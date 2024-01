All’IACP non spetta l’esenzione da IMU per gli alloggi locati

La Corte di giustizia tributaria della Campania conferma l’orientamento della Cassazione.

All’IACP (Istituto Autonomo per le Case Popolari) non spetta il diritto all’esenzione da IMU in relazione agli alloggi concessi in locazione, in considerazione del carattere economico dell’attività svolta, differente dalla funzione assistenziale degli alloggi sociali: lo ha affermato la Corte di giustizia tributaria della Campania con la sentenza n. 5782 del 20 ottobre 2023, riportata sul portale della Giustizia Tributaria.

I giudici campani hanno inoltre ricordato gli orientamenti assunti dalla Corte di Cassazione in materia: