Opportunità di lavoro nel Non Profit (11/05/2023)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Fondazione Progetto Arca onlus

cerca

1 INFERMIERə

Fondazione Progetto Arca onlus, Fondazione che da più di 25 anni opera nel settore no profit per accogliere assistere ed integrare persone in difficoltà, cerca una figura da inserire nelle equipe sanitarie della Struttura Assistenziale per persone senza fissa dimora e nei centri di accoglienza per migranti.

Si richiedono:



Laurea in Infermieristica



Iscrizione all’Ordine delle professioni infermieristiche



Disponibilità immediata



Disponibilità a lavorare su turni



Si offre:

Contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Orario di lavoro Full-time, organizzato su turni.

CCNL UNEBA.

Sede di lavoro: Milano città.

Modalità di invio della candidatura: Inviare il proprio curriculum vitae a: lavoro@progettoarca.org

Scadenza : 30/06/2023

Oasi2 San Francesco Onlus

cerca

1 FUNDRAISER

La figura ricercata si occuperà di:



Impostare, implementare e monitorare il piano strategico di fundraising della cooperativa



Definire e attuare la strategia di razionalizzazione e gestione del database donatori, Aziende, Fondazioni



Seguire la produzione di materiali di comunicazione in collaborazione con gli altri componenti dell’Ufficio Comunicazione



Requisiti fondamentali:



Laurea in discipline umanistiche e/o economiche



Esperienza almeno triennale nel Fundraising e di copying



Eccellenti capacità di comunicazione e di lavoro per obiettivi



Comprovata esperienza nella gestione di un portafoglio donatori



Ottima conoscenza della lingua inglese



Ottima conoscenza del pacchetto Office



Autonomia organizzativa e gestionale



Spiccato spirito d’iniziativa e attitudini di problem solving



Disponibilità a viaggiare e a presidiare manifestazioni anche oltre l’orario standard di lavoro



Attitudine e disponibilità alla collaborazione e al lavoro di staff



Capacità di comunicazione pubblica



Capacità e competenze richieste:



Disponibilità a lavorare su turni e nel fine settimana



Ottime doti relazionali, capacità di ascolto e mediazione



Capacità organizzative e decisionali



Orientamento ai risultati e capacità di lavorare per obiettivi



Precisione e affidabilità



Capacità di gestione dello stress



Flessibilità e problem solving



Capacità di pianificazione, organizzazione e analisi di contesto



Capacità di lavorare in équipe multidisciplinari



Competenze informatiche



Caratteristiche che completano il profilo:



Master e/o Corsi di Alta Formazione e Specializzazione in Fundraising e/o marketing



Precedente esperienza in area cooperazione sociale



Attitudine al multi-tasking e capacità di lavorare in situazione di stress



Ottime capacità relazionali e di teamworking



Membership in enti/associazioni professionali di settore



Inizio attività: 05.06.2023

Luogo di lavoro: Trani (BT), Puglia

Si offre contratto a tempo determinato, full time, CCNL Cooperative Sociali, livello adeguato al profilo.

Si offre, inoltre, possibilità di alloggio per i primi mesi di contratto.

Modalità di invio della candidatura: Inviare lettera di presentazione e curriculum vitae, comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) a: hr@oasi2.it indicando nell’oggetto: “Candidatura Fundraiser”

Scadenza : 25/05/2023



Greenpeace Italia

cerca

1 MANAGER DEI GRUPPI LOCALI DI VOLONTARIATO

Rappresentare, insieme allə Manager dell’Attivismo l’unità Attivismo e Volontariato all’interno del network di lavoro internazionale e partecipare a incontri e skillshare come definiti dal programma internazionale. Cooperare a livello europeo, come richiesto dal ruolo e dal Programma di Collaborazione EU.

Pianificare e organizzare le attività dell’area Gruppi Locali in base alla programmazione annuale dei progetti di Campagna e alle esigenze di crescita e sviluppo del network di volontariato.

Con la supervisione del Direttore delle Campagne e in collaborazione con campaigner, project managers e con team interdipartimentali specifici, curare la progettazione, preparazione ed erogazione delle attività di campagna “sul campo”, quali: Mobilitazioni Nazionali GL, Global Day of Action (GDA), con sforzi e coinvolgimento di risorse che siano adeguati alle attività pianificate.

Promuovere, insieme al/la Manager dell’Attivismo, la mobilitazione delle risorse volontarie dell’Organizzazione in base ai progetti, curarne la selezione e formazione in base alle qualità/abilità necessarie al perseguimento degli obiettivi. Favorire un’adeguata integrazione tra il network di volontariato e il resto dell’organizzazione.

Profilo

Impegno verso l’ambiente e la pace e identificazione nei valori dell’organizzazione.

Formazione e conoscenza



Titolo universitario relativo al tema del volontariato, economia o altro;



Project management;



Gestione delle risorse;



Competenza avanzate della suite Office e basic IT;



Inglese fluente.



Esperienza



Esperienza nella gestione di unità di organizzazioni non profit relativamente al coordinamento di risorse volontarie;



Esperienza nella formazione e team building;



Esperienza di volontariato;



Conoscenza nel campaigning e abilità ad identificare opportunità di engagement.



Competenze professionali



Management e Leadership;



Abilità relazionali e comunicative;



Risoluzione dei conflitti;



Flessibilità e adattamento ai cambiamenti;



Orientamento verso il perseguimento di risultati;



Lavoro di gruppo e in collaborazione; Intraprendenza e creatività;



Capacità di problem solving;



Capacità di ascolto attivo;



Attitudine a promuovere la crescita della leadership nelle persone, sia internamente al team che all'interno del network di attivist*;



Visione strategica;



Capacità analitiche.



Altri aspetti

Disponibilità a viaggiare su territorio nazionale e all'estero;



Disponibilità di orario;



Gestione dello stress e delle emozioni;



Approccio positivo e costruttivo.



Sede di lavoro: Roma centro, via della Cordonata, 7

Inquadramento: CCNL terziario e servizi a Tempo Determinato di 1 anno, con inquadramento contrattuale II livello CCNL e comunque nel rispetto del DL 12 luglio 2018, n. 87 (convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2018, n. 96), e successive modifiche.

Retribuzione: commisurata all’esperienza dellə candidatə presceltə.

Benefit: ticket restaurant pari a 5€ al giorno presenza.

Modalità di invio della candidatura: inviare una lettera motivazionale spiegando il perché si vuole venire a lavorare a Greenpeace e cosa ci si aspetta da questo lavoro, allegando il CV contenente un recapito telefonico e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lsg. 196/2003) all’indirizzo e-mail: selezioni.it@greenpeace.org citando il riferimento nell’oggetto: RIF. MGLV_05/2023-

Scadenza: 21/05/2023