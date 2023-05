Opportunità di lavoro nel Non Profit (18/05/2023)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Parent Project

cerca

1 RISORSA DA INSERIRE NELL’AREA RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE

Parent Project aps è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker (DMD e BMD). La distrofia muscolare di Duchenne è la forma più grave delle distrofie muscolari. La distrofia di Becker è una variante più lieve. L’associazione è impegnata da oltre 20 anni per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e dei ragazzi affetti da queste due forme di distrofia muscolare, attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi dell’associazione sono quelli di: affiancare, informare e sostenere, anche psicologicamente, le famiglie dei bambini e ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker; promuovere e finanziare la ricerca scientifica per sconfiggere la distrofia muscolare di Duchenne e Becker attraverso progetti di ricerca; sviluppare un network collaborativo in grado di diffondere informazioni su procedure di trattamento clinico e di emergenza, linee guida e protocolli terapeutici, centri di riferimento su tutto il territorio nazionale. La visione di Parent Project è quella di un futuro di qualità per i bambini e i ragazzi che oggi convivono con la patologia, e di un mondo senza distrofia muscolare di Duchenne e Becker.



L’Area Raccolta Fondi progetta, pianifica e coordina tutte le attività volte a reperire le risorse economiche necessarie per sostenere la causa sociale dell’Associazione e tutte le attività legate alla comunicazione interna e esterna.

In particolare, l’Area:



Supporta e forma le famiglie, i soci, i volontari e i sostenitori per l’organizzazione di eventi di raccolta fondi e sensibilizzazione;



Crea, progetta, organizza, diffonde e monitora le campagne di raccolta fondi nazionali e internazionali;



Ricerca, costruisce e valorizza partnership con aziende e grandi donatori nell’ottica di una maggiore valorizzazione della responsabilità sociale di impresa;

Ricerca, coinvolge e valorizza i donatori privati;



Contatta media nazionali e locali: tv, radio, stampa e testate online;



Redige e diffonde comunicati stampa, interviste e approfondimenti su scienza, sanità e sociale per le testate giornalistiche;



Cura il sito internet associativo e la newsletter;



Gestisce i profili Facebook, Twitter, Instagram, Linkelin e Youtube di Parent Project.



Principali Mansioni



Supporto diretto alla gestione delle Campagne di Raccolta Fondi;



Supporto alla realizzazione degli Eventi territoriali dell’Associazione;

Attività di Ufficio Stampa: redazione di articoli, notizie, comunicati stampa;



Produzione materiali informativi, revisione bozze;



Gestione dei Social Network e del sito internet.



Creazione e implementazione del piano di comunicazione



Attività di copywriting



Requisiti richiesti



Laurea Magistrale in ambito umanistico o socio-economico giuridico



Esperienza di almeno 3 anni nell’ambito del fundraising nel non profit e nella gestione di attività di ufficio stampa



Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata



Ottime capacità di redazione di testi



Ottime capacità di utilizzo pacchetto Office, strumenti di navigazione web e social network



Ottima predisposizione al team working



Ottima capacità di gestire lo stress



Alta motivazione e interesse per gli aspetti trattati dall’associazione



Flessibilità e ottima attitudine alle relazioni interpersonali



Capacità di pianificazione e gestione di priorità e scadenze



Disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale e internazionale



Modalità di invio della candidatura: inviare candidatura e curriculum vitae, specificando nell’oggetto della mail: SELEZIONE RACCOLTA FONDI – COMUNICAZIONE, a risorseumane@parentproject.it . Per maggiori informazioni visitare il sito www.parentproject.it

Scadenza: 26/05/2023



Soleterre

cerca

1 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Soleterre è una Fondazione Onlus che lavora per il riconoscimento e l’applicazione del Diritto alla Salute nel suo significato più ampio.

Per questo oltre a fornire cure e assistenza medica, si impegna per la salvaguardia e la promozione del benessere psico-fisico per tutte e tutti, sia a livello individuale che collettivo, ad ogni età e in ogni parte del mondo.

La prevenzione, la denuncia e il contrasto delle disuguaglianze e della violenza, qualsiasi sia la causa che la genera, sono parte integrante dell’attività di Soleterre: perché salute è giustizia sociale.

Durata contratto:12 mesi full time

Sede di lavoro: Opera (MI), Strada consortile del Mirasole n. 7

Supervisore diretto: Responsabile amministrativo

Compiti principali e responsabilità del candidato/a che riporterà direttamente al Responsabile Amministrativo.

Tenuta della contabilità ordinaria (prima nota, registrazione fatture) e contabilità analitica;



Gestione contabile dei progetti con attribuzione costo coge;



Verifica e registrazione banche e casse estere;



Verifica e registrazione contabile dei rendiconti partner;



Verifica crediti/debiti partner e finanziatori;



Supporto alla Direzione nel controllo di gestione trimestrale: monitoraggio e analisi periodica del cash flow e dell’imputazione dei costi in relazione alla previsione di budget annuale;



Supervisione amministrativa alla redazione dei budget di programma;



Supporto ai coordinatori di programma e agli amministratori delle sedi decentrate in caso di criticità legate a problematiche amministrative, monitoraggio dell’andamento amministrativo dei progetti, redazione di budget e varianti (impatto sul cash flow), rendicontazioni e audit di progetto;



Supporto nella redazione e revisione dei rendiconti finanziari ai donatori;



Definizione di policies e strumenti per la gestione, il monitoraggio e la pianificazione finanziaria, in linea con gli standard internazionali richiesti dai donatori;



Supervisione tecnica degli amministratori delle sedi decentrate;



Monitoraggio della sostenibilità finanziaria delle sedi decentrate e verifica della corretta distribuzione/allocazione dei costi di coordinamento generale ai progetti.



Qualifiche e competenze richieste:



Comprovata esperienza nel ruolo o in ruoli similari



Comprovata conoscenza dei donatori istituzionali (Cooperazione Italiana, Agenzie UN, etc.), dei loro regolamenti di conformità e reporting.



Conoscenza del sistema di contabilità in partita doppia



Spiccate capacità di analisi e controllo dei dati



Ottima padronanza di Excel



Buona conoscenza francese e inglese



Modalità di invio della candidatura: inviare CV e breve introduzione a risorseumane@soleterre.org indicando nell’oggetto AMM_CDG 23. Le candidature verranno valutate in ordine di arrivo finché la posizione non verrà coperta.

Scadenza : 30/06/2023



Azione contro la fame

cerca

1 CRM OFFICER

La risorsa inserita all’interno del team di Donor care e Development ha il compito di gestire e implementare l’utilizzo del CRM con lo scopo di coltivare e fidelizzare i donatori regolari e one off di Azione contro la Fame.

Mansioni:



Gestione e cura del database: automazione dei processi di gestione del donatore attraverso la creazione, aggiornamento e monitoraggio di query, percorsi e schedulazioni



estrazioni ed invio liste ai fornitori per attività di telemarketing e di invio pack di coltivazione (anche a supporto di altre aree)



importazione ed esportazione di tracciati esistenti e creazione di nuovi

controllo e sviluppo delle integrazioni fra i sistemi in uso (Mentor, Magnews, Iraiser)data quality



gestione dei flussi sepa e carte di credito delle donazioni regolari e oneoff



Competenze e caratteristiche personali:



Almeno 2 anni di esperienza nella raccolta fondi da individui e nell’utilizzo del database (la conoscenza di Mentor sarà gradita)



Conoscenza dei processi di donazione e di gestione di un donatore



Preciso/a, con forte orientamento al problem solving e un approccio logico



Capacità di lavoro in team anche con colleghi di altre aree



Capacità di organizzazione del lavoro e di stabilire un ordine di priorità



Condivisione della missione di Azione contro la Fame



Modalità di invio della candidatura: inviare una mail a info@azionecontrolafame.it con il proprio CV e “CRM officer” nell’oggetto e aggiungere una lettera di presentazione che esprima le motivazioni della candidatura e i punti di forza del profilo in relazione alle caratteristiche richieste dal ruolo.

Scadenza: 30/06/2023

le candidature verranno valutate mano a mano che vengono inviate e la posizione rimarrà aperta fino all’individuazione del/la candidato/a ideale.