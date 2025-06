Opportunità di lavoro nel Non Profit (05/05/2025)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Onlus

cerca

1 OPERATORE SOCIALE AREA GRAVE MARGINALITÀ

Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Onlus, dal 2001 strumento operativo della Caritas diocesana di Como per gestire i servizi promossi da quest’ultima, cerca un operatore sociale per l’area della grave marginalità da inserire nel Dormitorio Comunale di Como, servizio gestito in co-progettazione con il Comune di Como.

Orario: Part Time

Inquadramento: CCNL Agidae

Sede di lavoro: Como

Funzioni

Ascolto, orientamento o accoglienza delle persone senza dimora presenti in dormitorio oppure che ne fanno richiesta di accesso;



Lavoro sul caso al fine di migliorare la condizione di vita degli ospiti attraverso un accompagnamento individualizzato;



Lavoro di rete con i servizi territoriali per garantire percorsi integrati e la multidisciplinarietà. Si chiede di lavorare in rete con gli enti istituzionali, enti del terzo settore, con i gruppi informali e i volontari;



Partecipare ai tavoli istituzionali laddove richiesto;



Lavoro di équipe con il responsabile del dormitorio e gli altri operatori Caritas coinvolti;



Sensibilizzare la comunità locale sul tema della grave marginalità insieme all’équipe Caritas svolgendo anche lavoro di advocacy laddove necessario.



Competenze richieste

Ottime capacità relazionali e forte attitudine nel dedicarsi all’accompagnamento delle persone senza dimora;



Attitudine al lavoro di rete;



Capacità di lettura dei bisogni;



Capacità di mediazione e gestione dei conflitti.



Requisiti preferenziali

Laurea in Servizio Sociale, Scienze dell’educazione, Mediazione, Psicologia o affini;



Conoscenza della lingua inglese;



Esperienza pregressa di lavoro con persone in contesti di marginalità sociale;



Patente B.



Modalità di invio dellla candidatura: inviare CV con oggetto “Candidatura operatore grave marginalità” al Direttore di Fondazione all’indirizzo email s.digregorio@caritascomo.it

Scadenza : 01/07/2025

Fondazione Arché

cerca

1 EDUCATORə COMUNITÀ MAMMA BAMBINO

Fondazione Arché opera da oltre 30 anni nel settore sociale, promuovendo progetti di inclusione e supporto per mamme, bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità. Operiamo in Comunità mamma bambino a Milano e Roma, gestiamo progetti legati a istituti penitenziari a Milano, strutturiamo percorsi di Adm e Housing e supportiamo il territorio attraverso programmi sulla povertà alimentare, l’inserimento al lavoro, il supporto psicologico, l’educativa di strada.

Si cerca persone che condividano i valori di solidarietà, cura e responsabilità della Fondazione.

Dettagli del contratto:

Orario: Full time, 38 ore settimanali, dal lunedì a domenica su turni



Tipologia: CCNL Cooperative Sociali, contratto iniziale tempo determinato. Ulteriori dettagli in sede di colloquio.



Sede: Roma, Municipio 3



Requisiti

Laurea in scienze dell’educazione / titoli affini validi per albo educatori.



Possibile esperienza pregressa, non obbligatoria.



Affinità con i valori e la mission della Fondazione.



Si offre

Un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante.



L’opportunità di contribuire a progetti con un impatto sociale reale.



Crescita personale e professionale in una realtà che mette al centro le persone.



Modalità di invio della candidatura: inviare il proprio CV a: risorseumane@arche.it o a latella@arche.it - oggetto: Candidatura Educatore Comunità

Scadenza : 29/06/2025

Fondazione Dynamo Camp Onlus

cerca

1 CRM & DONOR JOURNEY SPECIALIST

Dynamo Camp è il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia. Offriamo gratuitamente programmi specifici a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o disabilità, insieme ai loro fratelli e famiglie. Le attività si svolgono presso il Camp in Toscana, online e in ospedali, case famiglia e associazioni di patologia in tutta Italia. Il nostro obiettivo è restituire fiducia e felicità, migliorando la qualità della vita di chi affronta sfide importanti.

Si cerca una persona con competenze tecniche e strategiche in ambito CRM e fundraising, appassionata, precisa, capace di lavorare con autonomia ma anche di collaborare con diversi team. Una figura chiave per ottimizzare la gestione dei dati e contribuire alla crescita delle relazioni con i donatori e prospect.

Responsabilità principali

Gestione, aggiornamento e segmentazione del database donatori;

Inserimento e verifica delle donazioni ricorrenti e una tantum, provenienti da canali online e offline (bonifici, carte di credito, bollettini, SDD, contanti, eventi, corporate);



Conoscenza e gestione di attività di data entry, capacità di inserire, aggiornare e gestire informazioni e dati, sia in modo manuale che tramite software dedicati;



Implementazione e manutenzione di flussi automatizzati per l’acquisizione, la fidelizzazione e l’upgrade dei donatori;



Monitoraggio continuo della qualità dei dati (data cleaning, deduplicazione, arricchimento anagrafiche);



Redazione di report periodici su andamento della raccolta fondi, KPI di conversione e retention, lifetime value dei donatori, churn e tassi di risposta;



Collaborazione con i team digital, comunicazione e relazioni individuali per ottimizzare il donor journey;



Supporto all’amministrazione per la riconciliazione delle donazioni;



Partecipazione agli eventi pubblici e istituzionali dell’organizzazione per attività di relazione con i donatori;



Contributo alla definizione di strategie di crescita e miglioramento continuo della base donatori.



Requisiti richiesti

Almeno 4 anni di esperienza in ruolo simile in realtà del Terzo Settore;



Conoscenza approfondita dei principali CRM per il fundraising;



Competenze avanzate in Excel e strumenti di data analysis;



Capacità di leggere e interpretare dati per trasformarli in azioni concrete;



Ottime capacità organizzative, attenzione al dettaglio e rispetto delle scadenze;



Attitudine positiva al lavoro di squadra e relazioni interfunzionali;



Autonomia, spirito di iniziativa e orientamento al risultato;



Forte motivazione e adesione ai valori e alla missione di Dynamo Camp.



Competenze preferenziali

Conoscenza del CRM Mentor e/o esperienza con piattaforme simili;



Esperienza con tool di marketing automation e invio DEM (MagNews, Mailchimp, etc.);



Familiarità con i principi di user experience e donor journey design;



Master in fundraising, digital fundraising o data management.



Si offre

Un ambiente stimolante, inclusivo e orientato all’innovazione, in cui ogni giorno si lavora per fare la differenza nella vita di bambini e famiglie.



Contratto a tempo determinato di 12 mesi, con possibilità di inserimento stabile e percorso di crescita interna.



Sono previste occasioni di formazione e aggiornamento professionale.



Possibilità di smart working. RAL indicativa: 25.000€



Modalità di invio della candidatura: inviare CV e lettera motivazionale a Alessia Guarnaccia alessia.guarnaccia@dynamocamp.org

Scadenza: 30/06/2025