Opportunità di lavoro nel Non Profit (06/02/2025)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Essere Animali

cerca

1 CAMPAIGNS MANAGER

Essere Animali è un’organizzazione che ha tra i suoi fondamenti l’inclusività, e chi si candida per una posizione troverà sempre equa considerazione senza alcuna discriminazione in base all’origine etnica o geografica, età, religione, identità di genere, orientamento sessuale o disabilità.

Cerca una persona che coordini le proprie campagne sia in ambito istituzionale che in quello corporate. La persona ideale ha maturato almeno 4 anni di esperienza in ruoli analoghi e possiede un’ottima conoscenza del mondo delle organizzazioni e delle coalizioni italiane e internazionali operanti nell’ambito dei diritti animali. Si cerca una risorsa determinata a lavorare per il cambiamento dell’attuale sistema alimentare, dando forza e incisività a tutte le campagne e azioni di protesta e sensibilizzazione di Essere Animali rivolte a istituzioni e aziende alimentari.

Mansioni

Progettazione e gestione delle campagne: ideazione e gestione di nuove campagne istituzionali e corporate e gestione delle attuali campagne in corso, sia a livello italiano che delle coalizioni internazionali di cui Essere Animali è parte.



Coordinamento e valutazione campagne: gestione delle relazioni esistenti con altre associazioni e coalizioni e creazione di nuove relazioni nell’ambito delle attività di campagna; traduzione e adattamento dei materiali di campagne internazionali a cui Essere Animali partecipa; azioni di monitoraggio e valutazione delle campagne in corso.



Ideazione e gestione di azioni online e offline: ideazione e gestione di azioni di protesta e informazione mirate sia al coinvolgimento e all’ampliamento della community sia alla sensibilizzazione di istituzioni/aziende; gestione della community e dei contatti sul territorio nazionale.



Supporto media e comunicazione: supporto ai dipartimenti comunicazione e media per contribuire alla strategia comunicativa inerente le campagne e le azioni a esse collegate; scrittura di articoli e approfondimenti riguardo le campagne e i progetti seguiti.



Competenze richieste

Ottima conoscenza del mondo delle coalizioni italiane e internazionali



Ottima conoscenza della lingua inglese



Ottime capacità di scrittura ed editing di testi



Ottima capacità di organizzazione del lavoro e Project Management



Preferibile precedente esperienza di almeno 4 anni in ruoli analoghi



Predisposizione e motivazione al lavoro di gruppo



Approfondita conoscenza del funzionamento dei social network



Preferibile esperienza pregressa nella gestione di un team



Conoscenza delle tematiche trattate da Essere Animali



Proattività, determinazione, curiosità, attenzione ai dettagli



Riservatezza e confidenzialità



Disponibilità a trasferte in Italia e, all’occorrenza, in Europa



Altre informazioni

Riferisce a: Presidente

Tipo di ruolo: Campaigns manager

Orario di lavoro: 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì

Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato ccnl commercio. Il livello sarà definito in base all’esperienza

Sede lavorativa: modalità ibrida tra remoto e sede operativa di Milano (da concordare e valutare rispetto le necessità dell’associazione)

Scadenza: posizione aperta fino a che la posizione non verrà coperta

Modalità di invio della candidatura: compilare questo form: https://www.essereanimali.org/lavora-con-essere-animali/campaigns-manager-2025/

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale



cerca

1 STAGE JUNIOR FUNDRAISER

Solidarietà e Servizi, storica cooperativa sociale di Busto Arsizio, punto di riferimento sul territorio nei servizi rivolti a persone con disabilità e alle loro famiglie, sta cercando un/una junior fundraiser per uno stage di 12 mesi. La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio comunicazione e fundraising e sarà dedicata alle attività relative alla campagna “Casa, insieme” con focus sul target individui ed, in particolare, all’organizzazione eventi e attività digital.

Il candidato ideale, oltre ad avere idonea formazione in materia di relazioni con i donatori e conoscenza dei principali strumenti di raccolta fondi online e offline, deve possedere attitudine alle relazioni, empatia, capacità di lavorare in team, approccio creativo, proattivo e disponibilità a mettersi in discussione.

È una persona con buone capacità organizzative e che sa organizzare il proprio lavoro con metodo e nel rispetto delle scadenze.

Supporterà la responsabile dell’ufficio comunicazione e FR con riguardo a:

Descrizione delle Attività

· Mantenimento ed implementazione del CRM per la gestione di donatori effettivi e prospect

· Ideazione di DEM e proposte di coinvolgimento donatori online

· Supporto nell’organizzazione e realizzazione di eventi di raccolta fondi

· Implementazione di attività di digital fundraising

· Contributo alla produzione di materiali di fundraising

· Aggiornamento social network

· Presenza attiva agli eventi organizzati dall’Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi

Competenze richieste

· Formazione universitaria (laurea in ambito umanistico/economico)

· Competenza nell’uso di sistemi di CRM o database di gestione donatori

· Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (in particolare Excel)

· Dimestichezza con l’utilizzo dei social media

· Buone capacità di comunicazione sia scritta che al telefono

· Predisposizione all’analisi e interpretazione dei numeri

· Ottime doti relazionali e capacità di negoziazione

· Ottima capacità organizzative

· Precisione, rispetto delle scadenze, costanza e metodicità

· Capacità di lavorare sia in team che in autonomia

· Spirito d’iniziativa, creatività e propensione all’innovazione

· Disponibilità a compiti anche operativi

· Forte adesione alla mission di Solidarietà e Servizi e ai valori che ne ispirano l’attività

· Spiccato Interesse per il fundraising

· Costituirà titolo preferenziale: master, specializzazione post-lauream in fundraising

· È requisito fondamentale il domicilio nei dintorni di Busto Arsizio

Sede di lavoro e periodo



L’incarico di lavoro si svolgerà a Busto Arsizio (VA) presso la sede di Solidarietà e Servizi, in Via Isonzo, 2. L’impegno è part time per 20 ore alla settimana, principalmente in presenza (sarà possibile effettuare 1 giorno di smart working settimanale da concordare).



Modalità di invio della candidatura: se interessati si chiede di inviare il CV (inclusivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali) accompagnato da una lettera di motivazione a Giorgia Piana (giorgia.piana@solidarietaeservizi.it), indicando nell’oggetto della mail “stage junior fundraiser”.

Forma contrattuale: si prevede un contratto di stage della durata di 12 mesi con retribuzione di 500€/mese. L’inizio dello stage è previsto per il mese di marzo 2025.

Scadenza: 28/02/2025

Parent Project aps

cerca

1 ASSISTENTE SOCIALE (Centro Ascolto Duchenne - Area Nord Italia)

Parent Project aps è un’associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker (DMD e BMB). L’associazione è impegnata da più di 25 anni per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le prospettive a lungo termine dei bambini e dei ragazzi affetti da queste due forme di distrofia muscolare, attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi dell’Associazione sono quelli di: affiancare, informare e sostenere, anche psicologicamente, le famiglie dei bambini e ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker; promuovere e finanziare la ricerca scientifica per sconfiggere la distrofia muscolare di Duchenne e Becker attraverso progetti di ricerca; sviluppare un network collaborativo in grado di diffondere informazioni su procedure di trattamento clinico e di emergenza, linee guida e protocolli terapeutici, centri di riferimento su tutto il territorio nazionale. La visione di Parent Project è quella di un futuro di qualità per i bambini e i ragazzi che oggi convivono con la patologia, e di un mondo senza distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

Centro ascolto Duchenne

Il Centro Ascolto Duchenne (di seguito CAD) è un servizio rivolto a bambini, ragazzi e genitori dalla diagnosi e li accompagna per tutto il percorso di crescita. Al suo interno lavorano professionalità quali, psicologhe, psicologi, assistenti sociali e fisioterapiste, che offrono gratuitamente supporto psicologico, sociale, educativo e fisioterapico.

Il CAD aiuta le famiglie ad orientarsi riguardo al sistema sanitario, a leggi e diritti, al mondo della scuola e, in generale, a costruire un passo alla volta un nuovo progetto di vita familiare ed un presente di qualità per i loro figli.

Lo staff del CAD fornisce un ventaglio di servizi formativi ed informativi anche alle figure che operano intorno a pazienti e famiglie, come operatori sanitari, sociali e insegnanti. Inoltre, facilita e accompagna le famiglie e l’equipe clinica nella gestione della patologia e durante i trial clinici.

Principali Mansioni

La risorsa selezionata verrà inserita all’interno dell’area CAD delle regioni del NORD (Lombardia Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Val d'Aosta)

L’assistente sociale dovrà occuparsi di seguire le famiglie e i pazienti del territorio.

Di seguito le principali mansioni:

colloqui di accoglienza per nuove famiglie e di aggiornamento per le famiglie già facenti parte della comunità associativa;



supporto, ove richiesto, a pazienti e famiglie coinvolte in trial o in sportelli d'ascolto presso i centri clinici del territorio di riferimento;



attività di formazione nelle scuole



Inoltre, l'operatore dovrà adempiere ad attività di tipo istituzionale a livello nazionale o territoriale quali la partecipazione a incontri, conferenze, meeting.



Dovrà effettuare, ove richiesto, la rendicontazione del proprio operato e aggiornare i sistemi informativi di cui l’Associazione è dotata.



È previsto una volta formalizzato il contratto un periodo di affiancamento e/o formazione.



Requisiti richiesti

Laurea in scienze del servizio sociale



Iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali



Residenza o domicilio nelle regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino



Flessibilità negli orari di lavoro



Ottime capacità di utilizzo pacchetto Office, strumenti di navigazione web e social network



Ottima predisposizione al team working



Ottima capacità di gestire lo stress



Alta motivazione e interesse per gli aspetti trattati dall’associazione



Flessibilità e ottima attitudine alle relazioni interpersonali



Disponibilità a brevi trasferte sul territorio regionale e nazionale



Verrà considerato requisito preferenziale aver acquisito almeno 3 anni di esperienza nell’ambito della disabilità e del sostegno alla famiglia.

Saranno convocati esclusivamente: