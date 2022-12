Opportunità di lavoro nel Non Profit (15/12/2022)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Scuolattiva Cooperativa Sociale Onlus

cerca

1 PROJECT MANAGER CAMPAGNE EDUCATIVE

ScuolAttiva è una Onlus che opera nel campo dell’educazione e della comunicazione applicata alla responsabilità sociale di impresa (CSR), attraverso l’ideazione, gestione e promozione di progetti educativi gratuiti per il mondo della scuola (consistenti in: materiali didattici; laboratori esperienziali; concorsi; progetti di Alternanza scuola-lavoro/PCTO) e sta ricercando una figura di: project manager campagne educative

La risorsa, con pregresse esperienze in analogo settore, si inserirà all’interno della divisione progetti e sarà impiegata nell’ideazione e nel coordinamento progettuale di campagne educative promosse da prestigiose realtà di primaria rilevanza nazionale e internazionale e sarà responsabile del contatto con i sostenitori e i clienti e della completa gestione del progetto assegnato. Si dovrà occupare della pianificazione operativa e dello sviluppo delle diverse attività, nel rispetto di tempi e costi. Si occuperà inoltre di raccogliere e interpretare le necessità di comunicazione del sostenitore e del cliente, proponendo concretamente soluzioni in linea con gli obiettivi indicati.

Requisiti



Formazione: Laurea in Economia e Marketing; Scienze della Comunicazione; Scienze dell’Educazione; Scienze Umanistiche; Scienze Politiche; Scienze Statistiche.



Esperienza: almeno 3 anni in ruolo analogo in un ente del terzo settore o agenzia di comunicazione + padronanza dei principi di marketing e comunicazione



Competenze richieste:



Padronanza dei principi di Marketing e Comunicazione;



Conoscenza base del mondo del Terzo Settore e del mondo della Scuola;



Abilità grafiche per presentazioni Power Point e materiali promozionali;



Buona conoscenza del pacchetto Office e software quali: Adobe, Illustrator, Photoshop;



Buona esperienza nella realizzazione di materiali editoriali e di comunicazione;



Ottime capacità di coordinamento di tutte le fasi progettuali (Ideazione e definizione della meccanica e del materiale didattico;



Promozione alle scuole attraverso il Contact Center Scuola interno;



Relazioni istituzionali;



Organizzazione di Eventi; Reportistica);



Capacità di sviluppare un progetto a seconda delle necessità del cliente e capacità di mantenere un rapporto solido con i clienti assegnati contribuendo alla fidelizzazione del portfolio;



Capacità di gestione puntuale delle tempistiche progettuali;



Capacità di lettura ed elaborazione dei dati in ottica di condivisione con referenti e colleghi;



Capacità di rendicontare i risultati raggiungi attraverso SAL settimanali e trimestrali;



Ottima conoscenza della lingua inglese;



Sarà considerato criterio preferenziale esperienza formativa o professionale di sviluppo siti web in WordPress e competenze Seo.



Caratteristiche personali:



Multitasking, flessibilità e proattività;



Rapida adattabilità al cambiamento;



Attitudine al Problem Solving;



Spirito di iniziativa;



Ottima organizzazione;



Empatia e propensione a lavorare in Team;



Spiccate capacità di creare relazioni efficaci con i clienti/promotori dei progetti e con la rete di fornitori (grafici, illustratori, autori, etc).



Contratto a tempo indeterminato con una prova iniziale retribuita di 1 mese

Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo mail: cv@scuolattiva.it. Costituirà un plus allegare alla candidatura una lettera di presentazione ed eventuali referenze. In sede di selezione potrebbe essere richiesto lo sviluppo di una breve prova pratica.

Scadenza : 22/12/2022

Associazione Tumori Toscana

cerca

1 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

La posizione prevede le seguenti responsabilità:



gestire l’amministrazione e governare le procedure di contabilizzazione attiva (non abbiamo clienti)/passiva, assicurando una regolare tenuta della contabilità;



redigere i bilanci mensili e il bilancio di fine anno insieme ad un professionista esterno;



organizzare la tesoreria e monitorare accuratamente e puntualmente i flussi di cassa;



elaborare la reportistica economico-finanziaria per il Consiglio Direttivo;



predisporre i budget annuali in collaborazione con il Presidente e Vice Presidente;



gestire l’amministrazione del Personale, con il supporto dello studio paghe;



curare la tenuta dei verbali dei Consigli e delle Assemblee dell’Associazione;



tenere i rapporti con il Revisore dei conti e il Collegio Sindacale;



gestire i rapporti con gli studi notarili e legali relativamente ai lasciti testamentari;



curare la rendicontazione delle donazioni derivanti dal 5×1000.



Lə candidatə ideale avrà i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche e personali:



Laurea in discipline economiche o cultura equivalente;



Pluriennale e consolidata esperienza nel ruolo maturata presso realtà aziendali di medie dimensioni, con preferenza per la provenienza dal settore delle Organizzazioni non profit;



Solide competenze tecniche sui temi di amministrazione e contabilità, controllo di gestione e reporting e presidio della Tesoreria;



Forte precisione ed abitudine ad un monitoraggio puntuale delle scadenze;



Senso critico, doti di problem solving, determinazione e capacità di risolvere in autonomia problemi operativi;



Visione completa dei processi aziendali, affidabilità e forte senso di responsabilità;



Capacità e facilità di dialogo con le funzioni Associative a tutti i livelli.



Durata: tempo indeterminato

CCNL UNEBA 2° livello – quattordici mensilità

Full time 38 ore settimana

Periodo di prova: 90 gg di lavoro effettivo

Retribuzione commisurata alla esperienza

Lavoro a Firenze con possibilità se necessario di spostarsi saltuariamente nella sede di Prato

Modalità di invio della candidatura: paola.neri@associazionetumoritoscana.it

Scadenza : 31/12/2022



Greenpeace

cerca

1 ECOMMERCE AND DIGITAL MARKETING OFFICER

L’Ecommerce and digital marketing officer opera all’interno del dipartimento Acquisizione e sotto la responsabilità del New Media Digital FR Manager, cura la gestione e promozione del canale ecommerce – e le attività ad esso correlate nell’ambito delle attività di acquisizione – e le attività di acquisizione digitale.

ECOMMERCE

Si occupa di proporre al New Media Digital FR Manager strategie di vendita online e offline, e nello specifico: contribuire a definire e implementare le strategie di vendita del portale sul web; instaurare sinergie con altri programmi (IE: DD, retention…) e gestione offline dei prodotti; gestire le vendite online; curare i cataloghi dei prodotti/servizi; monitorare l’andamento delle vendite; analizzare le informazioni relative ai propri clienti.

Prodotti: individua nuovi prodotti da inserire nel catalogo, ne valuta il valore medio, il potenziale di vendita e la profittabilità; collabora con il new Media and Digital FR manager per la definizione di un piano economico/finanziario su base triennale e l’attuazione annuale; gestisce il contatto con i fornitori, coordina la validazione dei prodotti con campagne e la redazione contrattuale; gestisce i contatti con il logista e/o i corrieri al servizio di GP, supervisiona le corretta esecuzione del contratto e, in occasione del rinnovo, redige il documento di gara e collabora alla definizione del partner per specifico servizio.



DIGITAL MARKETING

Supporta il New Media and Digital FR Manager nella definizione di una strategia di acquisizione digital, implementa le singole azioni di digital marketing necessarie alla promozione della piattaforma di ecommerce sulla base degli obiettivi e delle strategie di vendita concordati monitorandone i risultati; supporta i team di Acquisizione e Retention per le attività di digital marketing necessarie alla promozione dei relativi programmi di raccolta fondi, sotto la supervisione del* Digital Fundraising Manager; monitora e gestisce piattaforme di advertising online (Business Manager, Spotify Ads, Google Ads, ecc…) per sviluppare campagne di raccolta fondi su indicazione del New Media e Digital FR Manager.



PROFILO

Impegno verso l’ambiente e la pace e identificazione nei valori dell’organizzazione.



Formazione e conoscenza



Titolo universitario o formazione equivalente.



Conoscenza di programmi quali Word, Excel, Access e piattaforme come WordPress.



Conoscenza delle tecniche di marketing tradizionali e non, con particolare focus sui new media e il marketing online e relativi KPI.



Conoscenza dei new media e della tecnologia digitale.



Conoscenza dei principali social network.



Conoscenza di Google Analytics e sistemi di metriche terzi.



Conoscenza di Google e social media advertising.



Conoscenza dei CRM e delle piattaforme di email marketing (Salesforce ed Hubspot sono considerati un plus).



Apprezzate conoscenze degli standard Web e degli strumenti di comunicazione online (compresi concetti di usability ed ergonomia, editing dei testi e web 2.0).



Lingue: Italiano e inglese, scritto e orale fluenti.



Esperienza

Almeno 2 anni di esperienza in web e digital fundraising, e social media marketing.



Apprezzata esperienza nel Terzo Settore.



Competenze professionali

Sa analizzare le altre realtà non profit per garantire il migliore posizionamento e competitività.

Conosce gli altri canali di raccolta fondi ed è in grado di proporre e sviluppare sinergie all’interno dei diversi canali di acquisizione.

Ottima capacità organizzative e di analisi dei dati.

Eccellenti capacità di comunicazione interpersonale.



Ottima capacità di pianificazione e progettuale.

Orientamento verso il perseguimento di risultati.

Lavoro di gruppo e in collaborazione.

Flessibilità e adattamento ai cambiamenti.



Altri aspetti

Disponibilità a spostarsi sul territorio nazionale.

Modalità di invio della candidatura: inviare una lettera motivazionale spiegando il perché si vuole venire a lavorare a Greenpeace e cosa ci si aspetta da questo lavoro, allegando il CV contenente un recapito telefonico e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lsg. 196/2003) all’indirizzo e-mail: selezioni.it@greenpeace.org citando il riferimento nell’oggetto: RIF. EDMO_12/2022.

Scadenza: 09/01/2023.