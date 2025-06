Opportunità di lavoro nel Non Profit (06/06/2025)

Questa settimana vi segnaliamo le seguenti opportunità di lavoro:

Oxfam

cerca

1 COORDINATORə TERRITORIALE

Oxfam è un movimento globale di persone che lavorano insieme per porre fine all'ingiustizia della povertà. Combattiamo la disuguaglianza che mantiene le persone in stato di povertà. Insieme salviamo, proteggiamo e ricostruiamo vite. In seguito ai disastri umanitari aiutiamo le persone a costruire vite migliori per sè stesse e per gli altri. Ci impegniamo su temi come i diritti sulla terra, i cambiamenti climatici e la discriminazione nei confronti delle donne. E non ci fermeremo finché ogni persona sul pianeta non godrà di una vita libera dalla povertà. Siamo una confederazione internazionale di 21 organizzazioni che collaborano con partner e comunità locali nei settori dell'aiuto umanitario, dello sviluppo e delle campagne, in oltre 70 paesi.

Descrizione del contesto/progetto

In seguito a importanti partnership con diverse catene di distribuzione, finalizzate a garantire il servizio di confezionamento dei regali e a promuovere una campagna di raccolta fondi durante il periodo natalizio, Oxfam Italia è alla ricerca di un/a Coordinatore/trice Territoriale. La figura selezionata avrà il compito di individuare e selezionare, attraverso attività di reclutamento online e offline, una squadra di circa 25 Responsabili di Postazione nei territori assegnati.

Nell’ambito del progetto “Incarta il presente, regala un futuro”, i/le Coordinatori/trici avranno la responsabilità di formare i/le Responsabili di Postazione e di monitorare l’andamento delle attività e della raccolta fondi nella propria area di competenza.

Principali responsabilità

Pianificazione e implementazione delle attività di reclutamento online e offline: progettare e realizzare campagne di reclutamento nei territori assegnati, utilizzando sia canali digitali (come social media, siti universitari, piattaforme online e-mailing list) sia strumenti offline (come la collaborazione con università, associazioni, enti locali e la partecipazione ad eventi sul territorio), con l’obiettivo di promuovere il progetto a livello locale e individuare candidati idonei.

Selezione e formazione dei responsabili di postazione: individuare, selezionare e formare circa 20 responsabili di punto vendita in più regioni, effettuando colloqui settimanali e presenziando a formazioni centrali e locali. Per supportare al meglio questo ruolo, Oxfam Italia offre diversi strumenti e opportunità, tra cui: la possibilità di far riconoscere l’esperienza come tirocinio curriculare o stage, il rilascio di attestati ufficiali che certifichino le ore svolte e le competenze acquisite.



Organizzazione e conduzione delle formazioni: gestire e organizzare formazioni in presenza (anche interregionali) nei territori assegnati.



Supervisione dei punti vendita e monitoraggio performance: monitorare le attività dei responsabili nei negozi assegnati, verificando il raggiungimento degli obiettivi affidati; monitorare e e la raccolta fondi giornaliera redigendo report settimanali.



Gestione relazioni con i direttori dei negozi: stabilire una comunicazione puntuale e momenti di feedback strutturati per monitorare andamento e criticità operative.



Creazione e gestione di risorse condivise: mantenere un archivio accessibile di materiali operativi e garantire la corretta distribuzione dei materiali nei punti vendita.



Gestione del progetto PCTO con le scuole (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento): coordinare le convenzioni con le scuole, gestire i rapporti con gli istituti e organizzare l’inserimento e i turni dei volontari.



Esperienza e conoscenze richieste



Esperienza pregressa in altri ruoli di coordinamento presso altre organizzazioni non profit, preferibilmente nell’ambito progetti di fundraising;



Preferibilmente aver svolto un percorso di studi di tipo universitario, possibilmente in ambito fundraising;



Esperienza pregressa nel mondo dell’associazionismo/volontariato/scoutismo, preferibilmente nello sviluppo di reti locali e/o nella raccolta fondi;



Disponibilità ad effettuare trasferte



Principali competenze richieste

Capacità di lavorare per obiettivi, pianificando le attività e identificando le priorità;



Conoscenza del pacchetto Office e di gestione di social media



Ottime capacità di relazione, negoziazione e di public speaking



Concreta capacità di attivazione e risoluzioni di problemi ed imprevisti



Conoscenza ed interesse per le tematiche di Oxfam Italia



Candidarsi attraverso la pagina Lavora con Noi di Oxfam Italia https://oxpeople.oxfam.it/ ed allegando:

CV



lettera di motivazione in cui si evidenzia come competenze ed esperienze professionali siano in linea con il profilo ricercato

3 referenze di persone appartenenti agli uffici HR o, se non presenti, degli uffici facenti funzioni HR, complete di nominativi, contatti telefonici ed e-mail (fornire solo account aziendali e non personali come gmail, yahoo, ecc), che verranno sollecitati solo nelle fasi finali del percorso di selezione.



TIPOLOGIA CONTRATTUALE: Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (co.co.co di 4 mesi, dal 1 di settembre 2025 al 31 dicembre 2025 per un impegno settimanale da considerarsi part-time. Viene riconosciuto un importo complessivo per i 4 mesi di 4.900€ lordi.

INIZIO PREVISTO: 01/09/2025

FINE CONTRATTO PREVISTA: 31/12/2025

Si accettano candidature per i seguenti territori:



Lazio e Campania



Piemonte e Liguria



Sicilia



Lombardia ed Emilia



Toscana



Umbria



Marche

Scadenza: 13/07/2025

Fondazione Punto Missione

cerca

1 IMPIEGATə AMMINISTRATIVə

Fondazione Punto Missione è un Ente del Terzo Settore attivo in ambito nazionale e internazionale, impegnato in progetti di cooperazione allo sviluppo, accoglienza, housing sociale e contrasto alla povertà educativa.

Principali responsabilità

Gestione della contabilità ordinaria della Fondazione

Registrazione ed emissione di fatture e documenti contabili

Monitoraggio del ciclo finanziario e inserimento dei pagamenti

Raccolta della documentazione necessaria per gli adempimenti fiscali, in collaborazione con i consulenti

Rilevazione dei dati relativi alle risorse umane e gestione dei rapporti con il consulente del lavoro

Gestione dell’archivio dell’ufficio amministrativo

Attività di segreteria e relazione con fornitori



Requisiti

Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia, Finanza o discipline affini

Esperienza pregressa di almeno 4/5 anni in ruoli analoghi, preferibilmente presso enti del Terzo Settore

Conoscenza approfondita della normativa contabile e fiscale italiana (preferibile conoscenza specifica del settore non profit)

Ottima padronanza dei principali software contabili e del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel

Ottime capacità organizzative, autonomia nella gestione del tempo, precisione e rispetto delle scadenze



Si offre



Contratto a tempo determinato CCNL Cooperative Sociali, commisurato all’esperienza e alle competenze

Ambiente di lavoro giovane e dinamico

Inquadramento di 30 ore settimanali, a partire da settembre 2025

È previsto un periodo iniziale di formazione e affiancamento



Sede di lavoro

Fondazione Punto Missione ETS – Via Einaudi 1 – Rodengo Saiano (Brescia)



Candidature

Inviare il proprio CV a: michele.brescianini@puntomissione.org

Scadenza invio candidature: 04/07/2025

Associazione Italiana Dislessia



cerca

1 RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE

Associazione Italiana Dislessia – APS impegnata nella promozione dell’inclusione e del supporto alle persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) – avvia la selezione per l’assunzione di un* Responsabile della comunicazione per la propria Segreteria Nazionale con sede a Bologna in Piazza dei Martiri 1943/45 n.5.



Si cerca un* Responsabile della Comunicazione per guidare e coordinare la comunicazione esterna e interna dell’associazione, assicurandone la coerenza strategica, la qualità dei contenuti e la valorizzazione dell’identità. La figura opererà in stretto raccordo con il Consiglio Direttivo, la Segreteria Nazionale, le sezioni territoriali e i diversi stakeholder (istituzioni pubbliche, aziende, università, editori, enti non profit, media).

Principali responsabilità

Comunicazione istituzionale e strategica

Collaborare alla definizione del piano strategico di comunicazione Redigere e gestire il piano editoriale Scrivere e pubblicare contenuti per: sito nazionale e sezionali, newsletter, social media, piattaforme e-learning Coordinare le attività dell’ufficio stampa e delle agenzie esterne (ADV) Gestire le relazioni con stakeholder interni ed esterni Curare il coordinamento editoriale e la revisione del bilancio sociale



Eventi e progetti

Coordinare la comunicazione e disseminazione di progetti nazionali ed europei Gestire la comunicazione con aziende e università partner Organizzare eventi online (webinar, convegni) e in presenza (congressi, advocacy) Supportare la comunicazione e rendicontazione di progetti cofinanziati



Fundraising e campagne

Ideare e realizzare la campagna 5×1000 Supportare la redazione e rendicontazione di bandi Sviluppare campagne di cause-related marketing Pianificare campagne promozionali multicanale





Competenze richieste

Hard Skills

Eccellente capacità di scrittura e storytelling per target differenti

Esperienza con CMS, email marketing (Mailchimp, MailUp)

Competenze avanzate in social media management (Facebook, Instagram, LinkedIn, X, TikTok)

Padronanza strumenti per eventi online (Zoom, Meet, Streamyard, Teams)

Ottima conoscenza di Office, Google Workspace, CRM, database

Uso strumenti grafici (Canva, Adobe Illustrator), presentazioni (PowerPoint), Excel

Strumenti di Intelligenza Artificiale

Conoscenza base di HTML, SEO/SEM, software di project management, video editing (es. DaVinci Resolve)



Soft Skills

Sensibilità verso inclusione, accessibilità e neurodivergenze

Problem solving e gestione efficace delle risorse

Visione d’insieme e coordinamento progettuale

Capacità organizzativa e multitasking

Proattività e spirito d’innovazione

Comunicazione efficace con interlocutori eterogenei

Precisione, affidabilità e orientamento al risultato



Requisiti

Laurea in Scienze della Comunicazione, Relazioni Pubbliche, Marketing o affini.

Costituisce titolo preferenziale un master o formazione sul Terzo Settore o progettazione social e

Almeno 3–5 anni di esperienza in un ruolo simile, preferibilmente nel terzo settore

Buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2)

Approfondita conoscenza del panorama dei media e della comunicazione sociale

Esperienza nella gestione di progetti complessi, preferibilmente multilivello



Condizioni contrattuali

Tipo di contratto: CCNL Uneba, tempo indeterminat

Orario: full-time, 38 ore settimanali

Sede di lavoro: Bologna, con possibilità di parziale lavoro da remoto

Inizio previsto: non appena disponibile il/la candidato/a selezionato/a

Retribuzione: commisurata all’esperienza e alle responsabilità del ruolo

Come candidarsi

Inviare CV e lettera motivazionale all’indirizzo candidature@aiditalia.org (dunque non tramite “Candidatura semplice” su Linkedin), indicando nell’oggetto: “Candidatura – Responsabile Comunicazione AID”. È gradito l’invio di un portfolio di contenuti o case

studies relativi a campagne o progetti seguiti.

Scadenza : 20/07/2025