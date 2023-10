Opportunità di lavoro nel Non Profit (19/10/2023)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

A.P.S.P. Fondazione Crosina Sartori Cloch

cerca

1 ASSISTENTE ALLA DIREZIONE – PROJECT MANAGER

La Fondazione Crosina Sartori Cloch di Trento, azienda pubblica di servizi alla persona, è una realtà storica che opera nell’ambito delle attività socio-assistenziali del Comune di Trento. La Fondazione gestisce un patrimonio immobiliare composto principalmente da oltre 300 alloggi abitativi che vengono assegnati tramite bando pubblico o attraverso accordi e protocolli con il Comune di Trento e le realtà presenti sul territorio che si occupano di alloggi sociali.

La Fondazione indice una procedura di selezione del personale per inserire nel proprio organico una figura professionale di supporto al processo di cambiamento organizzativo recentemente avviato, finalizzato all’attualizzazione degli scopi statutari; processo che dovrà essere compiutamente realizzato nei prossimi tre anni anche grazie al coinvolgimento di diversi stakeholder, istituzionali e del Terzo Settore.

La selezione è finalizzata alla ricerca di una figura di assistente di direzione (project manager), che sarà inserito in organico con un contratto di collaborazione per un periodo di 12 mesi e opererà in stretta collaborazione con il Direttore.

Principali mansioni e responsabilità del ruolo ricercato:



Supporto operativo al Direttore della Fondazione nelle attività di ordinaria amministrazione, con particolare riferimento all’elaborazione di dati e informazioni utili alla gestione dell’ente, nonché alla redazione di rapporti e rendiconti funzionali alle progettualità promosse.



Supporto e affiancamento al Direttore nella realizzazione dell’insieme delle attività ordinarie e straordinarie previste per l’attualizzazione degli scopi statutari e la rivisitazione delle finalità operative della Fondazione.



Promuovere, gestire e fidelizzare le relazioni istituzionali con gli stakeholder della Fondazione, con particolare riferimento all’individuazione di nuove possibili collaborazioni da avviare su progettualità specifiche.



Attività di mappatura e censimento degli inquilini attualmente presenti negli alloggi di proprietà della Fondazione, allo scopo di supportare il Direttore nella riformulazione dei Bandi, delle graduatorie e delle modalità contrattuali di assegnazione degli alloggi.



Ideazione e implementazione di progetti innovativi e/o sperimentali attraverso i quali ampliare la gamma di attività promosse dalla Fondazione a favore dei propri inquilini.



Ideazione e sperimentazione di servizi innovativi e/o sperimentali attraverso i quali concretizzare partnership e collaborazioni con gli stakeholder della Fondazione.



Profilo ideale e competenze richieste per il ruolo ricercato:



Lə candidatə ideale ha maturato un’esperienza professionale significativa nel ruolo ricercato, preferibilmente nell’ambito del Terzo Settore. È fortemente motivato e orientato ad impegnarsi professionalmente nelle organizzazioni che operano in ambito sociale e assistenziale.



Saranno valutate positivamente le competenze in progettazione sociale, con particolare riferimento alla capacità di ideare, promuovere e implementare progetti innovativi e/o sperimentali.



È necessario possedere un’ottima capacità relazionale unitamente ad abilità comunicative in contesti formali e istituzionali, al fine di promuovere e gestire i rapporti con gli stakeholder della Fondazione.



È utile un’elevata familiarità con l’analisi di dati e la gestione di data-base e banche dati, finalizzata alla realizzazione di indagini sul fabbisogno sociale dei beneficiari.



È considerato elemento premiante un dimostrabile interesse professionale per i temi dell’abitare, ivi comprese le politiche abitative e servizi all’abitare.



Completano il profilo un elevato spirito collaborativo, finalizzato a supportare la direzione nelle attività di valutazione, selezione e rendicontazione dei bandi e delle progettualità promosse dalla Fondazione.



Elementi retributivi e contrattuali:



La Fondazione offrirà un primo contratto di collaborazione della durata di 12 mesi, con periodo di prova di 1 mese. Al termine del contratto di collaborazione verranno valutati gli obiettivi raggiunti e i risultati perseguiti quali elementi fondamentali per ipotizzare eventuali rinnovi del rapporto di lavoro, anche con altre forme contrattuali. La retribuzione sarà commisurata all’esperienza e alle competenze dellə candidatə.

Modalità di invio delle candidature: la selezione è aperta ad entrambi i sessi, saranno prese in considerazione le candidature composte da Curriculum Vitae e breve lettera di presentazione pervenute via mail a: direzione@fondazione-csc.it

Scadenza : 30/10/2023

Cuamm

cerca

1 FUNDRAISER / CENTRO ITALIA

Nata nel 1950, Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo. A tale scopo si impegna nella formazione in Italia e in Africa delle risorse umane dedicate, nella ricerca e divulgazione scientifica e nell’affermazione del diritto fondamentale della salute per tutti.

Attività

La figura ricercata è giovane, laureata e potrebbe aver frequentato il master di Forlì, non ha molta esperienza. L’obiettivo è che cresca con noi e si stabilizzi all’interno del Settore Raccolta Fondi.

Collaborerà a supporto del Settore Fundraising e Territorio, facendo riferimento al responsabile del Settore, sviluppando competenze e strumenti relativi all’attività di raccolta fondi e alla creazione di una comunità attiva e partecipe sul territorio del Lazio e di alcune regioni limitrofe in supporto alle attività dell’Organizzazione.



Supporto alle attività territoriali e collaborazione all’organizzazione di eventi e iniziative sul territorio di riferimento.



Consolidamento e revisione dei programmi di promozione e gestione dedicati ai donatori e volontari del territorio di riferimento (ringraziamenti, progetti e reportistica, riunione

volontari…).

Acquisizione e gestione dati dei donatori del territorio di riferimento e aggiornamento delle anagrafiche in database e manutenzione dei relativi cluster donativi.



Attività di front office: gestione delle richieste di informazioni provenienti dal territorio.



Ricerca e sviluppo di nuovi contatti sul territorio di riferimento.



Requisiti:



Laurea.



Passione per attività di fundraising e volontà di crescita in questo settore.



Capacità organizzative, problem solving, rispetto dei tempi e autonomia.



Capacità relazionali e di lavoro in team, inclusa la relazione telefonica diretta con i sostenitori, entusiasmo e positività.



Capacità di redazione piccoli testi.



Conoscenza dell’utilizzo di piattaforme di email marketing e automation.



Conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, Power Point).



Conoscenza lingua inglese.



Conoscenza del territorio e in particolare di Roma.



Essere automuniti.



Esperienze di volontariato e associazionismo.



Benefit:



Vitto e alloggio presso la sede di Padova (nel periodo di trasferta)



Pc e telefono aziendale



Rimborso spese a piè di lista per gli spostamenti pianificati



Compenso da valutare in base all’esperienza del candidato



Sede di lavoro: Roma con responsabilità di raccolta fondi sul Lazio (prioritariamente) e

Campania, Umbria, Marche, Abruzzo. Trasferte periodiche a Padova (sede principale)

Inquadramento: full time. Vogliamo strategicamente crescere con il nuovo attivatore e

stabilizzarlo all’interno dell’organizzazione: iniziale Contratto di Collaborazione per arrivare poi al

contratto a tempo indeterminato.

Inizio previsto: gennaio 24



Modalità di invio della candidatura: inviare una mail comprensiva di CV, lettera motivazionale ed eventuali lettere di referenza all’indirizzo mail: e.pasqual@cuamm.org, con in copia o.meranteboschin@cuamm.org e indicando nell’oggetto: POSIZIONE SU ROMA.

Scadenza : 30/11/2023

Fondazione Progetto Arca onlus

cerca

1 ADDETTO SOCIAL MARKET

Fondazione Progetto Arca, onlus che da più di 25 anni opera nel settore no profit per Accogliere Assistere ed Integrare persone in difficoltà, ha attivato negli ultimi anni una rete di Social Market su tutto il tessuto nazionale attraverso una gestione diretta o con il supporto di partner locali.

L’obiettivo della Fondazione è di rinforzare le realtà già avviate e di avviarne di nuove, a tal fine è alla ricerca di una figura dedicata con le seguenti funzioni:



Funzione di presidio



Coordinamento rete SM



Verifica merci stoccate nei diversi empori



Verifica necessità integrazione beni nei magazzini dei social market



Ordini per SM



Ordini Fresco



Ottimizzazione eccedenze comprese le forniture Agea vs acquisti attraverso la tenuta costante delle relazioni con il magazzino centrale per le donazioni e più in generale delle merci presenti e attraverso la tenuta delle relazioni con Banco

Alimentare



Gestione budgetaria



Gestione programmi FEAD/Agea



Tenuta delle relazioni e coordinamento:

Esterne ad Arca: con Banco Alimentare anche nel ruolo di OPC Agea, con gli stores della rete eccedenze, con realtà di appoggio e/o partner,

Interne ad Arca: con magazzino centrale, con cucine e con tutti i servizi del comparto alimentare.





La figura sarà integrata nella Direzione Progettazione e Sviluppo e collaborerà e si interfaccerà quotidianamente con l’area del volontariato sotto la Direzione Generale.

È titolo preferenziale aver maturato esperienze nel settore alimentare in ambito profit (gestione stores alimentari; tenuta magazzini, approvvigionamenti; gestione invenduti; ecc) o Non profit (es. gestione Social Market)



Si offre:



Contratto di lavoro subordinato – CCNL Uneba



Orario di lavoro full-time (38 ore settimanali)



Sede di Lavoro: Milano e territorio nazionale



L’offerta si intende rivolta a candidati di ambo i sessi ai sensi della Lg. 903/77 e Lg. 125/91.

Modalità di invio della candidatura: inviare curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personale ai sensi del D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE 679/2016 all’indirizzo e-mail: lavoro@progettoarca.org.

Scadenza : 31/12/2023