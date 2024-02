Opportunità di lavoro nel Non Profit (29/02/2024)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

OVCI

cerca

1 RAPPRESENTANTE PAESE/COORDINATORə DEI PROGRAMMI

OVCI opera in Sud Sudan dal 1984 ed è da sempre impegnato a favore delle persone con disabilità, principalmente attraverso un Centro di Riabilitazione per l’età evolutiva, progetti di Sviluppo Inclusivo su Base Comunitaria e un Corso di Laurea in Scienze Riabilitative. In stretta connessione con la riabilitazione, OVCI si fa carico anche dell’aspetto sanitario e educativo. Costante anche l’impegno nella formazione del personale locale con cui collabora.

Lə Rappresentante Paese, coordina e garantisce il buon funzionamento delle attività di OVCI in Sud Sudan.

È responsabile in loco della corretta esecuzione degli interventi realizzati nel paese e del monitoraggio operativo e finanziario delle attività.

Mantenere i rapporti con la controparte, i diversi donor e stakeholder presenti nel paese.

È responsabile della pianificazione e progettazione dei nuovi interventi nell’area di interesse e della ricerca di fondi, soprattutto a livello locale.

Rappresenta il principale riferimento diretto per la sede e per lo staff presente nel paese.

È responsabile del personale espatriato presente nel paese, sia esso collaboratore internazionale, servizio civilista o tirocinante

Principali responsabilità e compiti



Gestione rapporti istituzionali in loco con altre ong, ambasciate, donatori e autorità pubbliche locali



Coordinamento programmi, attività e supervisione della corretta implementazione dei progetti



Monitoraggio stato economico generale, in collaborazione con l’amministrazione locale e centrale



Gestione personale espatriato: accompagnamento nella presa di servizio e assunzione responsabilità rispetto al ruolo ricoperto creazione di un clima collaborativo sul piano professionale e di coesione/rispetto anche nel tempo libero.



Favorisce il collegamento tra personale espatriati e sede centrale



Gestione della rappresentanza legale



Responsabilità sicurezza in loco per gli espatriati in collaborazione con sede centrale e NGO Forum



Gestione della comunicazione e visibilità di OVCI nel paese



Requisiti

Impegno e adesione ai valori, alla vision ed alla mission di OVCI



Laurea magistrale, preferibilmente in scienze economiche e sociali/cooperazione allo sviluppo o discipline correlate.



Esperienza pregressa in posizioni di coordinamento (manageriali) di almeno 4 anni in Africa



Ottima padronanza lingua inglese scritta e parlata



Abitudine allo stress e alla vita in contesti critici



Capacità di supporto al lavoro di gruppo e sotto stress



Esperienza nella gestione di risorse umane (personale locale ed espatriati)



Esperienza consolidata nella gestione di progetti cofinanziati da AICS



Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office



Condizioni contrattuali



Tipo contratto: Co.co.co. in rispetto dell’Accordo Collettivo Nazionale del 4/12/2023

Durata: 24 mesi

partenza prevista: entro il mese di Aprile

alloggio fornito da OVCI, 1 viaggio di andata e ritorno ogni 12 mesi continuativi; assicurazione e spese visto a carico OVCI

Modalità di invio della candidatura: Se interessati e in possesso dei requisiti richiesti, inviare il CV aggiornato con il consenso al trattamento dei dati e indicare 2/3 referenze con relativi contatti a: risorse.umane@ovci.org. Indicare nell’oggetto: Rappresentante Paese. Saranno visionate tutte le candidature ma verranno contattati per la selezione solo i candidati idonei.



Scadenza: 05/03/2024

AIFO

cerca

1 CAPO PROGETTO IN MOZAMBICO

AIFO è un ETS e ONG attiva nel campo della cooperazione sanitaria internazionale. Nelle sue sedi decentrate, presenti in 7 paesi nel mondo (Liberia, Guinea Bissau, Mozambico, Tunisia, Brasile, India, Mongolia), si occupa di promuovere e garantire accesso alla salute e all’inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione lavorando con partner, istituzioni e comunità locali.

La nuova risorsa sarà parte integrante dell’ufficio di Maputo, in Mozambico, e collaborerà in modo trasversale con il coordinamento amministrativo e l’ufficio progetti della sede di Bologna, in Italia.

Principali responsabilità e funzioni

Sotto la supervisione del Coordinatore Paese di AIFO, il Capo Progetto sarà responsabile della gestione del progetto ed in particolare:

1. Funzioni di gestione del programma



Responsabile della pianificazione, attuazione e monitoraggio di tutte le attività e dei risultati previsti dal progetto, in tutte le province di intervento.



Coordinamento e supervisione di partner e stakeholder locali e internazionali, garantendo il corretto processo decisionale e il coordinamento del Comitato di Gestione del Progetto.



Gestione e supervisione delle risorse di progetto (risorse umane ed equipaggiamenti), in tutte le province di intervento.



Garantire buone relazioni e un adeguato flusso di comunicazioni con il donatore.



Responsabile dell'identificazione e della preparazione di tutta la documentazione necessaria per conformarsi alle procedure AICS (come rapporti periodici, varianti non onerose, piano di acquisti, tra gli altri), in particolare predisponendo il rapporto descrittivo con relativa documentazione al fine di redigere i rapporti intermedi e finali per AICS, garantendo il rispetto delle scadenze.



Assicurare l’elaborazione ed esecuzione del Piano di Monitoraggio e Valutazione e del Piano di Comunicazione e Visibilità del progetto.



2. Funzioni di gestione amministrativa



Pianificazione delle risorse (previsione dei costi) e controllo di gestione, attraverso l’uso della Prima Nota



Preparazione dei Piani di Acquisto (Procurement Plan), coordinandosi con l’equipe amministrativa



Supportare lo staff amministrativo nella preparazione dei rapporti finanziari



Requisiti essenziali:



Laurea in scienze politiche e/o internazionali e affini



Esperienza in gestione di progetti di cooperazione internazionale (almeno 1 anno)



Buona conoscenza della lingua portoghese, scritta e orale



Buona conoscenza e applicazione delle PRAG



Competenze ed esperienze richieste:



Buona capacità di gestione, pianificazione e organizzazione;



Buona padronanza del ciclo di progetto;



Buona capacità di comunicazione scritta e orale, anche con un pubblico ampio e con diversi interlocutori;



Buona capacità di lavorare in team multidisciplinare e multiculturale e di contribuire al team building;



Buona capacità di lavorare sotto pressione e attitudine al problem solving;



Buone competenze informatiche e familiarità con il pacchetto Office (Excel, Word, PowerPoint).



Modalità di invio della candidatura: inviare la propria candidatura a cv@aifo.it con oggetto obbligatorio: “Capo Progetto Mozambico 128/24” e allegando Lettera di Motivazione, CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali ed eventuali referenze.

Scadenza: 20/03/2024

Progetto Itaca Firenze

cerca

1 RISORSA SEGRETERIA, COMUNICAZIONE e GESTIONE VOLONTARI

Progetto Itaca Firenze è una Associazione di Volontariato che opera nel campo della Salute Mentale, offrendo gratuitamente servizi di riabilitazione per giovani che soffrono di disturbi mentali e iniziative di sostegno ai familiari, oltre a progetti di informazione e prevenzione.

Si cerca una risorsa da inserire a tempo pieno nella sede di Firenze. L'attività consiste nello svolgere attività di segreteria, attività di comunicazione e gestione dei rapporti coni Volontari dell’Associazione.

Requisiti minimi

Laurea



Esperienza maturata di almeno 5 anni



Maturata esperienza pluriennale nel settore del volontariato



Buona conoscenza della rete relazionale locale (Toscana), sia aziendale, sia istituzionale



Capacità di lavorare in team



Forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi



Ottima capacità relazionale



Auto munito



Modalità di invio della candidatura: inviare curriculum a: costanza@progettoitacafirenze.org

Scadenza : 07/03/2024