Revas e ConfiniOnline, la partnership che trasforma il non profit digitale

Il percorso che unisce Revas e ConfiniOnline nasce dall’incontro di due realtà complementari, entrambe orientate a potenziare il settore non profit attraverso formazioni e consulenze di qualità e l’adozione di strumenti digitali avanzati con strategie operative mirate.

Questa collaborazione è una risposta concreta alle esigenze di un mondo in continua evoluzione, dove la tecnologia e la formazione giocano un ruolo fondamentale nel supportare le organizzazioni non profit e tutte le figure che ogni giorno ne compongono l’operatività e la strategia.

Due anime diverse, radici simili

Revas Società Benefit è un’azienda tecnologica nata nel 2018 in Trentino. Dalla fondazione, ci distingue l’estrema cura e attenzione per tutti i progetti e i prodotti che sviluppiamo, soprattutto nella pianificazione a lungo termine e nel creare fondamenta tecnologiche solide e capaci di supportare una crescita costante ed efficace nel tempo. Abbiamo deciso di diventare Società Benefit in quanto crediamo in un modello di azienda e fare impresa capace di generare valore non solo economico ma anche sociale e ambientale, diventando una forza di impatto e trasformazione positiva per il tessuto in cui ci troviamo.

In quasi 10 anni di attività nel settore tecnologico, abbiamo accumulato esperienza e conoscenza nello sviluppo di soluzioni cloud innovative, nell’approccio sostenibile alla digitalizzazione e nel rispetto e implementazione delle migliori buone pratiche tecnologiche, sia nei prodotti che sviluppiamo che nella loro diffusione tra i nostri clienti e utenti. Siamo convinti che implementare tecnologie avanzate non serve a niente se poi le stesse persone che devono utilizzarle non sono messe nelle condizioni di fare scelte efficaci, sicure e soprattutto se la tecnologia nel tempo diventa un blocco e un problema invece che un alleato e uno strumento utile. I nostri prodotti e il successo dei nostri utenti parlano da soli a proposito di questo approccio: RevasOS e RevasOS Website Builder sono infatti stati costruiti con questa ottica integrata di scelte tecnologiche e di prodotto avanzate e sostenibili.

In maniera complementare, ConfiniOnline vanta numerosi anni di esperienza nel Terzo Settore sotto diversi ed essenziali punti di vista. Grazie a percorsi formativi e consulenze mirate, è riuscita a trasformare le complessità del mondo non profit in ambito non solo digitale ma anche della comunicazione, del management, della rendicontazione e amministrazione in soluzioni operative e accessibili, rispondendo in modo specifico alle sfide degli enti non profit. E questo grazie alla formazione, allo sviluppo di contenuti e alle consulenze proposte con un unico obiettivo: fornendo gli strumenti migliori alle persone, queste possono costruire progetti, idee e soluzioni migliori.

Una sintonia simile non poteva che generare una forte sinergia.

Una sinergia strategica per il Non Profit

La nostra partnership, infatti, va oltre la semplice collaborazione: le nostre competenze tecniche di alto livello e la profonda conoscenza delle dinamiche del settore non profit si sono unite in un formato collaborativo unico.

Revas fornisce conoscenza ed esperienza tecnica all’avanguardia, assicurando infrastrutture digitali robuste e allineate con le più recenti innovazioni. Nel frattempo, ConfiniOnline traduce queste potenzialità in strategie operative e percorsi formativi, trasformando i canali digitali in asset strategici per le organizzazioni.

Un esempio è il nuovo corso online che abbiamo deciso di costruire insieme e proporre al pubblico di ConfiniOnline. Dalla nostra esperienza maturata costruendo siti web eco-sostenibili e accessibili e dalla conoscenza che ci ha permesso di costruire RevasOS Website Builder, il software unico nel suo genere che permette a non profit, piccole imprese e freelancer di pubblicare e gestire in completa autonomia siti web di ogni dimensione, eco-friendly e accessibili con le competenze che hanno già, è convogliato in una serie di articoli formativi rivolti esclusivamente al non profit e al pubblico di ConfiniOnline, abituato a una costante formazione di elevata qualità su temi d’avanguardia.

E questo è solo il primo e iniziale esempio delle risorse che può generare questa sinergia.

Nuove opportunità tecnologiche

Un digitale approcciato con le giuste conoscenze e con i giusti fondamenti, può diventare il motore del progresso. Grazie alla formazione di qualità e agli strumenti più efficaci, il non profit e i suoi collaboratori possono sfruttare il potere che le costanti innovazioni digitali possono portare nel tempo. Per questo, la sinergia tra Revas e ConfiniOnline apre porte e opportunità essenziali:

Accesso a competenze tecnologiche di eccellenza : gli strumenti e le tecnologie cambiano di continuo e si evolvono ma grazie alla formazione su buone pratiche, principi e fondamenti è possibile adattarsi e scoprire a ogni innovazione i modi migliori per utilizzarle nelle proprie strategie e nei propri progetti;

: gli strumenti e le tecnologie cambiano di continuo e si evolvono ma grazie alla formazione su buone pratiche, principi e fondamenti è possibile adattarsi e scoprire a ogni innovazione i modi migliori per utilizzarle nelle proprie strategie e nei propri progetti; Fondamenti tecnologico per le iniziative formative : grazie alla nostra conoscenza estesa nei fondamenti tecnologici, possiamo fornire gli approcci e gli strumenti con cui implementare le strategie comunicative, di marketing e di progettazione che i clienti di ConfiniOnline apprendono dai formatori e consulenti;

: grazie alla nostra conoscenza estesa nei fondamenti tecnologici, possiamo fornire gli approcci e gli strumenti con cui implementare le strategie comunicative, di marketing e di progettazione che i clienti di ConfiniOnline apprendono dai formatori e consulenti; Acquisizione di strumenti strategici per i propri progetti: La combinazione di competenze tecniche e conoscenza operativa consente di colmare il divario digitale, trasformando le strategie in successi concreti.

Verso un futuro digitale sostenibile

La nostra partnership rappresenta un modello di eccellenza, in cui l’unione delle competenze di Revas e ConfiniOnline invita tutte le organizzazioni del Terzo Settore a intraprendere un percorso di trasformazione digitale consapevole e sostenibile.

L’approccio integrato consente di costruire sistemi digitali innovativi e resilienti, trasformando tecnologie avanzate in strumenti pratici per rispondere ai bisogni reali del non profit.

E non vediamo l’ora di condividerlo con voi.