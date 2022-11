RUNTS e bilancio degli Ets – Un corso dedicato al CSV Molise

Con molto piacere prosegue la collaborazione di ConfìniOnline con CSV Molise. Il corso, che terremo domani e martedì 6, dedicato a tutti i volontari del CSV alle prese con le novità della Riforma del Terzo Settore, sarà incentrato sul RUNTS e sul Rendiconto di Cassa degli Ets.

Nel primo appuntamento verranno illustrati i presupposti dell'obbligo di redazione del bilancio, la decorrenza dei nuovi obblighi, la struttura del rendiconto per cassa, le attività di interesse generale e di natura diversa e principali novità normative, i contributi associativi, la raccolta fondi, gli oneri e proventi figurativi, il nuovo modello rendiconto raccolta fondi e il bilancio sociale.

Nel secondo si parlerà dello stato dell’arte del RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore), con le ultime novità e delle modalità operative di iscrizione.

Per questo doppio incontro il CSV Molise si è avvalso della collaborazione di ConfiniOnline, organismo che dal 2004 svolge attività di formazione in favore delle organizzazioni non profit con l’obiettivo di diffondere, all’interno di questo settore, le conoscenze e le competenze manageriali e organizzative utili a sostenere i processi di cambiamento e migliorare la gestione.

Come ConfiniOnline, siamo lieti di poter mettere al servizio del Terzo settore la nostra esperienza e competenza e ci auguriamo che tutti i volontari siano soddisfatti da questa esperienza formativa.

Buona formazione a tutti!