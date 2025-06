Milano, un nuovo faro per l'inserimento lavorativo: Fondazione Progetto Mirasole apre a Cascina Cuccagna

La città di Milano si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per chi cerca opportunità nel mondo del lavoro. Fondazione Progetto Mirasole, in collaborazione con l'impresa sociale La Mescolanza, ha inaugurato un nuovo Presidio Lavoro negli spazi di Cascina Cuccagna (Via Privata Cuccagna, 2/4). Questo nuovo sportello si propone come un luogo accessibile e inclusivo, pensato per avvicinare chi cerca lavoro a chi lo offre, in una logica di prossimità e supporto integrato.

Il nuovo presidio di Cascina Cuccagna nasce con l'obiettivo di accogliere un'ampia platea di persone. Che si tratti di individui in condizioni di fragilità, che necessitano di un'occasione per ripartire, o di chiunque si trovi in difficoltà nell'orientarsi nel complesso mercato del lavoro, lo sportello offre un ambiente in cui costruire percorsi professionali su misura. L'approccio è quello della "presa in carico integrata", garantendo che nessuno si senta solo nel proprio cammino.

L'apertura a Cascina Cuccagna rappresenta il quinto presidio attivo di Fondazione Progetto Mirasole, consolidando una strategia di presenza territoriale diffusa. Dopo le esperienze di successo all'Abbazia di Mirasole (Opera), sede dello sportello principale, e nei presidi milanesi di via Lombardini e Casa Jannacci – quest'ultimo in rete con il Comune di Milano – oltre a quello di Lentate sul Seveso (MB), la Fondazione dimostra un impegno costante nel rendere i propri servizi sempre più accessibili in tutta la Lombardia. L'obiettivo è chiaro: portare il supporto dove ce n'è più bisogno.

Lo sportello di Cascina Cuccagna sarà operativo il lunedì e il martedì, su appuntamento, con un accesso libero ma orientato, per rispondere in modo efficace a diverse esigenze: dal primo impiego al desiderio di cambiare strada, fino alla necessità di reinserirsi nel mondo del lavoro. I professionisti della Fondazione offriranno:

Orientamento e costruzione del percorso professionale: per definire obiettivi chiari e strategie efficaci.

Supporto alla formazione e riqualificazione: per acquisire nuove competenze o aggiornare quelle esistenti.

Connessione diretta con imprese e reti territoriali: per creare opportunità concrete di inserimento.

Luca Capelli, Presidente di Fondazione Progetto Mirasole, ha sottolineato l'importanza di questa nuova apertura: "Abbiamo scelto di aprire questo nuovo sportello per essere ancora più vicini, nei luoghi di vita delle persone. Il lavoro può sistemare molte caselle nella vita di una persona, ma spesso non è l’unica sfida. Per questo il nostro modello si basa sulla rete: solo costruendo alleanze forti con enti pubblici, realtà sociali e aziende possiamo prenderci cura davvero di ogni percorso."

Capelli ha inoltre evidenziato la visione a lungo termine della Fondazione: "A Cascina Cuccagna non portiamo solo servizi: portiamo una visione. Dove c’è fragilità, servono ascolto e percorsi su misura; ed è proprio con aziende sensibili e responsabili possiamo costruire il cambiamento. Il nostro desiderio è intercettare sempre più persone, e allo stesso tempo coinvolgere nuove imprese che vogano essere parte della soluzione. Entro due anni vogliamo aprire in tutti i quartieri di Milano, per costruire una rete integrata, accogliente e concreta. Perché ogni persona, ovunque si trovi, possa avere vicino uno spazio in cui sentirsi ascoltata, accompagnata e sostenuta nel proprio cammino verso il lavoro e l’autonomia.”

Per informazioni e per fissare un appuntamento presso lo Sportello Lavoro di Cascina Cuccagna, è possibile contattare il numero 02-576103 o scrivere una mail a area.lavoro@progettomirasole.it.