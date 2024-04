Lazio, via libera alla legge sul caregiver familiare

Pochi giorni fa il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità la proposta di legge regionale n. 132 del 9 febbraio 2024, concernente “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”. Si tratta di un importante passo verso il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo fondamentale svolto dai caregiver.

Al centro della proposta approvata dal Consiglio regionale del Lazio, che conta oltre 25 mila persone che svolgono questa attività, c'è la figura del caregiver familiare come componente della rete di assistenza alla persona, ma anche come portatore di diritti propri, distinti da quelli della persona da lui assistita. La legge sui caregiver rappresenta, infatti, un importante strumento per fornire sostegno e protezione ai caregiver familiari che si dedicano all’assistenza dei propri cari fragili o di persone con disabilità.

Questa normativa introduce una serie di disposizioni volte a garantire i loro diritti e a offrire strumenti pratici per il loro sostegno. Tra le novità più rilevanti introdotte, il ruolo attivo conferito per la prima volta al caregiver, ma anche la «Giornata del caregiver», prevista dall’articolo 11, e il riconoscimento – dato che almeno il 7% dei caregiver è giovane – di crediti formativi a fini di studio, che è previsto nell’articolo 10. Complessivamente, nel triennio 2024 – 2026 è previsto per questa legge uno stanziamento di 15 milioni di euro (articolo 14).

Fonte: Adnkronos