Opportunità di lavoro nel Non Profit (22/05/2025)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Greenpeace Italia

cerca

1 PHILANTHROPY MANAGER

Greenpeace è un’associazione indipendente e non accetta fondi da enti pubblici, aziende o partiti politici. Greenpeace è un’associazione nonviolenta e chi lavora per Greenpeace riconosce l’importanza dell’attivismo e della pratica della nonviolenza per denunciare problemi ambientali e promuovere alternative per un futuro verde e di pace.

Il/la philanthropy manager coordina tutte le attività funzionali agli obiettivi di raccolta fondi per il programma Lasciti ed i programmi rivolti ai Key Donors (Middle, Major e Prospect Major) di Greenpeace italia, nel dipartimento di Raccolta Fondi sotto la supervisione della Direttrice Raccolta Fondi e al contempo sotto la supervisione della Direzione Organizzazione e Sviluppo gestisce il programma dedicato ai finanziamenti da fondazioni e organizzazioni filantropiche.

Riporta funzionalmente e in linea diretta alla Direzione Raccolta Fondi e si coordina con la Direzione Organizzazione e Sviluppo per tutti i programmi e le attività relative alle fondazioni e organizzazioni filantropiche.

Profilo sintetico

Titolo universitario preferibilmente in Scienze Economiche, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Cooperazione internazionale , Marketing o affini;



Molto apprezzata formazione specifica post-universitaria in Fundraising o formazione post-universitaria in Economia, Project Management, Marketing, Comunicazione;



Esperienza con CRM per la raccolta fondi;



Padronanza di strumenti di analisi dati;



Inglese fluente sia parlato che scritto.



Conoscenza del mondo non profit e delle dinamiche di fundraising;



Competenza su WordPress e strumenti di email marketing

Esperienza

Esperienza di almeno 2 anni in una posizione analoga in altre organizzazioni del Terzo Settore italiano o internazionale;



Esperienza di almeno 2 anni in posizione all’interno delle aree Marketing e Comunicazione se nel settore profit;



Ottime capacità di comunicazione e negoziazione con donatori, sponsor e partner istituzionali;



Disponibilità a viaggiare su territorio nazionale e all’estero.



Modalità di invio della candidatura: inviare una lettera motivazionale spiegando il perché si vuole venire a lavorare a Greenpeace e cosa ci si aspetta da questo lavoro, allegando il CV contenente un recapito telefonico e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lsg. 196/2003) all’indirizzo e-mail: selezioni.it@greenpeace.org citando il riferimento nell’oggetto: RIF. PM_05/25. Il testo completo della vacancy a questo link https://act.gp/PM25.

Scadenza: 15/06/2025

Fondazione Dynamo Camp Onlus

cerca

1 RESPONSABILE RETE DEL TERRITORIO (COORDINATORE/TRICE ATTIVITÀ TERRITORIALI)



Dynamo Camp è il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia, che ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e le loro famiglie, per periodi di vacanza e divertimento con assistenza qualificata sia presso il Camp in Toscana, che programmi on line e laboratori presso ospedali e associazioni di patologia.

Si cerca una persona appassionata, empatica e organizzata, che condivida i valori di Dynamo Camp e voglia contribuire attivamente alla missione. All’interno dell’area Network ed Eventi, Il/la Responsabile Rete del Territorio sarà una figura chiave nello sviluppo e nella gestione della rete nazionale degli Ambasciatori Dynamo – sostenitori che, in tutta Italia, promuovono iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore di Dynamo Camp.

Responsabilità principali

Coordinare e sviluppare la rete degli Ambasciatori Dynamo, rafforzando il senso di comunità e valorizzando il contributo di ciascuno.



Supportare operativamente l’organizzazione di eventi locali, offrendo assistenza nella logistica, nella comunicazione e nel fundraising.



Gestire e motivare i volontari coinvolti nelle attività territoriali, facilitando la loro partecipazione e creando occasioni di coinvolgimento.



Pianificare e condurre momenti formativi e informativi, per assicurare coerenza tra attività sul territorio e valori/obiettivi di Dynamo Camp.



Monitorare e analizzare l’andamento delle attività, producendo report periodici e aggiornando i database dedicati.



Collaborare trasversalmente con i team interni (Fundraising, Comunicazione, Programmi), per garantire un approccio integrato e coerente con la strategia complessiva dell’organizzazione.



Requisiti

Laurea in Comunicazione, Scienze Sociali, Marketing, Fundraising o ambiti affini.



Almeno 2 anni di esperienza in ruoli simili, preferibilmente in contesti nonprofit.



Eccellenti capacità relazionali, empatia, ascolto attivo e attitudine alla valorizzazione delle persone.



Spiccate doti organizzative e capacità di lavorare per obiettivi, in autonomia e con spirito di iniziativa.



Buona padronanza del pacchetto Office, in particolare Excel.



Disponibilità a trasferte frequenti su tutto il territorio nazionale.



Esperienza come volontario/a in contesti sociali è considerata un plus.



Si offre

Iniziale contratto a tempo determinato di un anno con possibilità di inserimento stabile;



L’opportunità di lavorare in una realtà riconosciuta a livello nazionale e internazionale, in un contesto professionale stimolante, dinamico e fortemente orientato all’impatto sociale.



Un ruolo centrale in un progetto con ricadute concrete e significative sulla vita di bambini, ragazzi e famiglie.



Formazione continua, affiancamento e possibilità di crescita professionale all’interno dell’organizzazione.



Modalità di invio della candidatura: inviare il proprio CV e una lettera motivazionale a giulia.salteri@dynamocamp.org.

Scadenza: 31/05/2025

Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital

cerca

1 STAGISTA IN MARKETING, COMUNICAZIONE ED EVENTI PER IL NON PROFIT

La Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital viene costituita nel 1998 dai Missionari Comboniani e dalla famiglia di padre Giuseppe Ambrosoli per dare continuità e futuro all’ospedale di Kalongo, il Dr. Ambrosoli Memorial Hospital, e alla scuola specialistica per ostetriche, la St. Mary Midwifery School, situati nella regione Acholi dell’Uganda e da lui fondati rispettivamente nel 1957 e nel 1959. Dal 2020 la Fondazione Ambrosoli è ONG, iscritta all’elenco OSC AICS.

Obiettivi della Fondazione:

Garantire al maggior numero di persone l’accesso a servizi sanitari di qualità, con particolare attenzione alle fasce più povere e vulnerabili della popolazione, come mamme e bambini;



Favorire percorsi di formazione e professionalizzazione in campo medico, sanitario e amministrativo contribuendo al perseguimento della futura autonomia sanitaria e manageriale dell’organizzazione.



La Fondazione è alla ricerca di un/una tirocinante da inserire nel team di marketing e comunicazione per un periodo iniziale di 6 mesi (rinnovabile per altri 6), con sede a Milano. La risorsa lavorerà a stretto contatto con la responsabile della funzione, contribuendo alla promozione della missione della Fondazione e al rafforzamento della raccolta fondi.

Principali attività:

Supporto alla progettazione e organizzazione di eventi (fundraising, istituzionali): ideazione, logistica, coordinamento fornitori, promozione e gestione operativa



Gestione operativa dei canali social media (Instagram, Facebook, LinkedIn, Youtube): pianificazione e creazione di contenuti coerenti con la strategia editoriale, copywriting, grafica base (Canva), programmazione post, community management, analisi dei KPI e reporting



Collaborazione nella creazione e gestione di campagne di digital marketing e fundraising (Meta Ads, Google Ads)



Redazione di articoli e aggiornamenti per il sito web, con particolare attenzione all’ottimizzazione SEO



Contributo alla produzione di materiali promozionali e di storytelling (video, testimonianze dal campo) e alla preparazione di presentazioni



Supporto al team fundraising (gestione campagne raccolta fondi Natale e lieti eventi)



Attività connesse alla normale operatività della Fondazione (attività di back office)



Requisiti richiesti:

Student* universitari* o neolaureat* in discipline economiche, marketing, comunicazione



Interesse e passione per il settore non-profit, della cooperazione internazionale e della raccolta fondi



Condivisione della mission della Fondazione



Buona conoscenza dei principali social media e strumenti di progettazione grafica base (Canva)



Familiarità con logiche SEO e CMS (preferibilmente WordPress)



Ottime capacità organizzative e attenzione ai dettagli



Eccellenti capacità comunicative, sia scritte che orali



Capacità di lavorare in team e di gestire più compiti contemporaneamente



Conoscenza base dei principali strumenti di comunicazione di marketing e di raccolta fondi



Esperienza precedente (anche come volontario) nel settore eventi o raccolta fondi è un plus



La frequenza del Master in Fundraising costituisce titolo preferenziale



Dettagli operativi:

Sede: Milano (zona Centro)



Impegno: full time, 40 ore settimanali



Durata: minimo 6 mesi a partire da giugno 2025



Rimborso spese: €800/mese



Inquadramento: tirocinio extracurriculare secondo le linee guida della Regione Lombardia



È richiesta disponibilità a brevi trasferte nella Regione Lombardia in occasione di eventi o iniziative speciali



Modalità di invio della candidatura: inviare il proprio CV e una lettera motivazionale all’indirizzo: info@fondazioneambrosoli.it indicando nell’oggetto “Junior Fundraiser Individui”.

Scadenza: 15/06/2025