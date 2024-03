ConfiniOnline collabora con il Consorzio Friuli Formazione

Con molto piacere ConfiniOnline ha avviato un collaborazione con il Consorzio Friuli Formazione per l'organizzazione di due corsi di formazione, uno dedicato alle tecniche di crowdfunding, l'altro alle tecniche di redazione del bilancio sociale.

Il corso “Tecniche di crowdfunding” si svolgerà online tra il 10 aprile e il 21 maggio e sarà finalizzato a illustrare le caratteristiche del crowdfunding e le sue modalità di funzionamento, al fine di mettere i partecipanti nelle condizioni di definire il piano d’azione più aderente alle finalità dello specifico progetto e scegliere la piattaforma più adatta agli obiettivi che si vogliono raggiungere; tutto ciò in un’ottica di innovazione progettuale e con una approfondita conoscenza degli strumenti internet utilizzabili: dalle piattaforme di crowdfunding, ai social media, ai tool per l’invio di comunicazioni massive.

Il corso “tecniche di redazione del bilancio sociale” si svolgerà online tra il 30 maggio e il 25 giugno.

Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire gli strumenti base per la redazione del bilancio sociale/rendicontazione non finanziaria per le realtà del Terzo Settore, in base a quanto indicato nelle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore – DM 04 luglio 2019.



Entrambi i corsi sono rivolti ai residenti della regione Friuli Venezia Giulia.

Le attività sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) della Regione autonoma Friuli Venezia giulia e dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.