Opportunità di lavoro nel Non Profit (16/05/2024)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Parent Project aps

cerca

1 ASSISTENTE SOCIALE

Parent Project aps ricerca un/a assistente sociale da inserire nel centro ascolto Duchenne dell’area nord Italia.

Il Centro Ascolto Duchenne (di seguito CAD) è composto da un’équipe di assistenti sociali e psicologi. Ad oggi, il CAD, segue direttamente oltre 700 famiglie. Il CAD, inoltre, affianca insegnanti, operatori sanitari e assistenti sociali nella costruzione di percorsi di integrazione e nella programmazione di servizi adeguati a un paziente affetto da una patologia progressiva, con esigenze che cambiano nel corso della vita. Il CAD fornisce un servizio gratuito rivolto anche ai medici, agli specialisti ed agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale interessati ad approfondire le proprie conoscenze.

Principali Mansioni

La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’area CAD delle regioni del NORD. L’assistente sociale dovrà occuparsi di seguire le famiglie e i pazienti del territorio.

Il lavoro si svolge prevalentemente in modalità “smart working” con possibilità di spostamento per esigenze organizzative dell’associazione.

Di seguito le principali mansioni:

colloqui di accoglienza per nuove famiglie e di aggiornamento per le famiglie già facenti parte della comunità associativa;



supporto, ove richiesto, a pazienti e famiglie coinvolte in trial o in sportelli d'ascolto presso i centri clinici del territorio di riferimento;



attività di formazione nelle scuole.

Inoltre, l'operatore dovrà adempiere ad attività di tipo istituzionale a livello nazionale o territoriale quali la partecipazione a incontri, conferenze, meeting.

Dovrà effettuare, ove richiesto, la rendicontazione del proprio operato e aggiornare i sistemi informativi di cui l’Associazione è dotata.

Requisiti richiesti



Laurea in scienze del servizio sociale



Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali



Residenza o domicilio in Piemonte o in Lombardia



Flessibilità negli orari di lavoro



Ottime capacità di utilizzo pacchetto Office, strumenti di navigazione web e social network



Ottima predisposizione al team working



Ottima capacità di gestire lo stress



Alta motivazione e interesse per gli aspetti trattati dall’associazione



Flessibilità e ottima attitudine alle relazioni interpersonali



Disponibilità a brevi trasferte sul territorio regionale e nazionale



Verrà considerato requisito preferenziale aver acquisito almeno 2 anni di esperienza nell’ambito della disabilità e del sostegno alla famiglia.

Modalità di invio della candidatura: inviare il proprio curriculum vitae a risorseumane@parentproject.it specificando nell’oggetto della mail: SELEZIONE CAD AREA NORD. Il colloquio di selezione avverrà attraverso la piattaforma zoom.

Area di Riferimento: Centro Ascolto Duchenne

Ruolo: referente territoriale

Luogo di Lavoro: Piemonte - Lombardia

Periodo: 1 luglio – 31 dicembre 2024 (rinnovabile per l’anno 2025)

Tipologia Contrattuale: 30 ore settimanali

Lettera d’incarico (partita IVA): CO.CO.CO.

dgtl fundraising

cerca

1 ACCOUNT MANAGER

dgtl fundraising è un’agenzia digitale per le organizzazioni non-profit.

La nostra missione è aiutare le organizzazioni non profit a sfruttare al massimo le opportunità che offre il mondo digitale.

Sviluppiamo ed eseguiamo strategie digitali con lo scopo di intessere relazioni profonde con i sostenitori delle ONG in Italia, in Spagna e a livello internazionale, sia per raccogliere fondi che per fare mobilitazione.

Requisiti

Almeno 5 anni di esperienza nel settore del fundraising



Conoscenza lingua spagnola



Conoscenza del fundraising digitale



Esperienza nelle relazioni con i clienti



Capacità relazionali e di negoziazione



Capacità di fare rete e di mantenere i contatti



Capacità di analisi, visione strategica e lavoro autonomo



Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con persone diverse.



Motivazione a lavorare per le organizzazioni non-profit.



Voglia di imparare, coraggio di sbagliare e di andare contro corrente.



Mansioni



Identificare i potenziali clienti.



Coltivare le relazioni con i clienti.



Lavorare in coordinamento e sotto la supervisione dell’Account Director.



Partecipare all’analisi dei risultati e delle strategie di raccolta fondi.



Analizzare e fornire un feedback sostanziale sulle migliori pratiche di raccolta fondi.



Offerta

Possibilità di lavorare con alcune delle migliori organizzazioni sociali in Italia.

Un team multidisciplinare, agile e vivace con molta energia. Imparerai e ti divertirai.

26.000 – 30.000 € lordi all’anno.

Orario di lavoro flessibile.

Modello ibrido: 3 giorni a settimana in ufficio e 2 giorni a settimana in telelavoro.

Un ufficio a Roma (Prati).

Modalità di invio della candidatura: compilare il seguente modulo, caricando CV e la lettera di motivazione, scegliendo l’offerta “Account manager”: modulo posto lavoro dgtl fundraising

Scadenza : 14/06/2024

Aragorn

cerca

1 CONSULENTE SENIOR PROGETTAZIONI E VALUTAZIONI DI IMPATTO

Aragorn Srl, ricerca un/a consulente senior progettazioni e valutazioni d’impatto.

Il/la consulente senior progettazioni e valutazioni di Impatto avrà il compito di concepire e realizzare sia il design di progetti dei clienti di Aragorn che i disegni di valutazione dell’impatto delle attività previste da progetti, attraverso processi partecipati e collaborativi, in accordo con la Direzione e in sinergia con le altre Unit che compongono l’agenzia.

La funzione è diretta alla realizzazione dei seguenti obiettivi:



disegnare e scrivere progetti da presentare a enti erogatori;



elaborare e implementare disegni di valutazione per enti filantropici ed Enti del terzo settore (Ets);



curare in autonomia la relazione quotidiana con i clienti in qualità di Senior Consultant, assicurando il corretto svolgimento delle attività pianificate.



Attività principali:



collaborare con gli operatori delle organizzazioni clienti di Aragorn per la definizione dei contenuti dei progetti;



collaborare con un gruppo di ricerca;collaborare con le altre Unit per gli aspetti gestionali e amministrativi;



pianificare le attività di ricerca valutativa;

realizzare attività in autonomia, rispettando obiettivi e scadenze condivisi;



accompagnare le organizzazioni nei percorsi di valutazione;

raccogliere, analizzare e interpretare dati qualitativi e quantitativi;



scrivere report e produrre altri materiali come da richieste degli enti committenti;

effettuare eventuali trasferte sul territorio



Requisiti richiesti:



formazione nell’ambito delle scienze sociali (sociologia, antropologia, psicologia);



esperienza provata nella progettazione di almeno 4 anni;



conoscenza dei processi di project management;



esperienza provata di almeno 4 anni nella ricerca sociale valutativa;



competenza nell’utilizzo di strumenti di ricerca, quali l’intervista, il focus group e il questionario;



esperienza e competenze in metodi di analisi dei dati misti;gestione di processi valutativi con enti del terzo settore;



ottime capacità di scrittura, sintesi ed elaborazione dati rispetto agli obiettivi specifici del progetto e ai clienti;

curiosità e interesse per l’ambito della ricerca sociale;



ottime capacità di stabilire relazioni interpersonali e di negoziazione e di mediazione: il ruolo richiede la capacità di relazionarsi con persone di ogni livello e di lavorare in team;



ottime capacità di analisi e pianificazione strategica;

ottime capacità di organizzazione e definizione delle priorità, di gestione del lavoro in possibili situazioni di “pressione”, lavorando con obiettivi immediati e di lungo termine;

capacità di lavoro in autonomia;



ottima conoscenza applicativi Office e Teams



Requisiti preferenziali:



conoscenza di software statistici per l’elaborazione di analisi descrittive;



conoscenza di software per la gestione ed elaborazione di dati qualitativi;



esperienza di ricerca sociale valutativa nell’ambito educativo;



conoscenza dell’approccio della teoria del cambiamento (TOC);



buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta



Disponibilità: full time 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. Potranno essere prese in considerazione anche disponibilità di tempo ridotte

Luogo di lavoro: Milano (MI), con possibilità di smart working

Contratto: contratto a tempo determinato di 12 mesi (rinnovabile, e con la possibilità di inserimento a tempo indeterminato nell’organico)

Modalità di invio della candidatura: inviare all’indirizzo info@aragorn.it – con oggetto: Consulente senior progettazioni e valutazioni di impatto – i seguenti documenti: lettera di motivazione; Curriculum Vitae in cui si evidenzino i requisiti richiesti.

Scadenza : 27/05/2024