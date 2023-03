Opportunità di lavoro nel Non Profit (06/03/2023)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Parent Project Aps

cerca

1 RISORSA DA INSERIRE NELL’AREA CAD SICILIA

Parent Project aps è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker (DMD e BMD). Il Centro Ascolto Duchenne è composto da un’équipe di assistenti sociali e psicologi. Ad oggi, il CAD, segue direttamente oltre 800 famiglie. La risorsa selezionata per il Centro Ascolto Duchenne verrà inserita all’interno dell’area CAD (Centro ascolto Duchenne) in collaborazione con il Coordinamento dell’Associazione e con le altre Aree, all’interno di un contesto complesso le cui decisioni strategiche vengono assunte dal Consiglio Direttivo. La risorsa dovrà occuparsi di seguire le famiglie e i pazienti del territorio Siciliano ed è attivo un altro CAD a Messina dove c’è uno psicologo. La sede di lavoro del /della professionista selezionato/a sarà: Via Marabini 7 a Vittoria (RG).

La persona selezionata si occuperà di:



contattare le famiglie/pazienti;



supportare e accompagnare alle pratiche di invalidità/104/riconoscimento malattie rara



conoscenza dei progetti territoriali e nazionali attivati e gestiti da Parent Project;



promuovere la conoscenza della patologia attraverso il contatto con i servizi, le associazioni, i centri, le scuole con l'obiettivo di creare una rete di supporto al paziente;



produrre e diffondere materiale informativo specifico, scrivere eventuali notizie e

partecipare alla produzione di lavori monotematici;



aggiornare un database con le attività quotidiane;



partecipare alla Conferenza internazionale/meeting territoriali/eventi territoriali/assemblee e attività associative;



partecipare alla formazione prevista per i professionisti del CAD che richiederà anche delle trasferte nella sede principale di Parent Project che si trova a Roma.



Requisiti richiesti



Laurea in scienze del servizio sociale



Iscrizione albo assistente sociali



Residenza nella città di Vittoria (o in paesi o città vicine)



Almeno 2 anni di esperienza nel no-profit, in via preferenziale nell'ambito della

disabilità e sostegno alla famiglia,



Flessibilità negli orari di lavoro



Ottime capacità di utilizzo pacchetto Office, strumenti di navigazione web e social network



Ottima predisposizione al team working



Ottima capacità di gestire lo stress



Alta motivazione e interesse per gli aspetti trattati dall’associazione



Flessibilità e ottima attitudine alle relazioni interpersonali



Disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale



Capacità organizzative e di gestione delle attività a breve e lungo termine



Tipologia Contrattuale: lettera d’incarico co.co.pro (20 ore settimanali)

Modalità di invio della candidatura: inviare la propria candidatura e il proprio curriculum vitae a centroascolto@parentproject.it specificando nell’oggetto della mail: SELEZIONE CAD SICILIA

Scadenza : 09/04/2023

Fondazione Conboniane nel Mondo Onlus

cerca

1 GRANT MANAGER-FUNDRAISER

Si cerca una figura capace di assicurare il raggiungimento degli obiettivi progettuali sia attraverso il coordinamento operativo sia attraverso l’esecuzione delle attività necessarie per il buon esito dei progetti stessi nonché attraverso l’eventuale ricerca di fondi.

Principali compiti e attività



Collaborazione con reti di uffici per supportare l'attuazione dei progetti e dei programmi gestiti dalle Suore Missionarie Comboniane



Revisione e stesura progetti, report narrativi e finanziari di progetti internazionali



Ricerca e contatto con agenzie donatrici nazionali ed internazionali e benefattori



Attività di comunicazione con agenzie donatrici e benefattori: invio rendicontazioni intermedie e finali, stesura lettere di ringraziamento e aggiornamento del progresso dei progetti



Analisi, segmentazione e profilazione del database grandi/medi donatori



Ideazione di campagne fundraising nazionali e internazionali

Supporto alla gestione ordinaria d’ufficio



Relazioni pubbliche e istituzionali



Supervisione stagisti



Requisiti obbligatori



Comprensione del Project Cycle Management, Logical Framework Approach, Theory of Change



Ottima conoscenza della lingua inglese (lettura/scrittura ed espressione orale)



Conoscenza contabile basica



Conoscenza delle regole di gestione/rendicontazione dei principali finanziatori



Condivisione della mission, dei valori e delle strategie della Fondazione Comboniane nel Mondo Onlus



Problem solving, lavoro in team, flessibilità, capacità organizzativa



Modalità di lavoro: in presenza



Requisiti preferenziali



Comprovata esperienza di gestione di progetti complessi di cooperazione internazionale, dal punto di vista strategico, operativo e amministrativo



Portafoglio relazionale e conoscenze di possibili donatori e stakeholders rilevanti in settori attinenti ai progetti



Ottime capacità di relazioni esterne, con ONG, Enti governativi, Istituzioni pubbliche, Agenzie, Imprese for profit, donatori privati



Competenze per la produzione di contenuto grafico e audiovisivo per la promozione di programmi/progetti (interviste, infografiche, video, calendario)



Competenze attitudinali rilevanti



Confidenzialità



Team work



Flessibilità



Capacità di gestire periodi di forte pressione lavorativa



Spirito di iniziativa

Sede di lavoro: Roma

Contratto: sostituzione di maternità con possibilità di contratto tempo determinato, 36 ore settimanali.

Modalità di invio della candidatura: gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo: personale@fondazionecombonianenelmondo.org in formato word o pdf corredato da una lettera di presentazione e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.

Scadenza: 15/04/2023



Associazione Lorenzo Perrone

cerca

1 JUNIOR FUNDRAISER PART TIME

Associazione di Cologno Monzese, operante nel settore socio-sanitario, cerca giovane fundraiser.

La ricerca è rivolta a candidati residenti nell’area Nord-est della Città Metropolitana di Milano, con una buona conoscenza del tessuto sociale e imprenditoriale del territorio.

È richiesta la capacità di progettare e realizzare in autonomia presentazioni e relazioni.

Escluse le collaborazioni da remoto (è richiesta la presenza in sede almeno un giorno a settimana).

Preferibile una precedente esperienza nell’ambito di riferimento, con un’eventuale conoscenza dei principali attori del mondo profit e del mondo non profit del settore socio-sanitario.

Si offre contratto di collaborazione professionale su base annuale.

Retribuzione correlata alle reali capacità ed esperienza.

Modalità di invio della candidatura: inviare lettera di presentazione e CV all'indirizzo segreteria@associazionelorenzoperrone.org.

Scadenza : 26/03/2023



ConfiniOnline

cerca

1 FIGURA DI SUPPORTO AREA PROGETTAZIONE E PARTNERSHIP

ConfiniOnline è alla ricerca di una figura di supporto per lo sviluppo dell'Area Progettazione e Partnership.

La risorsa si occuperà principalmente di supportare l'Area nel monitoraggio di opportunità di finanziamento nazionali e internazionali per il Terzo settore, nella redazione di schede sintetiche e nell'inserimento delle informazioni all'interno di uno specifico software per la gestione e promozione delle opportunità.

La risorsa ideale ha già maturato qualche anno di esperienza nel campo della progettazione o più in generale nell'ambito di ricerca di opportunità e bandi dedicati al non profit. Deve essere in grado di orientarsi su siti istituzionali, di fondazioni e su piattaforme di ricerca, anche in lingua inglese e selezionare le opportunità più attinenti al target di riferimento di ConfiniOnline.

Infine, avere una buona capacità di gestione del tempo, anche attraverso una pianificazione di lavori a lungo termine e di gestione del lavoro in autonomia.

Abilità e competenze ritenute necessarie:



Conoscenza del Terzo settore e delle basi della progettazione sociale e dei suoi principali strumenti



Conoscenza delle principali opportunità di finanziamento e dei finanziatori per gli enti del Terzo Settore nazionali e internazionali



Ottima conoscenza della lingua italiana (scritta/parlata)



Ottime capacità di scrittura e di sintesi



Conoscenza della lingua inglese di livello B2 o superiore



Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)



Buona conoscenza della Suite Adobe Creative, in particolare Adobe Illustrator



Conoscenza ed esperienza nella gestione di siti web tramite CRM WordPress o simili



Capacità di lavorare in maniera autonoma e di organizzare il lavoro nel rispetto di scadenze



Flessibilità e orientamento al risultato



Laurea in discipline sociali o economiche, relazioni internazionali, cooperazione internazionale o simili



Sono gradite competenze in ambito SEO



Cosa si offre:



Inquadramento: CCNL del commercio; tempo determinato 12 mesi, finalizzato alla stabilizzazione nell’organico.

Sede: Trento, Via Kufstein, 5

Il compenso, da concordare, sarà commisurato all’effettiva conoscenza della risorsa e alla sua esperienza pregressa e in seguito, proporzionato, all’autonomia e alla crescita professionale maturata durante la collaborazione.

Modalità di invio della candidatura: gli interessati possono inviare la propria candidatura, CV e breve lettera motivazionale, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali – art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e all’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) – all’indirizzo servizioutenti@confinionline.it, specificando nell’oggetto “Candidatura supporto Area Progettazione”.