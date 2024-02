Persone che scavalcano muri - corso di formazione Centro Astalli di Trento

Il Centro Astalli di Trento organizza "Persone che scavalcano muri", un corso aperto alla cittadinanza, alle professioniste e ai professionisti del territorio che intendono approfondire il tema delle migrazioni forzate. Insieme a ospiti locali, nazionali e internazionali si condividerà la possibilità di approfondire alcune questioni fondamentali per osservare il fenomeno da più angolazioni.

“I migranti scappano per povertà, per paura, per disperazione. Al fine di eliminare queste cause e porre così termine alle migrazioni forzate è necessario l’impegno comune di tutti, ciascuno secondo le proprie responsabilità. Un impegno che comincia col chiederci che cosa possiamo fare, ma anche cosa dobbiamo smettere di fare.” Scriveva così, Papa Francesco, per introdurre la Giornata mondiale del rifugiato dello scorso giugno. Povertà, paura, disperazione sono solo alcune delle tante cause che ogni anno costringono milioni di persone a lasciarsi alle spalle le proprie case, i propri affetti, un pezzetto di cuore e della propria storia. Solo nel 2023, in giro per il mondo, il dato delle persone migranti forzate ha toccato i 114 milioni.

In Trentino arriva un granello di sabbia di questa umanità in fuga, alcune persone sono accolte nei progetti di accoglienza, altre riempiono una lista d’attesa che raccoglie nomi, cognomi e vite di chi è costretto a dormire in strada fino a quando si libera un posto a cui avrebbe diritto.

Cosa sappiamo di questo fenomeno complesso? Poco. E quel poco spesso è inquinato da propaganda e strumentalizzazioni. Per questa ragione il Centro Astalli di Trento organizza un corso di formazione aperto alla cittadinanza, per diventare insieme “Persone che scavalcano muri”.

Durante il corso si parlerà di:

come si narra una storia di migrazione, nel primo incontro con l'Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano;

cosa ci aspetta nel 2024 sul fronte delle migrazioni con Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale;

migrazioni climatiche e Pakistan con Fatemah Sultan, attivista climatica pakistana, e Tommaso Sbriccoli, antropologo e ricercatore dell'Università di Siena;

Europa e Italia, norme, leggi e regolamenti che definiscono il fenomeno migratorio;

come funziona l'accoglienza in Trentino e perché ci sono tante persone escluse dal sistema dopo che la giunta ha deciso di imporre un blocco (al ribasso) ai posti in accoglienza;

stereotipi e cinema, con Religion Today.

Qui maggiori informazioni sul programma. Le iscrizioni chiudono domenica 18 febbraio 2024.