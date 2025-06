Udine: tre giorni di innovazione e inclusione con "Accessibility for Future"

Dal 18 al 20 settembre, il Friuli Venezia Giulia diventerà il centro del dibattito internazionale sull’accessibilità con Accessibility for Future, evento organizzato da Willeasy srl e IO CI VADO APS presso Udine Esposizioni a Martignacco (Udine).

L’edizione 2025 rafforza la sua dimensione globale con ospiti e speaker di rilievo, alternando panel e confronti in italiano e inglese. Il programma si articolerà in tre giornate, ciascuna dedicata a un aspetto chiave dell’innovazione inclusiva, spaziando dal mondo del business e del turismo alla formazione e alla cultura, fino ad arrivare allo sport e all’accessibilità, creando un dialogo dinamico e trasversale tra settori strategici. L’evento offrirà anche incontri, tavole rotonde, concerti e una startup competition in collaborazione con TEC4I FVG e Unicorn Trainers Club Udine.

L’accessibilità sarà al centro del confronto, con focus su turismo inclusivo, progettazione universale, smart cities e mobilità. Scuole, famiglie e cittadini potranno partecipare a esperienze immersive e attività sportive senza barriere, contribuendo al dialogo sull’innovazione inclusiva. Sostenuto da PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, Accessibility for Future godrà del patrocinio di: Camera di Commercio Pordenone - Udine, Comune di Udine, Comune di Martignacco, ANGLAT Nazionale, Comitato Italiano Paralimpico - Friuli Venezia Giulia e Anffas FVG.

William Del Negro, Presidente di Willeasy srl e IO CI VADO APS, ha definito l'evento un "palcoscenico per il cambiamento e una voce per tutti", ampliando le iniziative rispetto all'edizione pilota del 2024. Le dichiarazioni di Marco Gasparini (PrimaCassa Credito Cooperativo FVG) e Mauro Bordin (Consiglio regionale FVG) hanno sottolineato l'importanza dell'evento per il territorio.

Maria Elisabetta Capasa (Comitato Italiano Paralimpico - FVG) ha evidenziato il valore dello sport come strumento di inclusione, mentre Giorgio Dannisi (Consulta regionale disabilità FVG) ha confermato il contributo alla formazione dei giovani. Ivano Marchiol (Comune di Udine) ha ribadito che l'accessibilità "riguarda tutti noi" e Filippo Bianco (TEC4I FVG) ha sottolineato l'importanza di sostenere idee innovative ad alto impatto sociale.

"Accessibility for Future" si conferma un appuntamento fondamentale per un futuro più accessibile e inclusivo.

Per maggiori informazioni su Accessibility for Future:

Sito: www.accessibilityforfuture.com I Email: info@accessibilityforfuture.com I Tel. 0432 1690071

Area stampa: www.accessibilityforfuture.com/odoo/documents/l2jUrlBISyu6oNNZegwOrwo26a



Per maggiori informazioni su Willeasy:

Sito: www.willeasy.net I Email: info@willeasy.net I Tel. 0432 1690071

Area stampa: willeasy.it/areastampa



Per maggiori informazioni su IO CI VADO APS:

Sito: www.iocivado.org I Email: info@iocivado.org I Tel. 0432 1636037

Area stampa: link.iocivado.org/areastampa

Comunicato stampa: ufficiostampa@willeasy.net