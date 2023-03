Opportunità di lavoro nel Non Profit (02/03/2023)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Associazione Minollo

cerca

1 ADDETTə ALLA COMUNICAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE GRAFICA

Associazione Minollo è uno Spazio Giovani della rete dei Centri del Protagonismo Giovanile torinese, attivo con progetti culturali e di sostegno educativo a studenti e studentesse delle scuole del Piemonte. Realizza progetti di contrasto alla dispersione scolastica e diversi centri estivi, attiva percorsi di promozione alla lettura con uno stand al Salone del Libro di Torino e al Lucca Comics&Games, svolge progetti di rigenerazione urbana presso l’edificio storico di Nicolay Diulgheroff.

Cerca uno o due addettə alla comunicazione e alla realizzazione grafica per l’associazione.

Per la gestione della comunicazione sono richieste competenze in:



gestione social per enti non profit



realizzazione e gestione siti



organizzazione di campagne di promozione



gestione dell’ufficio stampa

Per la realizzazione grafica sono richieste competenze in:

uso di Photoshop



uso di Canva



realizzazione di video promozionali



realizzazione di volantini e materiale promozionale



realizzazione di animazioni grafiche



La selezione avverrà tramite CV, colloquio conoscitivo e un periodo di prova pagato.

I colloqui verranno realizzati qualche giorno dopo l’invio del curriculum.

Modalità di invio della candidatura: inviare una mail con allegato il curriculum all’indirizzo: personale@alkadia.it

Scadenza : 24/03/2023







Fondazione ACRA

cerca

1 DESK AMMINISTRATIVO DI SEDE – MILANO

ACRA, ONG laica e indipendente, sta raccogliendo candidature per il ruolo di Desk amministrativo con ruolo di referente dei desk amministrativi per la sede di Milano. ACRA lavora a fianco delle popolazioni locali in Africa, Asia e America Latina e realizza progetti di cooperazione internazionale con l’obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e sostenere una crescita inclusiva e sostenibile. In Italia e Europa promuove attività educative nelle scuole, progetti di integrazione, modelli agricoli sostenibili, per una cittadinanza più attiva e consapevole.

Il candidato avrà il ruolo di Desk amministrativo per alcuni paesi esteri, inoltre si occuperà di coordinare le risorse umane inserite nell’ “Area Rendicontazione Progetti” e fare da referente per esse nel caso di criticità particolari nei progetti/paesi da loro gestiti amministrativamente, con particolare riguardo alle procedure degli enti donatori e alle procedure di acquisto.

Compiti principali e responsabilità del candidato/a:



Supervisione amministrativa in fase di redazione di budget e varianti di budget



Predisposizione della rendicontazione agli enti finanziatori delle spese sostenute



Coordinamento amministrativo e finanziario in termini di donatori, partner di progetto, risorse umane, per i paesi dell’area geografica assegnata



Supporto e gestione degli amministratori espatriati e locali nei paesi nell’impostazione e nella predisposizione delle contabilità di progetto e di coordinamento



Formazione amministrativa ad amministratori, capi-progetto, staff espatriato e locale



Monitoraggio costante della corretta tenuta della contabilità dei progetti e del coordinamento



Gestione diretta dei rapporti con partner ed enti finanziatori in Italia in relazione alle problematiche amministrative e supervisione della gestione dei rapporti con partner locali da parte del personale locale



Svolgimento di missioni amministrative regolari e periodiche di verifica nei paesi



Supporto al Responsabile dell’amministrazione nell’elaborazione dei dati ricevuti dagli Amministratori paese e necessari per le valutazioni di sostenibilità e congruità da parte della sede, nonché per la redazione del bilancio d’esercizio



Responsabilità della corretta tenuta e archiviazione della documentazione amministrativa dei progetti in Italia



Coordinamento dei desk amministrativi nella programmazione delle rendicontazioni e degli audit esterni



Supporto ai desk amministrativi, ed eventualmente ai desk gestionali, in caso di particolari criticità legate a problematiche amministrative, relazione con Partner e finanziatori, monitoraggio dell’andamento amministrativo dei progetti, redazione di budget e varianti, rendicontazioni e audit, procurement e acquisti.

Qualifiche e competenze richieste:



Almeno 5 anni di esperienza in amministrazione e rendicontazione di progetti di cooperazione internazionale finanziati da UE, AICS, Nazioni Unite e altri donatori istituzionali;



Laurea in economia e materie affini;



Motivazione e buone capacità di movimento nell’ambito di una burocrazia complessa;



Conoscenza delle procedure di procurement previste dalle linee guida UE;



Fondamentale ottima conoscenza del francese, e di una seconda lingua tra inglese/spagnolo/portoghese;



Ottime conoscenze informatiche (office, excel, internet, software contabili e applicativi per la gestione di progetto);



Disponibilità e capacità a lavorare in team e predisposizione ai rapporti interpersonali;



Sono richieste precisione, affidabilità, autonomia e flessibilità;



È richiesta la disponibilità a frequenti spostamenti all’estero nei paesi di intervento per trasferte e missioni



Ruolo: Desk amministrativo con ruolo di referente di tutti i desk amministrativi di sede

Sede di lavoro: sede di Milano, con frequenti trasferte sul terreno

Data di inizio: Aprile 2023

Contratto: contratto a tempo determinato di 1 anno, rinnovabile

Disponibilità: full-time

Stipendio: in funzione dell’esperienza

Persona di riferimento: Responsabile settore Amministrazione

Modalità di invio della candidatura: inviare la propria candidatura CV aggiornato; Lettera motivazionale di presentazione; Indicazione di almeno 2 referenze con email e telefono, segnalando nell’oggetto “REF_AMM_23” al Settore risorse umane di ACRA e-mail: selezione@acra.it.

Per ulteriori informazioni visita il sito di ACRA all’indirizzo www.acra.it/lavoraconnoi https://www.acra.it/lavoraconnoi

Scadenza : 30/03/2023



ConfiniOnline

cerca

1 FIGURA DI SUPPORTO AREA PROGETTAZIONE E PARTNERSHIP

ConfiniOnline è alla ricerca di una figura di supporto per lo sviluppo dell'Area Progettazione e Partnership.

La risorsa si occuperà principalmente di supportare l'Area nel monitoraggio di opportunità di finanziamento nazionali e internazionali per il Terzo settore, nella redazione di schede sintetiche e nell'inserimento delle informazioni all'interno di uno specifico software per la gestione e promozione delle opportunità.

La risorsa ideale ha già maturato qualche anno di esperienza nel campo della progettazione o più in generale nell'ambito di ricerca di opportunità e bandi dedicati al non profit. Deve essere in grado di orientarsi su siti istituzionali, di fondazioni e su piattaforme di ricerca, anche in lingua inglese e selezionare le opportunità più attinenti al target di riferimento di ConfiniOnline.

Infine, avere una buona capacità di gestione del tempo, anche attraverso una pianificazione di lavori a lungo termine e di gestione del lavoro in autonomia.

Abilità e competenze ritenute necessarie:



Conoscenza del Terzo settore e delle basi della progettazione sociale e dei suoi principali strumenti



Conoscenza delle principali opportunità di finanziamento e dei finanziatori per gli enti del Terzo Settore nazionali e internazionali



Ottima conoscenza della lingua italiana (scritta/parlata)



Ottime capacità di scrittura e di sintesi



Conoscenza della lingua inglese di livello B2 o superiore



Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)



Buona conoscenza della Suite Adobe Creative, in particolare Adobe Illustrator



Conoscenza ed esperienza nella gestione di siti web tramite CRM WordPress o simili



Capacità di lavorare in maniera autonoma e di organizzare il lavoro nel rispetto di scadenze



Flessibilità e orientamento al risultato



Laurea in discipline sociali o economiche, relazioni internazionali, cooperazione internazionale o simili



Sono gradite competenze in ambito SEO



Cosa si offre:



Inquadramento: CCNL del commercio; tempo determinato 12 mesi, finalizzato alla stabilizzazione nell’organico.

Sede: Trento, Via Kufstein, 5

Il compenso, da concordare, sarà commisurato all’effettiva conoscenza della risorsa e alla sua esperienza pregressa e in seguito, proporzionato, all’autonomia e alla crescita professionale maturata durante la collaborazione.

Modalità di invio della candidatura: gli interessati possono inviare la propria candidatura, CV e breve lettera motivazionale, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali – art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e all’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) – all’indirizzo servizioutenti@confinionline.it, specificando nell’oggetto “Candidatura supporto Area Progettazione”.