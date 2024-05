Opportunità di lavoro nel Non Profit (09/05/2024)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Soc. Coop. Soc. Comunità Oasi2 San Francesco Onlus

cerca

1 ADDETTə UFFICIO GARE E PROGETTI E SEGRETERIA TECNICA

La Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi2 San Francesco cerca unə espertə con funzioni di addettə ufficio gare e progetti, da inserire all’interno dell’équipe di Area Ricerca e Sviluppo. La figura ricercata supporterà il gruppo di lavoro nei processi di progettazione per quanto attiene gli aspetti amministrativi in occasione di Avvisi Pubblici, Gare, Appalti, Manifestazioni di interesse, etc. Inoltre, svolgerà funzioni di segreteria tecnica per quanto attiene la gestione ordinaria delle attività dell’Area Ricerca e Sviluppo, lavorando in stretta collaborazione con i coordinatori dei progetti/servizi, l’ufficio amministrativo, i partner di progetto pubblici e privati.

Di seguito le specifiche del profilo, le modalità e i tempi di candidatura.

La figura ricercata si occuperà di:



Ricercare gare, avvisi pubblici, bandi e monitorare le scadenze degli stessi;



Analizzare i documenti di gara e verificare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti;



Elaborare eventuali richieste di chiarimenti alla stazione appaltante;



Predisporre la documentazione amministrativa necessaria, sulla base delle specifiche richieste e nel rispetto della normativa vigente in conformità ai requisiti e ai termini stabiliti nei bandi e nei Disciplinari di Gara;



Seguire il processo di gara e di progettazione, collaborando con le altre professionalità coinvolte internamente all’organizzazione ed esternamente (ad es. referenti di Enti partner di progetto);



Gestire la trasmissione di lettere di partenariato e di supporto alle attività progettuali;



Procedere alla raccolta e al corretto invio della documentazione finale, anche tramite l’utilizzo di portali telematici, monitorando e riscontrando le successive richieste di adempimenti;



Gestire eventuale soccorso istruttorio e integrazioni alla documentazione amministrativa.

Inoltre, con funzioni di segreteria tecnica, la figura ricercata si occuperà di:

Monitorare le e-mail che afferiscono all’Area Ricerca e Sviluppo e di eventuali progetti gestiti dall’Area;



Redigere note e comunicazioni rivolte a operatori, soci e collaboratori della Comunità Oasi2;



Archiviare documenti;



Aggiornare costantemente gli indirizzari degli stakeholder pubblici e privati;



Redigere eventuali verbali delle riunioni.



Requisiti fondamentali:



Diploma o laurea in materie economico-amministrative o giuridiche;



Esperienza di almeno 2 anni nella partecipazione a gare pubbliche, anche mediante piattaforme telematiche (MEPA, EmPULIA, etc.);



Conoscenza del Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023) e dei principali argomenti ivi disciplinati (RTI, avvalimento, subappalto, etc.);



Competenza nell’utilizzo dei principali sistemi informatici (Word, Excel, Posta elettronica, etc.) e portali di e-procurement;



Capacità a lavorare in équipe multidisciplinare;



Alta affidabilità e senso di responsabilità;



Problem solving e proattività;



Capacità di gestione dello stress;



Competenze comunicative;

Precisione e attenzione.



Caratteristiche che completano il profilo:



Eventuali Corsi e/o Master in materie attinenti al ruolo e alle mansioni sopraindicate;



Conoscenza del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017);



Conoscenza dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari come da Regolamenti Regionali (Reg. Reg. N. 4/2007; Reg. Reg. n. 4/2019, etc.);



Esperienza pregressa nell’ambito delle Cooperative Sociali;



Dinamicità e flessibilità;



Competenze relazionali;



Forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi.



Inizio attività: maggio-giugno 2024

Luogo di lavoro: Trani (BT), Puglia

Si offre contratto a tempo determinato full time (con possibilità futura di trasformazione in contratto a tempo indeterminato), compenso e livello adeguato al profilo. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (ex D. Lgs. n. 198/2006).

Modalità di invio della candidatura: inviare Lettera di Presentazione e Curriculum Vitae, comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 2018/101 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) a: hr@oasi2.it indicando nell’oggetto: “Addetto/a Ufficio Gare e Progetti e segreteria tecnica”

Scadenza : 18/05/2024

Worldrise

cerca

BIOLOGI MARINI IN SEATY

Worldrise, organizzazione no-profit che da oltre un decennio agisce per la conservazione dei mari italiani, è alla ricerca di 3 figure professionali che si occupino dello svolgimento in loco delle attività di snorkeling ed esperienze accompagnate del progetto “SEATY – Aree di Conservazione ed Educazione Marina Locale”, all’interno di 3 location in Sardegna e Sicilia: Golfo Aranci (SS), Santa Teresa Gallura (SS) e Capo Milazzo (ME).

Ogni biologə si occuperà di:

presenziare al SEATY, presso una postazione prestabilita, ogni giorno dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30;



svolgere le attività di snorkeling accompagnando le persone alla scoperta della biodiversità marina dell’area di progetto e sensibilizzandole sull’importanza della sua conservazione;



gestire operativamente il SEATY in loco, coordinando le attività (attività di pulizia delle spiagge e dei fondali, eventi divulgativi, sorveglianza) e i materiali e le attività di comunicazione in collaborazione con il Project Officer;



collaborare con e dare supporto pratico al Project Officer presente in loco, sostenendone il lavoro e le richieste;



raccogliere dati nell’ambito di un’apposita reportistica ove richiesto dal Project Officer e Project Manager e gestire le iscrizioni alle attività;



manutenere la cartellonistica sia dentro che fuori dall’acqua;



gestire i materiali (attrezzatura subacquea, fotocamere, ecc…) e lo stoccaggio dei materiali;



collaborare con e dare supporto pratico all’Area Marina Protetta ove presente, supportando il loro lavoro locale e i loro progetti, nell’ottica di una sinergia con le nostre attività e la nostra mission



Competenze e skills

È fondamentale una formazione scientifica (biologia marina, scienze ambientali, naturali o simili) o una conoscenza approfondita dell’ambiente marino, oltre ad un livello medio di esperienza nello snorkeling e nella gestione puntuale delle mansioni quotidiane.

È richiesta:



una passione per il mare e di lavorare insieme a noi per sensibilizzare il pubblico sull’importanza del mare e di prendersene cura



esperienza in divulgazione, coinvolgimento e gestione di gruppi e volontari



buone capacità di organizzazione autonoma del lavoro



padronanza della lingua inglese (la conoscenza di altre lingue, come francese, tedesco e spagnolo costituisce un plus)



abilità d’uso di Google Workspace, dei social media (Instagram, Facebook e LinkedIn) e di Canva



buone doti comunicative, capacità di adattamento a contesti nuovi e in costante cambiamento.



Inquadramento, durata collaborazione e retribuzione: 1.000€ netti, al mese.

Disponibilità:



per SEATY Golfo Aranci, da giugno a metà luglio 2024;



per SEATY AMP Capo Testa – Punta Falcone, da inizio giugno a fine settembre 2024;



per SEATY AMP Capo Milazzo, da inizio giugno a fine settembre 2024.



Modalità di invio della candidatura: compilare entro il 18/05/2024 il Google Form presente a questo link e seguire le indicazioni riportate per caricare, tramite il modulo online:



il proprio curriculum vitae



un video di presentazione di massimo 3 minuti che espliciti il proprio interesse nella posizione e come le proprie competenze professionali corrispondano ai requisiti dei profili ricercati.



Scadenza : 18/05/2024

Fondazione Theodora Onlus

cerca

1 JUNIOR FUNDRAISER INDIVIDUI

Fondazione Theodora cerca unə fundraiser junior che avrà l’obiettivo di contribuire a rafforzare la raccolta fondi da individui della Fondazione. La persona selezionata dovrà gestire in parziale autonomia tutte le attività di acquisizione, fidelizzazione, sviluppo e promozione legate alla raccolta fondi individui. L candidato si coordinerà con il Responsabile Comunicazione e il Responsabile Corporate Fundraising e riporterà al Consigliere Delegato della Fondazione.

Principali attività



Implementare e gestire le attività di raccolta fondi da individui in essere, sia le attività di acquisizione nuovi donatori, sia le attività di fidelizzazione dei donatori esistenti



Contribuire alla pianificazione e progettazione delle campagne di comunicazione mirate alla RF Individui



Progettare e implementare la campagna 5×1000 seguendone anche la rendicontazione



Gestire il ciclo di Donor Care Individui e tutte le attività a esso correlate



Contribuire alla redazione periodica di reportistica sulle campagne di acquisizione e di fidelizzazione



Gestire Programma Bomboniere di Theodora



Contribuire alla progettazione e realizzazione di innovative attività di raccolta fondi indirizzate agli individui



Requisiti



Conoscenza delle principali tecniche di fundraising e di comunicazione verso i donatori individui



Conoscenza degli strumenti di pianificazione e di monitoraggio delle attività di fundraising da privati



Esperienza pregressa nel settore Non Profit



Ottima conoscenza degli applicativi di Office



Buona conoscenza della lingua Inglese



Attitudini

Motivazione al ruolo e condivisione dei valori e degli obiettivi dell’organizzazione



Ottime capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro



Predisposizione al lavoro di squadra, all’ascolto e alla negoziazione



Flessibilità e autonomia realizzativa.



Modalità di invio della candidatura: per candidarsi è possibile inviare il proprio cv e lettera motivazionale a cristiano.campari@theodora.org

Scadenza : 31/05/2024