Riforma del Terzo Settore: ConfiniOnline al convegno promosso da CSV Molise per approfondire le nuove norme fiscali

La Commissione Europea ha recentemente approvato le nuove norme fiscali a favore del Terzo Settore, un risultato atteso da anni che segna un passo importante per il sostegno alle organizzazioni non profit. ConfiniOnline ha partecipato attivamente all'evento tenutosi a Campobasso per discutere e approfondire le implicazioni di questa riforma.

Presso la sede del CSV Molise a Campobasso, si è svolto l'incontro "La sfida del Terzo settore, sostenibilità economica e compatibilità ambientale 5.0", organizzato dall'associazione Demetra con il patrocinio del CSV Molise. L'evento ha offerto un'analisi dettagliata degli aspetti civilistici, fiscali e contabili della riforma.

L'incontro ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui Fabrizio Cappuccilli, commercialista e revisore contabile, che ha parlato degli aspetti contabili e fiscali, Maria Spano, dirigente Unsic, che ha illustrato la sfida del Terzo settore sulla sostenibilità economica e ambientale, e Paolo Duranti, amministratore di ConfiniOnline, che si è concentrato sulla raccolta fondi, le quote associative e il fundraising. L'evento è stato moderato da Domenico Calleo, già presidente di Confcooperative Molise. La partecipazione all'evento ha garantito l'attribuzione di due crediti formativi agli iscritti all'Ordine degli avvocati di Campobasso.

La riforma, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026, prevede importanti novità, tra cui la defiscalizzazione degli utili destinati all'attività statutaria o all'incremento del patrimonio, specifici incentivi per gli investitori e l'introduzione di nuovi strumenti di finanza sociale, come i titoli di solidarietà, che beneficeranno dello stesso trattamento fiscale dei titoli di Stato (aliquota del 12,5%).

La viceministra del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, ha sottolineato l'importanza di questa riforma per il Terzo Settore. Il presidente dell'associazione Demetra, Daniele Di Cicco, ha invitato la viceministra all'evento, evidenziando la necessità di approfondire queste tematiche tra gli addetti ai lavori e i volontari.

ConfiniOnline continuerà a seguire gli sviluppi di questa importante riforma, fornendo aggiornamenti e approfondimenti sul tema.