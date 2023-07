Opportunità di lavoro nel Non Profit (20/07/2023)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Fondazione Soleterre

cerca

1 PROJECT MANAGER

La Fondazione Soleterre sta selezionando un/a Project Manager da inserire nella sua operatività in Italia. Durata 12 mesi rinnovabili. Scadenza candidature: 20 agosto 2023.

Project Manager Italia

Sede di lavoro: Milano

Durata prevista: 12 mesi con prospettiva di inserimento stabile

Scadenza candidature: 20 agosto 2023

Inizio collaborazione: settembre 2023

Tipologia contrattuale: dipendente CCNL commercio



La persona entrerà a far parte del team del programma Work Is Progress, finalizzato all’integrazione socio-lavorativa di persone in condizioni di precarietà occupazionale. Sarà responsabile della corretta implementazione dei progetti parte del programma Work Is Progress e della gestione delle risorse umane ed economiche impegnate sulle attività, sotto la supervisione della Responsabile del programma in Italia.

Principali compiti e finalità



Coordinamento e gestione delle attività e delle risorse umane e materiali dei progetti di propria competenza;



Gestione amministrativa e finanziaria di progetti di propria competenza, in coordinamento con l’Addetta Rendicontazione e Logistica del programma Work Is Progress;



Gestione delle relazioni con partner e finanziatori;



Gestione della reportistica periodica relativa ai progetti di propria competenza



Supporto al sistema di monitoraggio e valutazione del programma Work Is Progress e dei progetti attraverso attività di raccolta dati e informazioni



Supporto alla scrittura di nuove proposte progettuali



Supporto alla pianificazione strategica del programma Work Is Progress ed alle attività di networking e advocacy



Supporto alla strategia di comunicazione del programma Work Is Progress



Partecipazione alle attività di networking con le reti territoriali di riferimento per i progetti di sua competenza



Requisiti richiesti

Esperienza comprovata di almeno tre anni nella gestione di progetti finanziati da donors pubblici e privati;



Esperienza in scrittura di proposte progettuali a finanziatori istituzionali (UE, UN, AICS, ecc..) e fondazioni bancarie e private;



Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;



Buone capacità di pianificazione, gestione e monitoraggio delle attività e di lavoro per obiettivi, nel rispetto delle scadenze.



Buone capacità di lavorare in team (gestione e coordinamento di gruppi di lavoro), relazionali e di comunicazione, e di gestione dello stress.



Buona padronanza degli strumenti informatici (pacchetto Office, internet, posta elettronica, ecc.).



Requisiti preferenziali

Esperienza pregressa su progetti rivolti a target vulnerabili e/o afferenti alla tematica lavorativa preferibilmente nell’area di Milano e hinterland



Conoscenza di almeno una seconda lingua tra spagnolo e francese.



Modalità di invio della candidatura: inviare la propria candidatura al seguente indirizzo: risorseumane@soleterre.org specificando nell’oggetto “Project Manager Italia” includendo i seguenti allegati:

- Lettera di presentazione/motivazione

- CV aggiornato, contenenti l’autorizzazione al Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/2003

Indicare almeno una referenza con e-mail e telefono

Saranno contattati solo i candidati preselezionati.

La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L. 903/77).

Scadenza: 20/08/2023



Greenpeace Italia

cerca

1 DIGITAL CONTENT SPECIALIST

Lə digital content specialist fa parte dell’Unità Engagement & Innovation e ha l’obiettivo di contribuire alla crescita e alla coltivazione delle community di supporter di Greenpeace, su tutti i canali digitali. Risponde alla Head of Engagement & Innovation e, sotto la sua supervisione, è responsabile della creazione, sviluppo e gestione di contenuti digitali coinvolgenti e di alta qualità. Il suo obiettivo principale è coinvolgere il pubblico attraverso una strategia di content marketing declinata su tutti i canali digitali.

In accordo con l’Head of Engagement & Innovation implementa una strategia di content marketing per promuovere sugli owned media digitali le attività di advocacy, engagement e raccolta fondi, secondo un piano editoriale condiviso; basandosi su analisi di pubblico e sulla base degli obiettivi di digital engagement stabiliti dall’organizzazione, crea contenuti coinvolgenti come lead magnet, social media post, blog, script video e altri prodotti digitali utili all’engagement delle community di Greenpeace; produce e ottimizza i contenuti del sito web istituzionale per i motori di ricerca, al fine di aumentare il posizionamento organico e l’engagement del sito web dell’organizzazione; monitora e analizza le metriche di performance dei contenuti prodotti, per valutare l’efficacia e proporre alla Head of Engagement & Innovation eventuali aggiustamenti al fine di migliorare la strategia di produzione e promozione dei contenuti su diversi pubblici e diversi canali; sviluppa e condivide con le/i suo* collegh* idee creative, suggerisce modalità innovative per distribuire i contenuti attraverso i canali digitali, seguendo i trend di marketing digitale.

Collabora con l’Unità Comunicazione per definire il piano editoriale; collabora con il dipartimento Raccolta Fondi per produrre contenuti data driven e con standard SEO, che aumentino il traffico sul sito web dell’associazione e le opportunità di conversione organica; e per produrre insights utili all’analisi delle audience; collabora con l’unità attivismo e volontariato per rafforzare e promuovere lo storytelling legato all’attivismo e al volontariato in Greenpeace, contribuendo al coinvolgimento di nuovi e potenziali volontar* e attivist*. Relazioni con altri stakeholder: si relaziona con fornitori e consulenti predisponendo brief e collaborando al delivery di progetti digitali.

Profilo

Impegno verso l’ambiente e la pace, condivisione e aderenza ai principi e valori fondanti dell’organizzazione.

Eccellenti capacità di scrittura e organizzazione di contenuti coinvolgenti per diversi formati digitali (post social, blog, e-book, video storyboard e altri lead magnet); conoscenza elevata delle tecniche e degli strumenti di ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO); conoscenza elevata dei canali Social Media e Social Network; conoscenza degli strumenti di analisi dei dati e di monitoraggio delle performance relative al traffico di siti web, analisi di pubblico, audience listening, social media metrics; conoscenza delle tecniche di marketing, engagement e raccolta fondi; conoscenza di G4, Looker Studio, Google Search Console.

Minimo tre anni di esperienza nella nella creazione di contenuti all’interno di agenzie di comunicazione/marketing o enti/organizzazioni no profit; esperienza consolidata e comprovata nell’utilizzo di strumenti e tattiche SEO; esperienza pregressa nell’utilizzo di content management system, in particolare wordpress; esperienza pregressa nella gestione di canali social media per aziende e/o enti e organizzazioni no profit; ximestichezza con prompt per AI. Orientamento al raggiungimento e alla misurazione dei risultati; creatività e attitudine all’innovazione; capacità analitiche; capacità di lavorare in gruppo. Formazione: laurea, preferibilmente in marketing o comunicazione; inglese parlato e scritto fluente. Disponibilità a viaggiare su territorio nazionale e all’estero; disponibilità di orario.

Modalità di invio della candidatura: inviare una lettera motivazionale spiegando il perché si vuole venire a lavorare a Greenpeace e cosa ci si aspetta da questo lavoro, allegando il CV contenente un recapito telefonico e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lsg. 196/2003) all’indirizzo e-mail: selezioni.it@greenpeace.org citando il riferimento nell’oggetto: RIF. DCS_07/23.

Sunto dell’offerta

Sede di lavoro: Roma centro, via della Cordonata, 7

inquadramento: CCNL Terziario e servizi a tempo determinato di 1 anno, full time, con inquadramento contrattuale III livello CCNL e comunque nel rispetto del DL 12 luglio 2018, n. 87 (convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2018, n. 96), e successive modifiche.

Retribuzione: commisurata all’esperienza del* candidat* prescelt*.

Benefit: ticket restaurant pari a 5€ al giorno presenza.

Scadenza: 28/08/2023

Antoniano

cerca

1 COORDINATORə SPECIALISTA DI MARKETING DIRETTO

Antoniano è una delle espressioni della solidarietà francescana della Provincia S. Antonio dei Frati Minori. Opera sia a livello territoriale, nell’area del bolognese, che a livello nazionale ed internazionale.

La Provincia S. Antonio dei Frati Minori, che unisce i frati dell’Ordine dei Frati Minori del nord Italia (Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige), è un ente religioso che, oltre all’opera di evangelizzazione, svolge attività di assistenza, beneficienza, educazione e cultura.

Antoniano è una Onlus che si appresta a diventare Ente di Terzo Settore. Antoniano persegue, infatti, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse genera.? Cerchiamo un coordinatore specialista di marketing diretto da inserire nell’area Fundraising

Avrà il compito di coordinare il team che si occupa della fidelizzazione dei sostenitori one off, regolari, middle.



Si occupa della pianificazione e della rendicontazione delle attività di gestione e di quelle progettuali tese a rafforzare il rapporto con i sostenitori attraverso direct mailing e direct emailing.?



Partecipa alla definizione del piano annuale di raccolta fondi e gestisce operativamente alcune attività assicurando il raggiungimento degli obiettivi del team e innovando l’utilizzo coordinato di diversi canali.?? Sviluppa attivamente il crm rispetto all’esigenze delle attività di marketing. ??

NB: La tipologia di contratto sarà valutata in base all’esperienza del candidato/a

Rientrano tra le sue attività specifiche:?



Monitoraggio costante dei rendimenti delle singole campagne?di fundraising



Sviluppo e monitoraggio del mailplan annuale di gestione e riattivazione dei donatori one-off con una particolare attenzione alle attività di caring?



Gestione della relazione con i fornitori (agenzie creative, stampatori, agenzie di analisi dati, referenti postali, …) e di eventuali specifiche gare?per individuare nuovi fornitori



Collaborazione con i colleghi dell’Area Acquisition e Campaigning per la realizzazione di campagne multicanale?



Condivisione dei contenuti di comunicazione del mailplan con i colleghi dell’Area Comunicazione?



Collaborazione con il team che si occupa di Data Entry e Donor Care la cui attività è molto legata all’implementazione del mailplan e relativo timing?



Supporto alla pianificazione strategica annuale e triennale, delle attività di raccolta fondi one off, monitoraggio del budget e dei KPI d’area?



Requisiti richiesti??



Conoscenza della gestione di Call Center e dei flussi di lavoro relativi all’implementazione dell’attività di telemarketing costituirà titolo preferenziale?



Conoscenza tecnica dei principali strumenti di direct marketing (Mailing/direct emailing)?



Almeno 3/5 anni di esperienza nel Marketing diretto



Laurea o master in marketing, comunicazione o raccolta fondi?



Sede di lavoro – Bologna

Modalità di invio della candidatura: inviare cv e lettera di motivazione a fundraising@antoniano.it, oggetto “SELEZIONE DM”

Scadenza: 03/09/2023