti di orientamento personalizzato che prevedono continui aggiornamenti sui trattamenti specialistici, sull’avanzamento della ricerca scientifica, sui Centri di Riferimento o sugli ausili. Il CAD, inoltre, affianca insegnanti, operatori sanitari e assistenti sociali nella costruzione di percorsi di integrazione e nella programmazione di servizi adeguati per un paziente affetto da una patologia progressiva, con esigenze che cambiano nel corso della vita.

Principali Mansioni



La nuova risorsa selezionata per Il Centro Ascolto Duchenne della regione LAZIO, verrà inserita all’interno dell’area CAD (Centro ascolto Duchenne) in collaborazione con il Coordinamento dell’Associazione e con le altre Aree, all’interno di un contesto complesso le cui decisioni strategiche vengono assunte dal Consiglio Direttivo.

La persona selezionata si occuperà di:



organizzare programmi di formazione sotto la supervisione del CAD nazionale



contattare le famiglie/pazienti della regione Lazio per divulgare le informazioni sulla patologia, analizzare e valutare la presa in clinico del paziente e i servizi a supporto della gestione clinica e quotidiana della patologia



contattare le famiglie/pazienti delle regioni non coperte da un CAD regionale per

divulgare le informazioni sulla patologia, analizzare e valutare la presa in clinico del paziente e i servizi a supporto della gestione clinica e quotidiana della patologia



analizzare i bisogni emotivi del nucleo familiare per attivare eventuali percorsi psicologici da inviare a professionisti esterni



supportare e accompagnare alle pratiche di invalidità/104/riconoscimento malattie rara



contattare centri medici presenti sul territorio al fine di stabilire una relazione e una collaborazione con l’associazione



realizzare una mappatura dei centri riabilitativi/piscine presenti in Italia



promuovere la conoscenza della patologia attraverso il contatto con i dirigenti scolastici del territorio



produrre e diffondere materiale informativo specifico, scrittura newsletter, lavori monotematici



aggiornare un database con le attività quotidiane



partecipare alla conferenza internazionale/meeting territoriali/eventi territoriali/assemblea di bilancio



partecipare alla formazione prevista per i professionisti del CAD



Requisiti richiesti



Età massima 40 anni



Laurea in scienze del servizio sociale



Iscrizione albo assistente sociali



Residenza\domicilio nella città di Roma



Almeno 2 anni di esperienza nel non profit, in via preferenziale nell’ambito della

disabilità e sostegno alla famiglia,



Predisposta al lavoro di gruppo



Flessibile negli orari



Ottime capacità di utilizzo pacchetto Office, strumenti di navigazione web e social network



Ottima predisposizione al team working



Ottima capacità di gestire lo stress



Alta motivazione e interesse per gli aspetti trattati dall’associazione



Flessibilità e ottima attitudine alle relazioni interpersonali



Disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale



Procedura per invio curriculum vitae



Modalità di invio della candidatura: inviare candidatura e Curriculum Vitae, inserendo in oggetto SELEZIONE LAZIO, a centroascolto@parentproject.i.

Scadenza: 15/09/2022

Aleimar

cerca

1 RESPONSABILE FUNDRAISER E COMUNICAZIONE

L’organizzazione Aleimar ricerca un/una responsabile con esperienza da inserire nel Settore Raccolta Fondi e Comunicazione per espandere e consolidare la propria attività di raccolta fondi a sostegno dei progetti di cooperazione internazionale in Italia e nel mondo.

Aleimar è un’organizzazione non profit che si occupa di sostegno a distanza e di cooperazione internazionale, intervenendo in situazioni di disagio sociale e di estrema povertà, al fine di assicurare ai bambini i diritti fondamentali e un ambiente idoneo alla loro crescita fisica, umana e sociale.

Attività:



Elaborare un piano di fundraising e programmare azioni di contatto, acquisizione e sollecitazione donatori, individuando nuovi potenziali donatori attraverso l’elaborazione di proposte ad hoc;



Elaborare la programmazione annuale e il piano operativo relativo alle attività di RF all’interno delle linee strategiche dell’organizzazione e monitorare le azioni e il conseguimento dei risultati previsti;



Implementare le attività di raccolta fondi, on e off line, rafforzando gli strumenti in ottica strategica e sapendo scegliere le attività di raccolta fondi più opportune;



Gestire e coordinare volontari nuovi e non, che si occupano di raccolta fondi sviluppando le sinergie possibili;



Gestire il budget RF e rendicontare economicamente le singole attività con valutazione della redditività specifica e analisi dati;



Gestione sito web: elaborazione, pubblicazione, promozione e diffusione dei contenuti;



Gestione social media: facebook, instagram, twitter, linkedin;



Pianificazione dei contenuti editoriali, stesura di articoli, post e tweet, pubblicazione sui diversi canali.



Competenze richieste:



Formazione (Laurea/Master) in una delle seguenti aree di studio: Comunicazione o discipline umanistiche, Fundraising, Cooperazione internazionale e gestione dei conflitti, Scienze politiche, Management delle organizzazioni non profit;Condivisione della mission e dei principi di Aleimar;



Esperienza di almeno 2 anni nel settore della raccolta fondi e comunicazione per il sociale;



Ottima conoscenza degli strumenti e delle tecniche di social media management e dei relativi strumenti di marketing;



Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);



Buona conoscenza degli strumenti di gestione di siti web (WordPress);



Buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali social network.



Competenze trasversali richieste:



Efficaci capacità comunicative e relazionali;



Dinamicità, proattività e capacità di lavorare sia in autonomia sia in team;



Gestione dello stress e problem solving;



Capacità di scrittura e storytelling;



Flessibilità e disponibilità lavorativa;



Patente di tipo B;



Automunito.



Contratto: Indeterminato con periodo di prova di sei mesi full time.

Salario: Da definire in base al profilo e all’esperienza della persona selezionata.

Modalità di invio della candidatura: inviare CV e lettera motivazionale, all’indirizzo selezione@aleimar.it

Scadenza: 19/09/2022