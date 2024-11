È nata “Attivati!”, l’app che fa incontrare associazioni e volontari

Trento, città sempre più attenta al benessere della comunità, si dota di un nuovo strumento per promuovere il volontariato. L'app "Attivati!", sviluppata nell'ambito delle iniziative di Trento Capitale europea del volontariato 2024, nasce con l'obiettivo di facilitare l'incontro tra associazioni e cittadini, favorendo così lo sviluppo di una cittadinanza attiva e consapevole.

Già presenti più di trenta proposte tra progetti e sodalizi che hanno bisogno di supporto. I cittadini possono scegliere in base alle loro inclinazioni e alla disponibilità di tempo. Lo strumento è frutto di un’impresa che, nell’ambito di Trento Capitale europea del volontariato, ha coinvolto scuole e università, con la collaborazione del Csv Trentino e con il sostegno di Comune, Dolomiti Energia e Itas Mutua.

Spesso le associazioni del territorio cercano persone disponibili a diventare volontari. Dall’altro lato, ci sono tante persone in cerca di associazioni o progetti in cui impegnarsi saltuariamente o in modo continuativo. Non sempre queste due esigenze riescono a incontrarsi in modo agevole. Per questo è nata “Attivati!”, l’app sviluppata nell’ambito delle iniziative di Trento Capitale europea del volontariato 2024, con la collaborazione del Centro servizi per il volontariato del Trentino (Csv). Il suo sviluppo è stato reso possibile grazie a un lavoro partecipato e al sostegno di numerosi partner istituzionali e non. I finanziamenti del Comune di Trento e di Dolomiti Energia Holding, assieme al supporto creativo e realizzativo di Itas Mutua, Produzioni dal Basso e Metadonors, hanno permesso di mettere a disposizione del mondo del volontariato trentino uno strumento che ha l’obiettivo di sviluppare una cittadinanza sempre più attiva e consapevole. Sono già oltre trenta i progetti e le associazioni presenti nell’app, pronti a coinvolgere chi vuole mettersi in gioco, anche con impegni brevi o occasionali.

Con un sistema di notifiche, l'app consente alle associazioni di segnalare necessità immediate, facilitando una risposta rapida da parte della cittadinanza. Permette quindi di raggiungere facilmente volontari e volontarie che possono rispondere tempestivamente anche a emergenze come quelle legate alle calamità naturali. Chiunque, dai giovani agli adulti, può impegnarsi a rispondere a sfide concrete scegliendo le attività in base al tempo disponibile e partecipando ad azioni di cittadinanza attiva promosse dalle realtà locali. Su “Attivati!” è possibile creare un profilo personalizzato e scegliere tra diversi temi di azione locale o realtà da seguire. Si potrà inoltre ricevere notifiche per rispondere a iniziative di impatto e dunque partecipare a progetti e azioni di volontariato che portano reale valore nella comunità.

Oggi, durante la presentazione pubblica dell’app a Palazzo Geremia, l’assessore al Welfare Alberto Pedrotti ha messo in rilievo la particolarità del percorso di progettazione: “Questo non è uno strumento calato dall’alto. È stato progettato da tanti ragazzi che hanno lavorato insieme: e già questo è di per sé un aspetto positivo. Anche il finanziamento è stato condiviso da più partner, che ringraziamo per aver creduto nell’impresa. La genesi dell’app è dunque perfettamente in linea con le sue finalità, che sono quelle di favorire lo scambio di tempo, competenze e idee tra i cittadini e le associazioni della città”.

“Siamo felici di aver supportato la creazione di questa app che facilita il contatto tra cittadini e associazioni di volontariato, offrendo nuove opportunità per coinvolgere chi desidera fare la differenza nella propria comunità – ha dichiarato Silvia Arlanch, presidente del Gruppo Dolomiti Energia - Questo strumento rappresenta un passo importante verso la creazione di sinergie per facilitare l'impegno di tutti per una società più sostenibile”.

Luciano Rova, presidente di Itas Mutua, ha aggiunto: "Itas, in quanto Mutua, è da sempre l'assicurazione che unisce le persone per creare fiducia e benessere. Per questo è stato naturale ed entusiasta il nostro contributo - economico e di idee - a questo nuovo strumento che accorcia le distanze nel mondo del volontariato trentino e facilita l'incontro tra domanda e offerta per favorire la crescita collettiva del territorio. La tecnologia rappresenta oggi un veicolo fondamentale di sviluppo, ma sono i rapporti umani che rendono le comunità sane, unite e solidali. Questa app sicuramente andrà in questa direzione, per il bene di un territorio - il Trentino - che sul mondo del volontariato ha sempre fondato la propria crescita, sociale ed economica".

“Con Attivati!, il volontariato diventa a portata di smartphone - ha dichiarato Francesca Fiori, coordinatrice del Csv - Grazie a questa innovativa app, associazioni e volontari possono finalmente incontrarsi con semplicità, trasformando il desiderio di aiutare la propria comunità in azioni concrete”.

Giorgio Casagranda, presidente del Comitato di Trento Capitale europea del volontariato, ha commentato: “Negli ultimi anni i dati mostrano un calo nel volontariato tradizionale, particolarmente tra le giovani generazioni, con una diminuzione soprattutto dell’impegno continuativo e prolungato nel tempo. L’app è nata anche per rispondere a questo cambiamento e alle richieste di flessibilità delle associazioni sul territorio, permettendo alle associazioni di ingaggiare persone in esperienze anche brevi, mordi e fuggi”.

Alle oltre trenta tra associazioni e progetti già presenti in “Attivati!” se ne potranno aggiungere altre in futuro. Per richiedere l’inserimento basta scrivere al Centro servizi volontariato alla mail: csv@volontariatotrentino.it oppure chiamare il numero 0461 916604.

Il processo di progettazione dell’app è stato arricchito dai risultati di una Design Jam, ovvero di un laboratorio di coprogettazione che ha coinvolto partecipanti di tutte le età (compresi giovani di appena 16 anni), scuole e università, tutti al lavoro insieme per rendere il volontariato più accessibile.

"Attivati!” rientra nella campagna nazionale di promozione del volontariato Fa X Te.